Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου, μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια

Snapshot Συνελήφθη η μητέρα του 10χρονου για έκθεση ανηλίκου μετά τον θάνατό του σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερρών.

Συνελήφθη επίσης 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού για ρευματοκλοπή, με καλώδιο μέσα στο αρδευτικό κανάλι.

Η νεκροψία

νεκροτομή θα καθορίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με τον θάνατο του αγοριού.

Ο 10χρονος έπεσε προσπαθώντας να διασχίσει το κανάλι πάνω σε σανίδι.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν το πρωί και το παιδί ανασύρθηκε νεκρό από την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10 χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερρών.

Επίσης, συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι.

Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή, που θα γίνει αύριο, να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με τον θάνατο του αγοριού.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι, πατώντας πάνω σε σανίδι.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν γύρω στις 11.45 το πρωί από κάτοικο του οικισμού για την πτώση του ανηλίκου κι αμέσως στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν το αγοράκι από το νερό και το παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο δήμαρχος Ηράκλειας Σερρών, Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, ανέφερε πως «το σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία είναι περιφραγμένο εδώ με συρματοπλέγματα ύψους περίπου ενάμιση μέτρου. Ωστόσο, όπως είπε, αρκετές φορές πολίτες κόβουν το συρματόπλεγμα και περνούν μέσα στον χώρο για άγνωστο λόγο».

«Πριν από έξι χρόνια είχε γίνει αντίστοιχο περιστατικό στο ίδιο σημείο. Δυστυχώς κόβουν το συρματόπλεγμα και περνάνε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, εμφανώς συγκλονισμένος από το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της 19ης Ιουνίου 2020, στο Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας Σερρών, ένα βρέφος περίπου ενός έτους εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες μέσα σε αρδευτικό κανάλι, σε κοντινή απόσταση από το σπίτι όπου διέμενε, και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

