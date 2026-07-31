Μυστηριώδης «φύλακας άγγελος»: Xτύπησε το κουδούνι, τους έσωσε από τη φωτιά και εξαφανίστηκε 

Ένας άγνωστος περαστικός δεν προσπέρασε τις φλόγες και έσωσε ζωές, ξυπνώντας τους ενοίκους του σπιτιού μες τη νύχτα

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Μυστηριώδης «φύλακας άγγελος»: Xτύπησε το κουδούνι, τους έσωσε από τη φωτιά και εξαφανίστηκε 
ΚΟΣΜΟΣ
4'
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  • Ένας άγνωστος άνδρας ξύπνησε μια οικογένεια στο Λας Βέγκας χτυπώντας το κουδούνι και προειδοποιώντας για φωτιά, σώζοντάς τους από επικίνδυνη πυρκαγιά.
  • Ο άνδρας προσπάθησε να σβήσει τις φλόγες με σωλήνα κήπου πριν εξαφανιστεί χωρίς να αφήσει ίχνη.
  • Η οικογένεια και οι γείτονες διασώθηκαν χάρη στην άμεση επέμβαση και την προειδοποίηση του άγνωστου άνδρα.
  • Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, Ντάνα Σαμπτάι, ευχαρίστησε δημόσια τον άνδρα χαρακτηρίζοντάς τον ήρωα και ζητά να τον βρουν για να τον ευχαριστήσουν προσωπικά.
  • Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 5 Ιουλίου νωρίς το πρωί και θα μπορούσε να είχε προκαλέσει μεγαλύτερη καταστροφή χωρίς την παρέμβαση του μυστηριώδους άνδρα.
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Μία οικογένεια στο Λας Βέγκας αναζητά τον μυστηριώδη άγνωστο που έσωσε τη ζωή όλων των μελών της, όταν τους ξύπνησε χτυπώντας την πόρτα τους, και τους βοήθησε να γλιτώσουν από τη φωτιά που είχε ξεσπάσει. Αμέσως μετά εξαφανίστηκε, χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος.

Ο άνδρας όπως περιγράφει η οικογένεια, χτύπησε δυνατά την εξώπορτά τους, φώναξε «Φωτιά!» και μάλιστα άρπαξε έναν σωλήνα κήπου για να καταπολεμήσει τις φλόγες πριν φύγει αθόρυβα, ελπίζοντας να ευχαριστήσει το άτομο που πιστεύουν ότι έσωσε όχι μόνο τις δικές τους ζωές, αλλά και τις ζωές των γειτόνων τους.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 5 το πρωί της 5ης Ιουλίου στο σπίτι της οικογένειας. Βίντεο από κάμερα παρακολούθησης του σπιτιού που κοινοποιήθηκε στο Fox News δείχνει τις φλόγες να κατακλύζουν την πίσω αυλή καθώς η πυρκαγιά εξαπλωνόταν.

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, Ντάνα Σαμπτάι, είπε ότι είχε πάει για ύπνο αφού ζήτησε από τα παιδιά απέναντι να σταματήσουν να ανάβουν πυροτεχνήματα κοντά στο σπίτι της το βράδυ της 4ης Ιουλίου. Λίγες ώρες αργότερα, ξύπνησε από κάποιον που χτυπούσε απεγνωσμένα το κουδούνι και χτυπούσε δυνατά την εξώπορτα. «Ο σκύλος μου άρχισε να γαβγίζει, οπότε ξύπνησα και έτρεξα προς την πόρτα», είπε η Σαμπτάι. «Άνοιξα την πόρτα και ο κύριος φώναζε: “Φωτιά! Φωτιά!”»

«Έδειξε προς το πίσω μέρος του σπιτιού, και εγώ γύρισα και είδα τις μπαλκονόπορτες που οδηγούσαν στην πίσω αυλή. Είδα μόνο πορτοκαλί χρώμα — σαν έναν τοίχο από πορτοκαλί».

Όταν συνειδητοποίησε ότι η πυρκαγιά ήταν πολύ πιο σοβαρή από ό,τι είχε αρχικά σκεφτεί, η Σαμπτάι είπε ότι η αδελφή της άρπαξε τον κηπουρικό σωλήνα της οικογένειας και έτρεξε έξω για να καταπολεμήσει τις φλόγες, ενώ εκείνη πήρε αγκαλιά τον 14 μηνών γιο της και έτρεξε στο διπλανό σπίτι για να ξυπνήσει τους γείτονές της. «Άρχισα να χτυπάω τα παράθυρα και την πόρτα τους προσπαθώντας να κάνω θόρυβο, φωνάζοντας: “Ξυπνήστε! Ξυπνήστε!”», είπε η Σαμπτάι.

Είπε ότι δύο γυναίκες την βοήθησαν να χτυπήσουν δυνατά την πόρτα των γειτόνων, μέχρι να βγουν όλοι από μέσα σώοι και αβλαβείς. Εν τω μεταξύ, ο άγνωστος άρπαξε ένα λάστιχο από το διπλανό σπίτι και προσπάθησε να εμποδίσει την εξάπλωση των φλογών. «Έτσι, όχι μόνο μας ξύπνησε, αλλά προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά μαζί με την αδελφή μου.»

Η Σαμπτάι πιστεύει ότι οι ενέργειες του άνδρα απέτρεψαν μια ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία. «Αν δεν περνούσε από εκεί εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί. Η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη πριν καν αντιληφθούμε ή ξυπνήσουμε και διαπιστώσουμε ότι υπήρχε φωτιά», είπε. Η οικογένεια έχει απευθυνθεί έκτοτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ελπίδα να εντοπίσει τον άγνωστο άνδρα, ώστε να τον ευχαριστήσει προσωπικά.

«Είσαι ένας άγγελος. Μας έσωσες τη ζωή και σου είμαι πραγματικά ευγνώμων για όλα όσα έκανες», είχε δηλώσει προηγουμένως η Σαμπτάι στο Fox 5 Las Vegas. «Δεν ήταν ανάγκη να σταματήσεις. Θα μπορούσες να περάσεις από δίπλα και να πεις: “Μάλλον κάποιος το έχει ήδη αναφέρει”. Όμως όχι, αφιέρωσες χρόνο, μας ξύπνησες και είσαι ήρωας».

Απευθυνόμενη απευθείας στον άγνωστο άνδρα, η Σαμπτάι τον ευχαρίστησε που σταμάτησε, ενώ άλλοι ίσως να είχαν προσπεράσει. «Πιθανότατα έσωσες δύο οικογένειες και πολλά κατοικίδια, γιατί η κατάσταση θα είχε προχωρήσει πάρα πολύ πριν το συνειδητοποιήσουμε», είπε. «Μας έσωσες τη ζωή. Είσαι ήρωας».

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