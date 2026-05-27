Σκανδαλώδης σχέση μέσα σε δικαστήριο: «Στεναγμοί» και «ήχοι φιλιών» μεταξύ δικαστή και αστυνομικού

Το παράνομο ζευγάρι είχε μετατρέψει το δικαστήριο σε... κρεβατοκάμαρα, αναστατώνοντας τους υπαλλήλους

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Ένας παντρεμένος δικαστής του 11ου Περιφερειακού Δικαστηρίου είχε σκανδαλώδη σχέση με ένστολο αστυνομικό εντός του δικαστηρίου για δύο χρόνια.
  • Οι ερωτικές τους συνευρέσεις γίνονταν συχνά αντιληπτές από υπαλλήλους, προκαλώντας αμηχανία και αποστροφή στο προσωπικό.
  • Ο δικαστής έλαβε «ιδιωτική επίπληξη» και υποχρεώθηκε να γράψει επιστολές συγγνώμης σε έξι δικαστικούς υπαλλήλους.
  • Η σχέση δημιούργησε κίνδυνο εκβιασμού και σύγκρουση συμφερόντων λόγω της εμπλοκής του αστυνομικού τμήματος σε δικαστικές υποθέσεις της περιφέρειας.
  • Ο δικαστής αρνήθηκε αρχικά τις κατηγορίες, αλλά τελικά ομολόγησε και παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου του δικαστηρίου, αποφεύγοντας τη συμμετοχή σε δικαστικές επιτροπές.
Αυτήκοοι μάρτυρες γίνονταν συχνά οι υπάλληλοι ενός δικαστηρίου, της σκανδαλώδους σχέσης ενός παντρεμένου δικαστή με «εξέχοντα» εκπρόσωπο επιβολής του νόμου.

Παρότι οι ταυτότητές των παράνομων εραστών δεν αποκαλύπτονται ωστόσο, οι δυο τους φέρεται να βρίσκονταν αρκετά συχνά ερωτικά, με τους υπαλλήλους να γίνονται μάρτυρες «στεναγμών» και ήχων φιλιών.

Ο έγγαμος δικαστής του 11ου Περιφερειακού Δικαστηρίου — τα στοιχεία του παραμένουν άγνωστα, όπως και το φύλο του — είχε σκανδαλώδη σχέση με ένστολο αστυνομικό κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας στα ιδιωτικά γραφεία τους για δύο χρόνια, αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία.

Αν και η τοποθεσία του εμπλεκόμενου δικαστηρίου δεν αποκαλύφθηκε, το 11ο Περιφερειακό Δικαστήριο καλύπτει περιφέρειες στη Φλόριντα, τη Τζόρτζια και την Αλαμπάμα.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη σκανδαλώδη ερωτική περιπέτεια στο δικαστήριο περιγράφονται σε μια 22σέλιδη καταγγελία, για τη οποία ο δικαστής έλαβε «ιδιωτική επίπληξη» και διατάχθηκε να γράψει επιστολές συγγνώμης σε έξι δικαστικούς υπαλλήλους.

Τουλάχιστον τρεις πρώην γραμματείς σε ολόκληρο το δικαστήριο άκουσαν τυχαία τις ερωτικές συνευρέσεις, οι οποίες, σύμφωνα με μέλη του προσωπικού, τους αποσπούσαν από την εργασία τους και τους έκαναν να αισθάνονται εξαιρετικά άβολα.

Οι ήχοι της οικειότητας ήταν τόσο ενοχλητικοί που ένας γραμματέας ανέφερε ότι δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί, ενώ ένας άλλος ήταν τόσο βαθιά αναστατωμένος από αυτά που άκουσε που μάζεψε τα πράγματά του και έφυγε από το δικαστήριο.

Η δικαστική καταγγελία, που χρονολογείται από τον Φεβρουάριο, επιβεβαιώθηκε την Παρασκευή από την Επιτροπή Δικαστικής Δεοντολογίας.

Και επειδή και οι δύο υπηρετούν στην ίδια περιφέρεια, αυτό σύμφωνα με την επιτροπή έθεσε τον δικαστή σε κίνδυνο εκβιασμού, καθώς ο/η σύζυγός του δεν γνώριζε τη σχέση.

Επίσης, έθεσε το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς το αστυνομικό τμήμα εμπλέκονταν σε αστικές και ποινικές διαφορές στην περιφέρεια.

Η έκθεση σημείωσε επίσης ότι ο δικαστής αρχικά αρνήθηκε τη σχέση, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες ως «εξωφρενικές» και «αβάσιμες» — πριν τελικά ομολογήσει.

Εκτός από την ελαφριά επίπληξη, ο δικαστής συμφώνησε να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου του δικαστηρίου και να αποφύγει να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε επιτροπή δικαστικής διάσκεψης.

