Καιρός: Νέο δελτίο πρόγνωσης από το ESTOFEX για βίαιες καταιγίδες - Πόσο θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Snapshot Το ευρωπαϊκό κέντρο Estofex εξέδωσε νέο δελτίο πρόγνωσης για βίαιες καταιγίδες από 1 έως 2 Αυγούστου 2026.

Η Ελλάδα δεν αναμένεται να επηρεαστεί άμεσα από τις καταιγίδες σε αυτήν τη φάση.

Σοβαρός κίνδυνος καταιγίδων Επιπέδου 2 προβλέπεται για την περιοχή μεταξύ Πολωνίας και χωρών της Βαλτικής, με έντονες καταιγίδες, χαλάζι και πιθανότητα ανεμοστρόβιλων.

Η ανατολική Ισπανία έχει τεθεί σε συναγερμό Επιπέδου 1 λόγω ασταθούς αέρα και υψηλών τιμών θερμικής ενέργειας που θα προκαλέσουν έντονες καταιγίδες και χαλάζι.

Η ατμοσφαιρική κατάσταση στην Ευρώπη παραμένει δυναμική με σημαντικές διαφορές πίεσης που ευνοούν την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Snapshot powered by AI

Το έγκριτο ευρωπαϊκό κέντρο πρόγνωσης καιρού European Storm Forecast Experiment, γνωστό παγκοσμίως με το ακρωνύμιο Estofex, εξέδωσε ένα νέο και ολοκληρωμένο δελτίο πρόγνωσης καιρού που ισχύει από τις 08:00 π.μ. του Σαββάτου 1 Αυγούστου 2026 έως τις 08:00 π.μ. της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026.

Το έγγραφο, που συντάχθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου, σκιαγραφεί μια ευρωπαϊκή ατμοσφαιρική εικόνα που εξακολουθεί να διχάζεται έντονα και να κυριαρχείται από έντονη δυναμική. Η γενική συνοπτική διαμόρφωση δείχνει την επιμονή μιας επιβλητικής αντικυκλωνικής κορυφογραμμής που εκτείνεται από τον νοτιοδυτικό έως τον βορειοανατολικό τομέα της ηπείρου, η οποία έρχεται σε αντίθεση με μια επίμονη κοιλότητα χαμηλής πίεσης που βρίσκεται πάνω από τη βορειοδυτική Ευρώπη. Μεταξύ αυτών των δύο αντίθετων δομών εκτείνεται μια εκτεταμένη κυματιστή μετωπική ζώνη που συνδέει τη Γερμανία με τα Βαλκάνια, κατά μήκος της οποίας ρέουν δίνες ασθενούς πίεσης εδάφους, ικανές να προκαλέσουν βίαιες οργανωμένες καταιγίδες .

Η Ελλάδα πάντως δεν φαίνεται να επηρεάζεται άμεσα σε πρώτη φάση.

Η πιο κρίσιμη κατάσταση σε ηπειρωτικό επίπεδο για το διάστημα μεταξύ 1ης και 2ας Αυγούστου 2026 αφορά την τεράστια περιοχή μεταξύ Πολωνίας και χωρών της Βαλτικής , για την οποία η Estofex έχει κηρύξει σοβαρό συναγερμό Επιπέδου 2. Η προσέγγιση μιας κοίτης κύματος από τα δυτικά, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός ελάχιστου χαμηλού ελαχίστου πίεσης στην επιφάνεια, θα δημιουργήσει ένα εξαιρετικά εκρηκτικό ατμοσφαιρικό περιβάλλον.

Ο συνδυασμός της θερμοδυναμικής ενέργειας και της δυναμικής του ανέμου θα φτάσει σε εντυπωσιακά επίπεδα, με τιμές διάτμησης βαθέος στρώματος έως και 25 μέτρα ανά δευτερόλεπτο και διάτμηση στα πρώτα 3 χιλιόμετρα που θα υπερβαίνει τα 20 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Τα έντονα καμπυλωτά οδογράμματα υποδεικνύουν μια αξιοσημείωτη εισροή περιστρεφόμενου αέρα προς τα κύτταρα καταιγίδας. Οποιεσδήποτε διακριτές δομές θα εξελιχθούν γρήγορα σε υπερκυψέλες ή τμήματα που καμπυλώνουν , ικανά να εξαπολύσουν εξαιρετικά μεγάλο χαλάζι , καταρρακτώδεις βροχές και καταστροφικές ριπές ανέμου . Επιπλέον, οι εξαιρετικές συνθήκες ροής στα χαμηλά στρώματα τροφοδοτούν έναν συγκεκριμένο κίνδυνο ανεμοστρόβιλων , με τους ειδικούς να μην αποκλείουν την εμφάνιση γεγονότων στροβίλου υψηλής έντασης και μακράς τροχιάς εάν η θερμική αναστολή στο έδαφος διαβρωθεί πλήρως.

Ακραίος κίνδυνος καταιγίδας στην Ισπανία

Ένα άλλο στοιχείο μεγάλου τεχνικού ενδιαφέροντος που επισημαίνεται από το δελτίο Estofex αφορά την ανατολική Ισπανία , η οποία έχει επίσης τεθεί σε περιοχή συναγερμού Επιπέδου 1 για τις επόμενες 24 ώρες.

Σε αυτόν τον τομέα της Ιβηρικής Χερσονήσου, παρά την παρουσία ενός μάλλον ανθεκτικού στρώματος θερμικής αναστροφής (ισχυρό κάλυμμα), η αλληλεπίδραση μεταξύ της σύνθετης ορογραφίας και της άφιξης μιας ασθενούς κυματικής κοιλότητας σε μεγάλο υψόμετρο θα ευνοήσει την ενεργοποίηση βίαιης συναγωγικής κίνησης.

Μια ροή ιδιαίτερα υγρού θαλάσσιου αέρα θα ανέβει στις πλαγιές των βουνών, τροφοδοτώντας ανοδικά ρεύματα μέσα σε ένα τρομακτικά ασταθές περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από τιμές MUCAPE μεταξύ 2000 και 3500 Joule ανά κιλό . Τα λίγα αλλά έντονα κύτταρα καταιγίδας που καταφέρνουν να διαπεράσουν το αντικυκλωνικό βύσμα θα είναι ικανά να ρίξουν μεγάλους κόκκους χαλαζιού στο έδαφος, συνοδευόμενα από έντονες ριπές καθοδικού ανέμου και καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, επιβεβαιώνοντας τις αρχές Αυγούστου που χαρακτηρίστηκαν από ακραία και εκτεταμένη ατμοσφαιρική ζωντάνια σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

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