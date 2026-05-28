Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

Πραγματοποιήθηκε η πεντηκοστή έκτη κλήρωση, για τη φορολοταρία αποδείξεων από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) και το υπουργείο Οικονομικών.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Στην 56η κλήρωση της φορολοταρίας που έγινε στις 27 Μαΐου, ένας νικητής κέρδισε 50.000 ευρώ, πέντε κέρδισαν 20.000 ευρώ και 500 κέρδισαν από 1.000 ευρώ αφορολόγητα.
  • Η φορολοταρία μοιράζει μηνιαίως ποσά από 1.000 έως 50.000 ευρώ, ενώ στην ετήσια χριστουγεννιάτικη κλήρωση 12 τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ έκαστος.
  • Κάθε ευρώ δαπάνης με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δίνει έναν λαχνό, με ανώτατο όριο 10.000 ευρώ μηνιαίως και επιπλέον πολλαπλασιαστές λαχνών ανάλογα με το ποσοστό των ηλεκτρονικών δαπανών σε σχέση με το εισόδημα.
  • Φορολογούμενοι με εισόδημα κάτω από 1.000 ευρώ και μη υπόχρεοι δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κερδίζουν διπλάσιους λαχνούς, ενώ όσοι έχουν εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ λαμβάνουν έναν λαχνό ανά ευρώ χωρίς προσαύξηση.
  • Τα ποσά που κερδίζονται στη φορολοταρία είναι αφορολόγητα και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.
Η φορολοταρία διεξήχθη την Τετάρτη 27 Μαΐου με τη νέα της μορφή, μοιράζοντας πολύ μεγαλύτερα ποσά. Ένας υπερτυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ, 5 τυχεροί 20.000 ευρώ και 500 φορολογούμενοι κερδίζουν 1.000 ευρώ.

Ήδη, στο site της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr) βρίσκονται οι λαχνοί των τυχερών που κέρδισαν στις προηγούμενες φορολοταρίες που πραγματοποίησαν ΑΑΔΕ και υπουργείο Οικονομικών.

Ακολουθεί, ο κατάλογος με τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Απρίλιο του 2026.

Μεγαλύτερα ποσά στις κληρώσεις

Το σύστημα της φορολοταρίας αλλάζει, με βάση τις αγορές που θα έχει κάνει τον προηγούμενο μήνα ο κάθε φορολογούμενος.

Ποσά που θα ξεκινούν από 1.000 ευρώ και θα φτάνουν τα 50.000 ευρώ θα μοιράζει κάθε μήνα η φορολοταρία, ενώ τα Χριστούγεννα τα ποσά θα φτάνουν μέχρι και τις 100.000 ευρώ.

Η σχετική διαδικασία θα επαναλαμβάνεται στο τέλος κάθε μήνα για 11 μήνες, ενώ το Δεκέμβριο, κοντά στα Χριστούγεννα, 12 τυχεροί φορολογούμενοι θα κερδίζουν από 100.000 ευρώ ο καθένας.

Να σημειωθεί ότι τα ποσά αυτά, όπως προβλέπεται στην σχετική διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα, δεν θα αποτελούν εισόδημα και δεν θα υπόκεινται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση, κάθε μήνα, η φορολοταρία θα κληρώνει και μετά θα πληρώνει 556 τυχερούς λαχνούς ως εξής:

  • 1 που κερδίζει 50.000 ευρώ,
  • 5 που κερδίζουν 20.000 ευρώ,
  • 50 που κερδίζουν 5.000 ευρώ και
  • 500 που κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Το τελευταίο δεκαήμερο κάθε χρονιάς θα κληρώνονται και θα πληρώνονται:

  • 12 τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν 100.000 ευρώ έκαστος και
  • τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν 1.000 ευρώ, των οποίων το πλήθος προσδιορίζεται από το συνολικό χρηματικό ποσό που τυχόν παρέμεινε αδιάθετο κατά τις προηγηθείσες μηνιαίες κληρώσεις, οι οποίες διενεργήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έως τον Αύγουστο του εκάστοτε τρέχοντος έτους.

Κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος (το 1/12 του ετήσιου), οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Επίσης να σημειωθεί ότι φορολογούμενοι με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό εισόδημα, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος , μικρότερο των 1.000 ευρώ καθώς και μη υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, κερδίζουν διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ που καταναλώνουν, όσοι έχουν εισόδημα πάνω από 60.000 ευρώ το χρόνο παίρνουν έναν λαχνό ανά ευρώ χωρίς προσαύξηση, ενώ οι λαχνοί κάθε συμμετέχοντα προσαυξάνονται κατά 50% για κάθε προστατευόμενο τέκνο, όπως προκύπτει κατά περίπτωση από την κοινή ή χωριστή δήλωση εισοδήματος των γονέων.

Για τη συμμετοχή σε κάθε ετήσια κλήρωση, λαμβάνονται υπόψη οι λαχνοί που συγκεντρώθηκαν για κάθε πολίτη, στις διενεργηθείσες στο ίδιο έτος μηνιαίες κληρώσεις.

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Απρίλιο του 2026

