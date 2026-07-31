Φωτιά τώρα και επί της Λεωφόρου Λαυρίου: Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική
Στο σημείο ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής
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Ακόμη μια φωτιά έχουν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες στην Αττική, επί της Λεωφόρου Λαυρίου.
Η φωτιά καίει σε ξερά χόρτα, ενώ κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 20 οχήματα με 40 πυροσβέστες.
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