Φωτιά τώρα και επί της Λεωφόρου Λαυρίου: Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική

Ακόμη μια φωτιά έχουν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες στην Αττική, επί της Λεωφόρου Λαυρίου.

Η φωτιά καίει σε ξερά χόρτα, ενώ κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 20 οχήματα με 40 πυροσβέστες.