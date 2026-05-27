Πάτρα: Επιτέθηκαν σε 12χρονο ινδικής καταγωγής - Έσβησαν τσιγάρο πάνω στο σώμα του

Μία σοβαρή υπόθεση αρπαγής και ξυλοδαρμού ανηλίκου διερευνούν οι Αρχές στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, 19χρονος ημεδαπός φέρεται να επιτέθηκε σε βάρος 12χρονου ινδικής καταγωγής μαζί με τρεις συνεργούς. Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο, όταν οι δράστες φέρονται να εξανάγκασαν δια της βίας τον ανήλικο να επιβιβαστεί στο όχημά τους. Στη συνέχεια τον μετέφεραν σε περιοχή των Μποζαϊτίκων, όπου τον χτύπησαν, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι δράστες έσβησαν τσιγάρο στο χέρι του 12χρονου, προκαλώντας του έγκαυμα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της επίθεσης φέρεται να εκστόμιζαν υποτιμητικά σχόλια σε βάρος της εθνικότητας του ανηλίκου, στοιχείο που εξετάζεται από τις διωκτικές Αρχές ως πιθανό ρατσιστικό κίνητρο πίσω από την επίθεση.

Η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε στην ταυτοποίηση των στοιχείων του 19χρονου, ενώ έχει ήδη σχηματιστεί σχετική δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πάτρας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Διαβάστε επίσης