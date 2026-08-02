Συναγερμός στην Κεφαλονιά: Μήνυμα από το 112 για πυρκαγιά στην Πάστρα

Στο μέτωπο επιχειρούν 31 πυροσβέστες, ενώ την προσπάθεια ενισχύουν 2 πεζοπόρα τμήματα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Συναγερμός στην Κεφαλονιά: Μήνυμα από το 112 για πυρκαγιά στην Πάστρα
ΕΛΛΑΔΑ
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Σε κατάσταση ετοιμότητας καλούνται να παραμείνουν οι κάτοικοι στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς, καθώς ξέσπασε φωτιά σε κοντινή απόσταση.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προχώρησε στην ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, στέλνοντας προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα όσων βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Κεφαλληνίας.

Όπως ανακοινώθηκε από τις αρχές, οι πολίτες οφείλουν να παραμείνουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η κινητοποίηση ήταν ακαριαία. Στο μέτωπο επιχειρούν 31 πυροσβέστες, ενώ την προσπάθεια ενισχύουν 2 πεζοπόρα τμήματα που προσπαθούν να προσεγγίσουν τα πιο δύσβατα σημεία της περιοχής.

Συνδρομή από την τοπική αυτοδιοίκηση

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά στην Πάστρα προτού λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

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