Συγκλονιστική ανατροπή: Γιαγιά και μητέρα σκότωσαν τα 4 παιδιά και αυτοκτόνησαν

Το ένα παιδί βρέθηκε μαχαιρωμένο και τα άλλα τρία δηλητηριασμένα

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Συγκλονιστική ανατροπή: Γιαγιά και μητέρα σκότωσαν τα 4 παιδιά και αυτοκτόνησαν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η γιαγιά Έιμι Στέντμαν και η μητέρα Σάρα Μάις σκότωσαν μαζί τα τέσσερα παιδιά της Μάιερς και στη συνέχεια αυτοκτόνησαν στο διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη.
  • Ένα από τα παιδιά μαχαιρώθηκε θανάσιμα, ενώ τα υπόλοιπα φαίνεται να δηλητηριάστηκαν με φάρμακα που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος.
  • Η αστυνομία δεν έχει αποσαφηνίσει τον τρόπο αυτοκτονίας των δύο γυναικών και εξετάζει αν η μητέρα συνεργάστηκε στη δολοφονία των παιδιών.
  • Η Μάιερς φέρεται να είχε διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών με τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος ζει στη Γιούτα και δεν είχε δει τα παιδιά από το 2019.
  • Τα πτώματα βρέθηκαν σε προχωρημένη αποσύνθεση μετά από έλεγχο ευημερίας που ζήτησε γείτονας, και οι σοροί των παιδιών αποτέφρωθηκαν στη Γιούτα.
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Μία ανατριχιαστική τροπή παίρνει της οικογένειας που ξεκληρίστηκε στη Νέα Υόρκη με τις αρχικές εκτιμήσεις να θέλουν τη γιαγιά να δηλητηρίασε την κόρη της και τα τέσσερα εγγόνια της, πριν αυτοκτονήσει.

Νεότερα στοιχεία αποκαλύπτουν πως η μητέρα και η γιαγιά σκότωσαν μαζί τα παιδιά και στη συνέχεια έβαλαν τέλος στη ζωή τους.

Η 64χρονη Έιμι Στέντμαν και η 44χρονη κόρη της, Σάρα Μάιγερς, αυτοκτόνησαν στο διαμέρισμα στο Μέχανικβιλ, όπου τα τέσσερα παιδιά της Μάιγερς– ο 13χρονος Χάρπερ Χάρμον, ο Χάντσον , 11 ετών, και τα 10χρονα δίδυμα Γκάβιν και Γκρέισλιν – βρέθηκαν επίσης νεκρά στις 23 Ιουνίου, όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Γουίλιαμ Ράμπιτ στην εφημερίδα Times-Union.

Ένα από τα παιδιά μαχαιρώθηκε θανάσιμα, ενώ τα υπόλοιπα φαίνεται να δηλητηριάστηκαν, σύμφωνα με τον Ράμπιτ. Η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο αυτοκτόνησαν η Στέντμαν και η Μάιερς, ούτε τα γεγονότα που οδήγησαν στις δολοφονίες των παιδιών.

Μέσα στο διαμέρισα είχαν βρεθεί συνταγογραφούμενα και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, «που υποδηλώνουν σκόπιμη δηλητηρίαση».

Εκείνη την εποχή, ένα χειρόγραφο σημείωμα που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος «υποδείκνυε έντονα» ότι η γιαγιά ήταν «εμπλεκόμενη» στους θανάτους των παιδιών, ανέφερε ο Ράμπιτ.

Πρόσφατα, ωστόσο, ο αρχηγός άφησε να εννοηθεί ότι η γιαγιά ενδέχεται να μην ενήργησε μόνη της. «Δεν έχουμε αποκλείσει το ενδεχόμενο η Σάρα Μάιερς να ήταν επίσης συνεργός στους θανάτους των παιδιών της», δήλωσε ο Ράμπιτ στο NBC5 την περασμένη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι η αστυνομία εξακολουθεί να περιμένει τα αποτελέσματα της τοξικολογικής εξέτασης.

Τα έξι μέλη της οικογένειας βρέθηκαν νεκρά τον περασμένο μήνα, αφού ένας γείτονας ζήτησε να ελεγχθεί η κατάσταση της οικογένειας.

Τα πτώματα ήταν σε πολύ προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης, ώστε οι αστυνομικοί που έφτασαν στον τόπο να μην μπορούν να τα αναγνωρίσουν αμέσως.

Η Μάγερς φέρεται να είχε εμπλακεί σε μια σφοδρή διαμάχη για την επιμέλεια με τον πρώην σύζυγό της και πατέρα των παιδιών, Μπρέιντι Χάρμον, ο οποίος ζει στη Γιούτα. Δεν είχε δει τα παιδιά του από κοντά από τον Νοέμβριο του 2019, αλλά υποτίθεται ότι θα βρίσκονταν στη Γιούτα μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. Είχε δηλώσει προηγουμένως στην εφημερίδα The Post ότι η τελευταία φορά που μίλησε με τα παιδιά ήταν για 15 λεπτά στις 7 Ιουνίου. «Φαινόταν σαν χαρούμενα μικρά παιδιά», είπε.

Η κηδεία των τεσσάρων παιδιών έγινε στη Νέα Υόρκη, καθώς όπως είπε ο συντετριμμένος πατέρας «δεν μπορέσαμε να φέρουμε τις σορούς τους στο σπίτι λόγω της φρικτής κατάστασης στην οποία βρίσκονταν. Οι στάχτες τους σκορπίστηκαν εκεί όπου αναπαύονται οι στάχτες του πατέρα μου, στην κορυφή ενός βουνού εδώ στη Γιούτα.»

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