Σκύλος... πυροβόλησε γυναίκα - Πώς έγινε το απίστευτο περιστατικό

Μια γυναίκα πυροβολήθηκε κατά λάθος – με έναν σκύλο να αποδεικνύεται ότι ήταν ο «δράστης». Η αστυνομία ανέφερε το ασυνήθιστο περιστατικό αφού ένας σκύλος μέσα σε όχημα κατάφερε να πυροδοτήσει μια γεμάτη καραμπίνα έξω από ένα ψιλικατζίδικο, τραυματίζοντας μια γυναίκα που ήταν σταματημένη κοντά στο αυτοκίνητό της.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο (23 Μαΐου) στο Σκότσμπλαφ της Νεμπράσκα, στις ΗΠΑ, λίγο μετά το μεσημέρι, σε ένα ψιλικατζίδικο με την ονομασία «Short Stop». Αρχικά η αστυνομία νόμιζε ότι επρόκειτο για αεροβόλο όπλο, πριν ενημερωθεί ότι είχε πυροδοτηθεί καραμπίνα. Η αστυνομία του Σκότσμπλαφ ανέφερε ότι κλήθηκε γύρω στις 12:07 το μεσημέρι μετά από αρχική αναφορά ότι κάποιος είχε πυροβοληθεί.

Όταν έφτασαν στο σημείο, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν σε ένα φορτηγάκι με ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο και διαπίστωσαν ζημιές στο πάνελ της πόρτας του συνοδηγού, συμβατές με πυροβολισμό καραμπίνας. Η αστυνομία είπε ότι το όχημα ανήκε στον ιδιοκτήτη που είχε σταματήσει στο κατάστημα με έναν σκύλο στο πίσω κάθισμα.

Το όπλο φέρεται να εκπυρσοκρότησε όταν ο σκύλος μετακινήθηκε από τη μία πλευρά του οχήματος στην άλλη, ενεργοποιώντας τον μηχανισμό, σύμφωνα με το KNOP News. Η γυναίκα που χτυπήθηκε δεν βρισκόταν μέσα στο κατάστημα.

Αναφέρεται ότι είχε σταματήσει σε φανάρια όταν το όπλο πυροδοτήθηκε, με το χέρι της στο ανοιχτό παράθυρο, και χτυπήθηκε στο άνω δεξί της μπράτσο. Μέλος της οικογένειάς της τη μετέφερε στο Regional West Medical Center για περίθαλψη, ενώ η αστυνομία εκτιμά ότι τα τραύματά της δεν ήταν απειλητικά για τη ζωή.

Ακολουθεί ένα πιο σκοτεινό περιστατικό με πυροβολισμούς που είδε μια σταρ των social media να δολοφονείται βάναυσα στον δρόμο, επαναλαμβάνοντας την τραγική μοίρα που είχε και ο σύντροφός της τρία χρόνια πριν. Η Φρανσίσκα Ρομπέρτα «Robertinha» ντε Ζεσούς Σίλβα καθόταν στην είσοδο ενός γείτονα στις 14 Μαΐου το βράδυ, όταν δύο άτομα έφτασαν με μηχανή.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι προσπάθησε να διαφύγει, αλλά οι δράστες άνοιξαν πυρ, ρίχνοντας αρκετούς πυροβολισμούς. Η Ρομπερτίνια, μόλις 21 ετών, χτυπήθηκε στο κεφάλι, στο πόδι και στην πλάτη και δυστυχώς πέθανε επί τόπου στο Κοέλιο Νέτο της Βραζιλίας, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ της Daily Star. Οι δράστες διέφυγαν αμέσως μετά τους πυροβολισμούς.

Η αστυνομία αργότερα εντόπισε έναν από τους υπόπτους, οδηγώντας σε ανταλλαγή πυρών. Εκείνος πυροβολήθηκε και πέθανε επί τόπου.

Φέρεται ότι ήδη βρισκόταν υπό έρευνα για εμπλοκή σε άλλους φόνους στην περιοχή.

Ένας δεύτερος ύποπτος, 17 ετών και πιθανότατα ο οδηγός της μηχανής, παραμένει ασύλληπτος.

Η Ρομπερτίνια ήταν σύντροφος του Φερνάντο Ρόσα Άλβες, γνωστού και ως Φερνάντο Σιγκάνο ή «Φερνάντο ο Τσιγγάνος».