Θερίζει ο ιός Έμπολα τη ΛΔ του Κονγκό – Πάνω από 1000 τα ύποπτα κρούσματα

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν μέτρα για την αποτροπή εισόδου κρουσμάτων Έμπολα και εξετάζουν κέντρο καραντίνας στην Κένυα για Αμερικανούς πολίτες.

Ο αριθμός των ύποπτων κρουσμάτων της 17ης επιδημίας Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συνεχίζει να αυξάνεται, με τις αρχές στην Κινσάσα να ανακοινώνουν ότι έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 1.077 ύποπτα περιστατικά.

Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο επιδημιολογικής επιτήρησης του υπουργείου Υγείας, 121 κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, εκ των οποίων 17 ήταν θανατηφόρα. Στο ίδιο δελτίο επισημαίνεται, πάντως, ότι ο πραγματικός αριθμός των θανάτων ενδέχεται να είναι υψηλότερος, καθώς οι διαγνώσεις καθυστερούν.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά επίσης ότι η έκταση της επιδημίας πιθανόν είναι μεγαλύτερη από αυτήν που καταγράφεται επισήμως. Το ξέσπασμα εντοπίστηκε στην επαρχία Ιτουρί, στα σύνορα με την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν, αρκετές εβδομάδες μετά την έναρξή του, ενώ δεν δηλώνονται όλα τα ύποπτα περιστατικά. Την κατάσταση δυσχεραίνουν και οι συγκρούσεις που μαίνονται στην περιοχή, περιορίζοντας τις δυνατότητες των υγειονομικών αρχών να ελέγξουν την εξάπλωση του ιού.

Κλείνει τα σύνορα η Ουγκάντα

Στην Ουγκάντα έχουν αναφερθεί επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα που συνδέονται με την επιδημία στην ανατολική ΛΔ Κονγκό, καθώς και ένας θάνατος. Οι αρχές της χώρας δεν δημοσιοποιούν στοιχεία για τα ύποπτα κρούσματα.

Η Καμπάλα ανακοίνωσε ότι κλείνει τα σύνορα με τη ΛΔ Κονγκό, αρχικά για έναν μήνα. Εξαιρέσεις θα ισχύουν μόνο για υγειονομικό προσωπικό, ανθρωπιστικές αποστολές και μεταφορές τροφίμων. Όσοι εισέρχονται στην Ουγκάντα από τη ΛΔ Κονγκό θα τίθενται σε απομόνωση για 21 ημέρες, όσο δηλαδή διαρκεί ο μέγιστος χρόνος επώασης του ιού.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ διαμηνύουν ότι δεν προτίθενται να επιτρέψουν την είσοδο «ούτε ενός κρούσματος» Έμπολα στην αμερικανική επικράτεια, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει τη δημιουργία κέντρου καραντίνας στην Κένυα για ύποπτα περιστατικά, κυρίως Αμερικανούς πολίτες που επιθυμούν να επιστρέψουν στις ΗΠΑ.

Σπάνιο στέλεχος χωρίς εμβόλιο

Στη ΛΔ Κονγκό αναμένεται να μεταβεί ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, στο πλαίσιο των προσπαθειών αντιμετώπισης της επιδημίας.

Ο Έμπολα είναι εξαιρετικά μεταδοτικός ιός, που εξαπλώνεται μέσω στενής επαφής με μολυσμένα άτομα ή σωματικά υγρά και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό. Παρά την ανάπτυξη εμβολίων και θεραπειών για το στέλεχος Ζαΐρ, το οποίο έχει προκαλέσει τις περισσότερες προηγούμενες επιδημίες, η τρέχουσα έξαρση αποδίδεται στο σπανιότερο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό.

Για το συγκεκριμένο στέλεχος δεν υπάρχουν ούτε εμβόλια ούτε ειδικές θεραπείες, ενώ η θνητότητά του μπορεί να φθάσει έως και το 50%.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία πενήντα χρόνια, με τα ποσοστά θνητότητας να κυμαίνονται από 25% έως 90%. Η φονικότερη επιδημία στη ΛΔ Κονγκό καταγράφηκε την περίοδο 2018-2020, όταν σχεδόν 2.300 άνθρωποι πέθαναν σε σύνολο περίπου 3.500 κρουσμάτων.