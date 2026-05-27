Παραλία στην Πορτογαλία ανακηρύχθηκε ως η καλύτερη της Ευρώπης - Ποια ακτή της Ελλάδας είναι δεύτερη

Η ακτή Monte Clérigo στην Costa Vicentina, η οποία βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Πορτογαλίας, ανακηρύχθηκε από το European Best Destinations ως η καλύτερη παραλία της Ευρώπης, το οποίο επαίνεσε την διακριτική της πολυτέλεια και τη φυσική της ομορφιά.

Με αφορμή τον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη αυτή την εβδομάδα, το European Best Destinations δημοσίευσε μια λίστα με τις κορυφαίες αμμώδεις παραλίες της ηπείρου για το 2026.

Η παγκοσμίως καταξιωμένη ιστοσελίδα δημοσιεύει κάθε χρόνο μια λίστα με τις 10 καλύτερες παραλίες, οι οποίες αξιολογούνται με βάση παράγοντες όπως η φυσική ομορφιά, η προσβασιμότητα, οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτήν και η συνολική ατμόσφαιρα.

Φέτος, στην κορυφή της λίστας βρέθηκε η Monte Clérigo, η οποία επιλέχθηκε από το European Best Destinations καθώς προσελκύει όσους αναζητούν «αυθεντικότητα, φύση και διακριτική πολυτέλεια μακριά από τα γεμάτα με κόσμο θέρετρα».

Η συγκεκριμένη παραλία αποτελεί μέρος του Φυσικού Πάρκου Southwest Alentejo και Vicentine Coast, οπότε υπάρχουν πολλές διαδρομές πεζοπορίας, για όποιον νιώθει λίγο πιο περιπετειώδης.

Τέλος, σύμφωνα με το European Beach Destinations, το κόστος διαμονής σε αυτήν την περιοχή είναι έως και τρεις φορές χαμηλότερο από ό,τι σε άλλα, πιο γνωστά μέρη της Πορτογαλίας.

Άλλες κορυφαίες παραλίες στην Ευρώπη

Την δεύτερη θέση στην λίστα κατέκτησε η παραλία Βουτούμι στους Αντιπαξούς.

Χάρη στα λευκά βότσαλά της, τα κρυστάλλινα νερά και τους καταπράσινους λόφους που την περιβάλλουν, η παραλία Βουτούμι ανακηρύχθηκε η ομορφότερη παραλία της Ευρώπης.

Στην τρίτη και την τέταρτη θέση, συναντάμε και πάλι ελληνικές ακτές: την παραλία Φτέρη της Κεφαλονιάς και την παραλία Ελαφονήσι της Κρήτης.

Η Ιταλία συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα με την παραλία Bogliasco, που βρίσκεται σε ένα γραφικό ψαροχώρι κοντά στην πόλη Γένοβα.

Η Ισπανία μπήκε επίσης στη λίστα, γεγονός που δεν αποτελεί έκπληξη, με την παραλία Cala Mesquida στη Μαγιόρκα, η οποία κατέλαβε την έκτη θέση.

Αντίθετα, η Νορβηγία, η οποία δεν είναι παραδοσιακά γνωστή ως παραθαλάσσιος προορισμός, μπήκε επίσης στη λίστα με την παραλία Kvalvika, η οποία βρίσκεται στο νησί Moskenesøya.

Τέλος, η παραλία Ροβινιά της Κέρκυρας κατέλαβε την όγδοη θέση, η παραλία Kaputaş της Τουρκίας την ένατη και η παραλία Παλαιοκαστρίτσα της Κέρκυρας την δέκατη.