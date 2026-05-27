Παραλία στην Πορτογαλία ανακηρύχθηκε ως η καλύτερη της Ευρώπης - Ποια ακτή της Ελλάδας είναι δεύτερη

Με αφορμή τον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη αυτή την εβδομάδα, το European Best Destinations δημοσίευσε μια λίστα με τις κορυφαίες αμμώδεις παραλίες της Ευρώπης για το 2026

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Παραλία στην Πορτογαλία ανακηρύχθηκε ως η καλύτερη της Ευρώπης - Ποια ακτή της Ελλάδας είναι δεύτερη

Η παραλία Monte Clerigo στην Πορτογαλία

European Best Destinations
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ακτή Monte Clérigo στην Costa Vicentina, η οποία βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Πορτογαλίας, ανακηρύχθηκε από το European Best Destinations ως η καλύτερη παραλία της Ευρώπης, το οποίο επαίνεσε την διακριτική της πολυτέλεια και τη φυσική της ομορφιά.

Με αφορμή τον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη αυτή την εβδομάδα, το European Best Destinations δημοσίευσε μια λίστα με τις κορυφαίες αμμώδεις παραλίες της ηπείρου για το 2026.

Η παγκοσμίως καταξιωμένη ιστοσελίδα δημοσιεύει κάθε χρόνο μια λίστα με τις 10 καλύτερες παραλίες, οι οποίες αξιολογούνται με βάση παράγοντες όπως η φυσική ομορφιά, η προσβασιμότητα, οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτήν και η συνολική ατμόσφαιρα.

Φέτος, στην κορυφή της λίστας βρέθηκε η Monte Clérigo, η οποία επιλέχθηκε από το European Best Destinations καθώς προσελκύει όσους αναζητούν «αυθεντικότητα, φύση και διακριτική πολυτέλεια μακριά από τα γεμάτα με κόσμο θέρετρα».

Η συγκεκριμένη παραλία αποτελεί μέρος του Φυσικού Πάρκου Southwest Alentejo και Vicentine Coast, οπότε υπάρχουν πολλές διαδρομές πεζοπορίας, για όποιον νιώθει λίγο πιο περιπετειώδης.

Τέλος, σύμφωνα με το European Beach Destinations, το κόστος διαμονής σε αυτήν την περιοχή είναι έως και τρεις φορές χαμηλότερο από ό,τι σε άλλα, πιο γνωστά μέρη της Πορτογαλίας.

Άλλες κορυφαίες παραλίες στην Ευρώπη

Την δεύτερη θέση στην λίστα κατέκτησε η παραλία Βουτούμι στους Αντιπαξούς.

Χάρη στα λευκά βότσαλά της, τα κρυστάλλινα νερά και τους καταπράσινους λόφους που την περιβάλλουν, η παραλία Βουτούμι ανακηρύχθηκε η ομορφότερη παραλία της Ευρώπης.

παραλία Βουτούμι

Η παραλία Βουτούμι, στους Αντιπαξούς

European Best Destinations

Στην τρίτη και την τέταρτη θέση, συναντάμε και πάλι ελληνικές ακτές: την παραλία Φτέρη της Κεφαλονιάς και την παραλία Ελαφονήσι της Κρήτης.

Η παραλία Φτέρη

Η παραλία Φτέρη της Κεφαλονιάς

European Best Destinations
Η παραλία Ελαφονήσι της Κρήτης

Η παραλία Ελαφονήσι της Κρήτης

European Best Destinations

Η Ιταλία συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα με την παραλία Bogliasco, που βρίσκεται σε ένα γραφικό ψαροχώρι κοντά στην πόλη Γένοβα.

παραλία Bogliasco

Η παραλία Bogliasco στην Ιταλία

European Best Destinations

Η Ισπανία μπήκε επίσης στη λίστα, γεγονός που δεν αποτελεί έκπληξη, με την παραλία Cala Mesquida στη Μαγιόρκα, η οποία κατέλαβε την έκτη θέση.

παραλία Cala Mesquida

Η παραλία Cala Mesquida στη Μαγιόρκα

European Best Destinations

Αντίθετα, η Νορβηγία, η οποία δεν είναι παραδοσιακά γνωστή ως παραθαλάσσιος προορισμός, μπήκε επίσης στη λίστα με την παραλία Kvalvika, η οποία βρίσκεται στο νησί Moskenesøya.

παραλία Kvalvika

Η παραλία Kvalvika στη Νορβηγία

European Best Destinations

Τέλος, η παραλία Ροβινιά της Κέρκυρας κατέλαβε την όγδοη θέση, η παραλία Kaputaş της Τουρκίας την ένατη και η παραλία Παλαιοκαστρίτσα της Κέρκυρας την δέκατη.

παραλία Παλαιοκαστρίτσα

Η παραλία Παλαιοκαστρίτσα της Κέρκυρας

European Best Destinations
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισοβίτες έκαναν την φυλακή… μπαρ με ποτά και ναρκωτικά – Βίντεο ντοκουμέντο

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό 10χρονο στις Σέρρες: Εξετάζεται το σενάριο ηλεκτροπληξίας - Σήμερα οι απαντήσεις

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης ακουμπά στην κοινωνία και παίρνει πάνω του τη μάχη του 2027

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (28/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Μαΐου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επιστρέφει «σπίτι» του, αρχίζουν οι ημιτελικοί

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με την καθιερωμένη απογευματινή αστάθεια η Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι του Αγίου Πνεύματος

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Μαΐου

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 28 Μαΐου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

19:16LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σύσσωμη η τοπική κοινωνία του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας στην ταφή της - Εικόνες

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Αυτοί είναι οι δράστες με το βαρύ ποινικό παρελθόν πίσω από την ένοπλη επίθεση

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη δίκη των Τεμπών: «Δεν ντράπηκες, δικηγόρε, να χρησιμοποιήσεις το παιδί;»

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Την χτυπούσε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου – Περαστικοί «έκοψαν» τον δρόμο σε περιπολικό

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ υπάρχει και έχει τιμή - Δείτε πού μπορείτε να το βρείτε

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

20:05LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλώς το αστέρι του ουρανού» - Ανατρίχιασε ο σπαραγμός της μητέρας της

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου, μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ