Φωτιά στο Ρέθυμνο: Δίωξη για κακούργημα στον υπεύθυνο του ΔΕΔΔΗΕ

Δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως, ασκήθηκε σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση και επεκτάθηκε στο νότιο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κατηγορούμενος παραπέμπεται αύριο στον ανακριτή Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί.

Στο μεταξύ, σε δήλωση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Γιάννης Παρασύρης, δήλωσε ότι ο εντολέας του αρνείται την κατηγορία και συγκεκριμένα ανέφερε: «Ως συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου σας μεταφέρω ως δεδομένο ότι αρνείται την κατηγορία του εμπρησμού με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ' υπόχρεω. Αναμένουμε την επίσημη θέση του ΔΕΔΔΗΕ μέσω της πραγματογνωμοσύνης του».

Η υπόθεση διερευνάται από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), η οποία εξετάζει τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση και επεκτάθηκε στο νότιο τμήμα του νομού Ρεθύμνου.

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