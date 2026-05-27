Ηράκλειο: Ολόκληρες οικογένειες πίσω από τα κάγκελα για την υπόθεση ναρκωτικών στο Αμάρι

Την προσωρινή κράτηση και των επτά εμπλεκομένων στην υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών που συνδέεται με το Αμάρι αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους.

Οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι οι κατηγορούμενοι πρέπει να προφυλακιστούν, υιοθετώντας την πρόταση για αυστηρή ποινική μεταχείριση στην υπόθεση που αφορά δύο διακριτές ομάδες δραστών, σύμφωνα με τον ιστότοπο neakriti.gr.

Μεταξύ των προφυλακισθέντων βρίσκονται και μέλη των ίδιων οικογενειών, καθώς στη φυλακή οδηγούνται δύο πατέρες μαζί με τα παιδιά τους, στη μία περίπτωση ένας γιος και στην άλλη δύο αδέλφια. Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι, αναμένοντας την έκβαση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δίωξης Ναρκωτικών, που επικαλείται ο ίδιος ιστότοπος, στην πρώτη ομάδα αποδίδονται τουλάχιστον 108 καταγεγραμμένες αγοραπωλησίες κοκαΐνης προς περίπου 60 διαφορετικούς αγοραστές, στο πλαίσιο τετράμηνης παρακολούθησης. Στη δεύτερη ομάδα αποδίδονται επιπλέον 30 συναλλαγές ναρκωτικών με αντίστοιχο αριθμό εμπλεκομένων.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περίπτωση των δύο αδελφών, με τον συνήγορό τους να υποστηρίζει ότι πρόκειται για εξαρτημένα άτομα και όχι για οργανωμένα μέλη κυκλώματος διακίνησης, κάνοντας λόγο για διαφορετική πραγματική εικόνα της υπόθεσης.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς η δικογραφία περιγράφει εκτεταμένο δίκτυο συναλλαγών ναρκωτικών στην περιοχή του Αμαρίου.