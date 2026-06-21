Ιράν: Οι συνομιλίες «διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν» - Θρίλερ στην Ελβετία εν μέσω απειλών Τραμπ

Ο Τραμπ απείλησε ότι θα ξαναρχίσει τα πλήγματα στο Ιράν εάν η χώρα δεν εμποδίσει τη Χεζμπολάχ «να προκαλεί προβλήματα» στον Λίβανο.

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Ιράν: Οι συνομιλίες «διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν» - Θρίλερ στην Ελβετία εν μέσω απειλών Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε απόψε από τον χώρο όπου διεξάγονταν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ, έπειτα από μια ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που θεωρήθηκε «προσβλητική», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Irna.

Μια ιρανική πηγή πάντως είπε στο Reuters ότι οι συνομιλίες «διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν».

«Η αντιπροσωπεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν αποχώρησε από το κτίριο όπου διεξάγονταν οι διαπραγματεύσεις», ανέφερε το Irna, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, «είχαν μπει σε μια δύσκολη φάση, έπειτα από 80 λεπτά συζήτησης και μια διακοπή, μετά τη δημοσίευση ενός προσβλητικού μηνύματος του προέδρου των ΗΠΑ».

Ο Τραμπ απείλησε ότι θα ξαναρχίσει τα πλήγματα στο Ιράν εάν η χώρα δεν εμποδίσει τη Χεζμπολάχ «να προκαλεί προβλήματα» στον Λίβανο.

Ο επικεφαλής των διαπραγματευτών, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, απάντησε μέσω του Χ «συμβουλεύοντας» τις ΗΠΑ «να μετρούν τα λόγια τους» και προειδοποιώντας ότι «οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να τους απαντήσουν».

Με βάση τους όρους του μνημονίου συνεννόησης που υπέγραψαν την περασμένη Τετάρτη οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν, οι δύο χώρες θα πρέπει «να αποφύγουν τις απειλές προσφυγής στη βία η μία εναντίον της άλλης».

Αυτές οι εκατέρωθεν προειδοποιήσεις έγιναν αφού είχαν ξεκινήσει οι συνομιλίες μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο των ελβετικών Άλπεων. Με βάση το πρωτόκολλο που έχει υπογραφεί οι συνομιλίες θα πρέπει να οδηγήσουν, μέσα σε διάστημα 60 ημερών, σε μια τελική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι εχθροπραξίες προκάλεσαν αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία και στοίχισαν τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ.Ντ.Βανς, που βρίσκεται στην Ελβετία, χαρακτήρισε «ιστορικές» τις διαπραγματεύσεις και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα επιτρέψουν «να γυρίσουμε σελίδα και να μεταμορφώσουμε τη σχέση μας με τον ιρανικό λαό».

‘Όμως οι διαφορές τους είναι πολλές και αφορούν κατά κύριο λόγο το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα που δηλητηριάζει τις διμερείς σχέσεις εδώ και δεκαετίες.

Οι Ιρανοί δεν ήθελαν «οικογενειακή φωτογραφία»

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση Irib, η ιρανική αντιπροσωπεία αρνήθηκε να ποζάρει για μια κοινή φωτογραφία με τους Αμερικανούς.

Οι συνομιλίες αυτές ξεκίνησαν στη σκιά των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, που συνεχίστηκαν μέχρι και το Σάββατο, μολονότι ένας όρος του μνημονίου συνεννόησης προέβλεπε τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε αντίποινα, το Ιράν ανακοίνωσε χθες ότι ξανακλείνει τα Στενά του Ορμούζ.

Από πλήγματα του ισραηλινού στρατού, που έχει καταλάβει μια ζώνη στον νότιο Λίβανο, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 30 άνθρωποι το Σάββατο.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του θα παραμείνει σε αυτή τη «ζώνη ασφαλείας» κατά μήκος των συνόρων «για όσο χρειαστεί, για να προστατεύσουμε τον λαό μας».

Ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αμέσως μετά ότι αίρονται όλες οι απαγορεύσεις συναθροίσεων στο βόρειο Ισραήλ, αρχής γενομένης από αύριο Δευτέρα. Οι απαγορεύσεις εφαρμόζονταν λόγω του πολέμου με τη Χεζμπολάχ.

«Αφού αξιολογήθηκε η κατάσταση, αποφασίστηκε η επικαιροποίηση των οδηγιών", ανέφερε ο στρατός, καθώς έχουν κοπάσει οι μάχες στον νότιο Λίβανο.

"Από τις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, όλοι οι περιορισμοί θα αρθούν στην περιοχή της γραμμής αντιπαράθεσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Βανς νωρίτερα είχε εμφανιστεί αισιόδοξος, διαπιστώνοντας ότι έχει σημειωθεί «αξιόλογη πρόοδος» τις τελευταίες ημέρες για τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο.

Από τον πόλεμο αυτόν έχουν σκοτωθεί 4.106 άνθρωποι στον Λίβανο από τις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό, ενώ ο ισραηλινός στρατός μετρά 36 νεκρούς στρατιώτες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηλιόπουλος: «Δεν θα αφήσω κανέναν να διαταράξει την ΑΕΚ» – Μήνυμα ενότητας από την Πάτρα

23:08ΚΟΣΜΟΣ

«Προστατευθείτε: ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΞΩΓΗΙΝΩΝ. Έχουμε φτάσει»: Το μήνυμα που έλαβαν... χιλιάδες Βραζιλιάνοι

23:00LIFESTYLE

Ο Μικ Τζάγκερ αποκαλύπτει τα αγαπημένα του τραγούδια των Rolling Stones

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Γυναίκα δέχθηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της – Χτύπησε το κεφάλι της σε τζάμι

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών- Κορίνθου λόγω επιστροφής των εκδρομέων

22:33WHAT THE FACT

Πώς η πατρότητα αλλάζει τον εγκέφαλο του άνδρα: Από την επιλόχειο κατάθλιψη στη μείωση τεστοστερόνης

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι συνομιλίες «διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν» - Θρίλερ στην Ελβετία εν μέσω απειλών Τραμπ

22:24LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα για Κωνσταντίνο Αργυρό: Στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσαν να έχουν τα αγγελούδια μας

22:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάριος Ηλιόπουλος: Με ελικόπτερο στη Λογγά Μεσσηνίας – «Με την ΑΕΚ πρεσβεύουμε την προσφυγιά»

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Ηλιοφάνεια με ενισχυμένα μελτέμια στο Αιγαίο – Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ

21:57ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΕΞ για την απαγόρευση εισόδου Ελλήνων στο Ισραήλ: Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αντιμέτωπος με την «πολιτική πραγματικότητα» ο Κιρ Στάρμερ, αναμένεται η παραίτησή του

21:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού έλυσε το μυστήριο – Πώς περιέγραψε τη δολοφονία και την ταφή

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Ανήλικοι λήστεψαν 40χρονο υπό την απειλή μαχαιριού- Άρπαξαν σακίδιο που περιείχε 1.000 ευρώ

21:22ΕΛΛΑΔΑ

"Καρφίτσα" δεν έπεφτε σήμερα στις παραλίες

21:13LIFESTYLE

Από τη Μύκονο στην Κεφαλονιά: Ο Μάικλ Τζόρνταν συνεχίζει το tour στα ελληνικά νησιά - Βίντεο

21:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία - Σαουδική Αραβία 4-0: Με... σπασμένα φρένα η «φούρια ρόχα»

20:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Έξι συλλήψεις σε νυχτερινό κέντρο μετά από επιχείρηση της ΔΑΟΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κύμα καύσωνα πλησιάζει τα Βαλκάνια - Πότε θα «χτυπήσει» και πώς θα επηρεάσει την Ελλλάδα

21:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού έλυσε το μυστήριο – Πώς περιέγραψε τη δολοφονία και την ταφή

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τον πρώτο καύσωνα «φέρνει» το GFS - Η ημερομηνία που δίνει το αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

19:57LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Η σπαρακτική ανάρτηση του γιου του, Φοίβου, 6 μήνες μετά τον θάνατό του

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή αθίγγανοι ή κατσίβελοι: Η καταγωγή και η προέλευση των διαφόρων ονομάτων τους

21:57ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΕΞ για την απαγόρευση εισόδου Ελλήνων στο Ισραήλ: Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών- Κορίνθου λόγω επιστροφής των εκδρομέων

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ

18:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Ο Γιαννακόπουλος εβαλε “φωτιά” με τον Ομπράντοβιτς!» - «Σεισμός» στην Ευρώπη

22:33WHAT THE FACT

Πώς η πατρότητα αλλάζει τον εγκέφαλο του άνδρα: Από την επιλόχειο κατάθλιψη στη μείωση τεστοστερόνης

18:26LIFESTYLE

Οι Έλληνες celebrities τίμησαν την Ημέρα του Πατέρα: Οι τρυφερές αφιερώσεις στα social media

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συγκλονίζει ο αδελφός της Σταυρούλας - «Από την πρώτη στιγμή φοβόμουν αυτή την εξέλιξη»

20:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκόπελος: Συνελήφθη 70χρονος που καλούσε παιδιά σε ΙΧ με κατεβασμένο παντελόνι

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη «Κατάλαβα ότι πάτησα τον σκύλο, αλλά φοβήθηκα και γι’ αυτό έφυγα», είπε στην αστυνομία η ασυνείδητη οδηγός

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Γυναίκα δέχθηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της – Χτύπησε το κεφάλι της σε τζάμι

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γεμάτο βροχές το φθινόπωρο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο

22:24LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα για Κωνσταντίνο Αργυρό: Στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσαν να έχουν τα αγγελούδια μας

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι συνομιλίες «διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν» - Θρίλερ στην Ελβετία εν μέσω απειλών Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ