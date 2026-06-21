Ιράν: Οι συνομιλίες «διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν» - Θρίλερ στην Ελβετία εν μέσω απειλών Τραμπ

Η ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε απόψε από τον χώρο όπου διεξάγονταν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ, έπειτα από μια ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που θεωρήθηκε «προσβλητική», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Irna.

Μια ιρανική πηγή πάντως είπε στο Reuters ότι οι συνομιλίες «διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν».

«Η αντιπροσωπεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν αποχώρησε από το κτίριο όπου διεξάγονταν οι διαπραγματεύσεις», ανέφερε το Irna, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, «είχαν μπει σε μια δύσκολη φάση, έπειτα από 80 λεπτά συζήτησης και μια διακοπή, μετά τη δημοσίευση ενός προσβλητικού μηνύματος του προέδρου των ΗΠΑ».

Ο Τραμπ απείλησε ότι θα ξαναρχίσει τα πλήγματα στο Ιράν εάν η χώρα δεν εμποδίσει τη Χεζμπολάχ «να προκαλεί προβλήματα» στον Λίβανο.

Ο επικεφαλής των διαπραγματευτών, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, απάντησε μέσω του Χ «συμβουλεύοντας» τις ΗΠΑ «να μετρούν τα λόγια τους» και προειδοποιώντας ότι «οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να τους απαντήσουν».

Με βάση τους όρους του μνημονίου συνεννόησης που υπέγραψαν την περασμένη Τετάρτη οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν, οι δύο χώρες θα πρέπει «να αποφύγουν τις απειλές προσφυγής στη βία η μία εναντίον της άλλης».

Αυτές οι εκατέρωθεν προειδοποιήσεις έγιναν αφού είχαν ξεκινήσει οι συνομιλίες μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο των ελβετικών Άλπεων. Με βάση το πρωτόκολλο που έχει υπογραφεί οι συνομιλίες θα πρέπει να οδηγήσουν, μέσα σε διάστημα 60 ημερών, σε μια τελική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι εχθροπραξίες προκάλεσαν αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία και στοίχισαν τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ.Ντ.Βανς, που βρίσκεται στην Ελβετία, χαρακτήρισε «ιστορικές» τις διαπραγματεύσεις και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα επιτρέψουν «να γυρίσουμε σελίδα και να μεταμορφώσουμε τη σχέση μας με τον ιρανικό λαό».

‘Όμως οι διαφορές τους είναι πολλές και αφορούν κατά κύριο λόγο το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα που δηλητηριάζει τις διμερείς σχέσεις εδώ και δεκαετίες.

Οι Ιρανοί δεν ήθελαν «οικογενειακή φωτογραφία»

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση Irib, η ιρανική αντιπροσωπεία αρνήθηκε να ποζάρει για μια κοινή φωτογραφία με τους Αμερικανούς.

Οι συνομιλίες αυτές ξεκίνησαν στη σκιά των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, που συνεχίστηκαν μέχρι και το Σάββατο, μολονότι ένας όρος του μνημονίου συνεννόησης προέβλεπε τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε αντίποινα, το Ιράν ανακοίνωσε χθες ότι ξανακλείνει τα Στενά του Ορμούζ.

Από πλήγματα του ισραηλινού στρατού, που έχει καταλάβει μια ζώνη στον νότιο Λίβανο, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 30 άνθρωποι το Σάββατο.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του θα παραμείνει σε αυτή τη «ζώνη ασφαλείας» κατά μήκος των συνόρων «για όσο χρειαστεί, για να προστατεύσουμε τον λαό μας».

Ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αμέσως μετά ότι αίρονται όλες οι απαγορεύσεις συναθροίσεων στο βόρειο Ισραήλ, αρχής γενομένης από αύριο Δευτέρα. Οι απαγορεύσεις εφαρμόζονταν λόγω του πολέμου με τη Χεζμπολάχ.

«Αφού αξιολογήθηκε η κατάσταση, αποφασίστηκε η επικαιροποίηση των οδηγιών", ανέφερε ο στρατός, καθώς έχουν κοπάσει οι μάχες στον νότιο Λίβανο.

"Από τις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, όλοι οι περιορισμοί θα αρθούν στην περιοχή της γραμμής αντιπαράθεσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Βανς νωρίτερα είχε εμφανιστεί αισιόδοξος, διαπιστώνοντας ότι έχει σημειωθεί «αξιόλογη πρόοδος» τις τελευταίες ημέρες για τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο.

Από τον πόλεμο αυτόν έχουν σκοτωθεί 4.106 άνθρωποι στον Λίβανο από τις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό, ενώ ο ισραηλινός στρατός μετρά 36 νεκρούς στρατιώτες.

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