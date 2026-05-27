ΗΠΑ: Διαγνώστηκε με καρκίνο η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι

Υποβλήθηκε σε θεραπεία και αναρρώνει

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς και υποβλήθηκε σε θεραπεία, βρίσκοντας σε φάση ανάρρωσης.
  • Παρά τη διάγνωση, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τη Μπόντι να συμμετάσχει στο Προεδρικό Συμβούλιο Συμβούλων για την Επιστήμη και την Τεχνολογία με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη.
  • Ο καρκίνος του θυρεοειδούς έχει υψηλό ποσοστό πενταετούς επιβίωσης άνω του 98%, με την πρόγνωση να θεωρείται εξαιρετική σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ.
  • Η Μπόντι εξέφρασε τη δέσμευσή της να συνεχίσει να υποστηρίζει τον πρόεδρο Τραμπ μετά την απόλυσή της.
  • Ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, έχει επίσης αντιμετωπίσει καρκίνο του θυρεοειδούς και υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια και μετά τη θητεία του στον Λευκό Οίκο.
Με καρκίνο του θυρεοειδούς διαγνώστηκε η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι λίγο μετά την απομάκρυνσή της από τα καθήκοντά της με απόφαση του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Η 60χρονη Μπόντι υποβλήθηκε σε θεραπεία για την ασθένεια και βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης, σύμφωνα με την αμερικανική ιστοσελίδα Axios. Η αποκάλυψη αυτή έρχεται εν μέσω πληροφοριών ότι ο Τραμπ έχει επιλέξει τη Μπόντι να συμμετάσχει σε συμβουλευτική επιτροπή με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Μπόντι θα ενταχθεί στο Προεδρικό Συμβούλιο Συμβούλων για την Επιστήμη και την Τεχνολογία (PCAST), σύμφωνα με το Axios. Η πρώην υπουργός έλαβε επαίνους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τη διάγνωση.

«Η Παμ καταπολεμά σιωπηλά τον καρκίνο τις τελευταίες εβδομάδες. Έχει χρυσή καρδιά», έγραψε στο Χ η παρουσιάστρια podcast και πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου Κέιτι Μίλερ.

Η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ Pamela Bondi σχολιάζει την ομολογία ενοχής του πρώην βασιλιά του μεξικανικού καρτέλ Ismael "El Mayo" Zambada στο ομοσπονδιακό δικαστήριο, στο δήμο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Richard Drew)

Σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ, οι περισσότεροι καρκίνοι του θυρεοειδούς θεραπεύονται οριστικά με την κατάλληλη αγωγή.ωΜε ποσοστό πενταετούς επιβίωσης άνω του 98%, η πρόγνωση για τους ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του θυρεοειδούς θεωρείται «εξαιρετική».

Ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, πάλεψε διακριτικά με τον καρκίνο του θυρεοειδούς ενώ κατείχε υψηλόβαθμη θέση στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Ο Κούσνερ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου από το λαιμό του, ενώ χειριζόταν θέματα της Μέσης Ανατολής για λογαριασμό του Τραμπ. Και το 2022, μετά τη θητεία του στον Λευκό Οίκο, ο Κούσνερ υποβλήθηκε σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση στον θυρεοειδή.

Μετά την απόλυσή της, η Μπόντι δεσμεύτηκε να «συνεχίσει να αγωνίζεται για τον πρόεδρο Τραμπ». «Η ηγεσία των ιστορικών και εξαιρετικά επιτυχημένων προσπαθειών του προέδρου Τραμπ να κάνει την Αμερική ασφαλέστερη και πιο προστατευμένη ήταν η τιμή μιας ζωής, και σίγουρα το πιο σημαντικό πρώτο έτος του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην αμερικανική ιστορία», έγραψε στο X τον περασμένο μήνα.

«Παραμένω αιώνια ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο πρόεδρος Τραμπ για να κάνουμε την Αμερική ξανά ασφαλή», ανέφερε.

