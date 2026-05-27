NASA: Στοχεύει σε ημιμόνιμες κατοικίες για τους ανθρώπους στη Σελήνη έως το 2032

Πώς θα είναι οι κατοικίες για ανθρώπους που θέλει να κατασκευάσει η NASA στη Σελήνη, σύμφωνα με τα σχέδια που παρουσίασε

Snapshot Η NASA σχεδιάζει να κατασκευάσει την πρώτη ημιμόνιμη βάση στη Σελήνη έως το 2032, με πυρηνική και ηλιακή ενέργεια στον νότιο πόλο του φεγγαριού.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία θα στείλει ρομποτικά σκάφη, drones και οχήματα εξερεύνησης για την προετοιμασία της βάσης πριν την άφιξη ανθρώπων.

Εταιρείες όπως η Blue Origin, η Intuitive Machines και η Astrobotic έχουν αναλάβει συμβάσεις για την κατασκευή των μηχανημάτων της αποστολής.

Η NASA βρίσκεται υπό πίεση λόγω του ανταγωνισμού με την Κίνα, η οποία σχεδιάζει να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη έως το 2030 και πρόσφατα εκτόξευσε το διαστημικό σκάφος Shenzhou

23.

Το βασικό εμπόδιο για την αποστολή ανθρώπων είναι η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου σεληνιακού σκάφους προσγείωσης, με καθυστερήσεις στο πρόγραμμα Starship Human Landing System της SpaceX. Snapshot powered by AI

Μόνιμη βάση στη Σελήνη σχεδιάζουν να κατασκευάσουν οι ΗΠΑ και η NASA δημοσίευσε λεπτομέρειες σχετικά με ρομποτικά σκάφη προσγείωσης, drone που μετακινούνται με άλματα και οχήματα που σκοπεύει να στείλει στο φεγγάρι.

Η διαστημική εταιρεία Blue Origin του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, είναι μία από τις πολλές εταιρείες που επιλέχθηκαν για την κατασκευή των μηχανημάτων. Οι ΗΠΑ θέλουν να στείλουν ξανά Αμερικανούς στη Σελήνη πριν ο Ντόναλντ Τραμπ αποχωρήσει από το προεδρικό αξίωμα το 2029.

Ωστόσο, η NASA ανταγωνίζεται την Κίνα για την επιστροφή των ανθρώπων στην επιφάνεια της Σελήνης, πράγμα που σημαίνει ότι η αμερικανική διαστημική υπηρεσία βρίσκεται υπό πίεση να φανεί ότι κερδίζει τον νέα μάχη στο διάστημα.

Η Κίνα προχωρά με τα δικά της σχέδια για την αποστολή ανθρώπων στη Σελήνη έως το 2030. Τη Δευτέρα εκτόξευσε το διαστημικό σκάφος «Shenzhou-23», στέλνοντας ένα πλήρωμα αστροναυτών στον κινεζικό διαστημικό σταθμό «Tiangong».

Τον Μάρτιο, η NASA ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή μίας μόνιμης βάσης που θα τροφοδοτείται με πυρηνική και ηλιακή ενέργεια στον νότιο πόλο της Σελήνης έως το 2032.

«Οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν ποτέ ξανά τη Σελήνη»

Ο διευθυντής της NASA, Τζάρετ Άιζακμαν, δήλωσε την Τρίτη ότι οι ανακοινώσεις αυτές σημαίνουν ότι οι ΗΠΑ «δεν θα εγκαταλείψουν ποτέ ξανά τη Σελήνη».

Μια βάση θα επέτρεπε στις ΗΠΑ να διεξάγουν επιστημονικά πειράματα, ενδεχομένως να εξορύξουν πολύτιμους πόρους και να ταξιδέψουν στον Άρη πιο εύκολα. Ωστόσο, οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι το χρονοδιάγραμμα της NASA είναι μη ρεαλιστικό.

Παρά την επιτυχία των ΗΠΑ να στείλουν τέσσερις αστροναύτες σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη στο πλαίσιο της αποστολής «Άρτεμις II» τον Απρίλιο, ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι η Κίνα είναι πιθανό να είναι η επόμενη χώρα που θα προσγειώσει ανθρώπους στην επιφάνεια της Σελήνης.

«Δεν θα με εξέπληττε καθόλου αν η Κίνα φτάσει εκεί πρώτη», δήλωσε ο Δρ. Simeon Barber, επιστήμονας ειδικός σε θέματα Σελήνης στο Open University, στο BBC News, αναφερόμενος στις αποτυχίες της NASA να εξασφαλίσει ένα σκάφος ικανό να προσγειώσει ανθρώπους στη Σελήνη.

Το πρόγραμμα Ignition Moon Base της NASA έχει τρεις φάσεις. Πριν ταξιδέψουν άνθρωποι εκεί, η διαστημική υπηρεσία θέλει να στείλει ρομποτικά σκάφη προσγείωσης και drone για να εξερευνήσουν και να χαρτογραφήσουν το δύσκολο έδαφος της Σελήνης.

Ο σχεδιασμός της NASA

Θα μεταφερθούν επίσης οχήματα μεταφοράς που θα μπορούν να μεταφέρουν αστροναύτες πάνω στην επιφάνεια της Σελήνης και να μεταφέρουν όργανα επικοινωνίας και επιστημονικά όργανα.

Την Τρίτη, η NASA ανακοίνωσε ότι εταιρείες όπως η Blue Origin, η Intuitive Machines και η Astrobotic έχουν αναλάβει τις συμβάσεις για την κατασκευή των μηχανημάτων.

Η NASA επιθυμεί το σεληνιακό σκάφος προσγείωσης της Blue Origin, με την ονομασία Endurance, να είναι σε θέση να πραγματοποιεί ακριβείς προσγειώσεις, καθώς και αυτόνομη πλοήγηση και έλεγχο.

Το σκάφος προσγείωσης Griffin-1 της Astrobotic αναμένεται να προσγειωθεί στον κρατήρα Nobile, κοντά στον Νότιο Πόλο.

Τα σκάφη θα μεταφέρουν επίσης επιστημονικά όργανα για τη NASA, συμπεριλαμβανομένων καμερών υψηλής ανάλυσης και εργαλείων που χρησιμοποιούν ανακλώμενο φως λέιζερ για να βοηθήσουν το σκάφος στην προσγείωση.

Αυτή η ρομποτική εξερεύνηση αναμένεται να διαρκέσει έως το 2029, με 25 εκτοξεύσεις και 4 μετρικούς τόνους φορτίου να προσγειώνονται στη Σελήνη, δήλωσε την Τρίτη ο Carlos García-Galán, διευθυντής του προγράμματος Moon Base.

Στη συνέχεια, η NASA επιθυμεί να κατασκευάσει εγκαταστάσεις πυρηνικής και ηλιακής ενέργειας στη Σελήνη, συμπεριλαμβανομένων αντιδραστήρων σχάσης.

Μέχρι το 2032, η διαστημική υπηρεσία επιθυμεί οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν στη Σελήνη σε «ημιμόνιμες» κατοικίες.

Τα οχήματα εξερεύνησης θα επιτρέπουν επίσης στους αστροναύτες να διανύουν μεγάλες αποστάσεις πάνω στη βραχώδη επιφάνεια.

Ο Νότιος Πόλος της Σελήνης είναι ιδιαίτερα ελκυστικός, καθώς το παγωμένο νερό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πόσιμο νερό ή για την παραγωγή οξυγόνου.

Ωστόσο, τα σχέδια της NASA βασίζονται στην ύπαρξη ενός διαστημικού σκάφους έτοιμου να μεταφέρει με ασφάλεια ανθρώπους στη Σελήνη.

Η εταιρεία SpaceX του Elon Musk έχει αναλάβει την κατασκευή ενός σκάφους με την ονομασία Starship Human Landing System, αλλά έχει αντιμετωπίσει πολυάριθμα εμπόδια και καθυστερήσεις.

«Το εμπόδιο είναι η προσγείωση των αστροναυτών στην επιφάνεια», εξηγεί ο επιστήμονας της Σελήνης Simeon Barber. «Μου φαίνεται ότι η [NASA] αισθάνεται ότι βρίσκεται σε θέση όπου πρέπει να αρχίσει να δηλώνει ότι έχει σχέδια. Πιστεύω λοιπόν ότι πίσω από αυτό κρύβεται μεγάλη πολιτική βούληση», λέει.

Διαβάστε επίσης