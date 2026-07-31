«Αυτό θα μας συμβεί σε τρία χρόνια αν ψηφίσετε Δημοκρατικούς» - Προειδοποίηση Τραμπ για τη Θέουτα

Η μαζική εισβολή στη Θέουτα σχολιάστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα στους Αμερικανού ψηφοφόρους

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

«Αυτό θα μας συμβεί σε τρία χρόνια αν ψηφίσετε Δημοκρατικούς» - Προειδοποίηση Τραμπ για τη Θέουτα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η μαζική εισβολή στη Θέουτα μπορεί να συμβεί στις ΗΠΑ σε τρία χρόνια αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τις προεδρικές εκλογές του 2028.
  • Η κυβέρνηση Τραμπ έχει απελάσει περισσότερους από 622.000 μετανάστες χωρίς έγγραφα από τον Ιανουάριο του 2025 κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.
  • Ο αντιπρόεδρος JD Vance και σύμβουλοι του Τραμπ κατηγορούν τους Δημοκρατικούς για πολιτικές που επιτρέπουν μαζική μετανάστευση και εισβολές.
  • Ο Λευκός Οίκος επιρρίπτει ευθύνες στον Μπάιντεν για την κατάσταση στη μετανάστευση και υποστηρίζει ότι η εκλογή Τραμπ θα αποτρέψει παρόμοια φαινόμενα.
  • Οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ισπανίας βρίσκονται σε περίοδο έντασης λόγω των πολιτικών μετανάστευσης και των σχολίων της αμερικανικής κυβέρνησης.
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Οι εικόνες από τη Θέουτα έφτασαν στην Αμερική και χρησίμευσαν ως μία προειδοποίηση για τους Αμερικανούς, από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ότι το ίδιο μπορεί να συμβεί στις ΗΠΑ εάν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τις προεδρικές εκλογές του 2028.

«Είναι τρομερό», είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σε τηλεφωνική συνέντευξη στο δίκτυο Fox News όταν ρωτήθηκε για τις εικόνες χιλιάδων Μαροκινών που περιφέρονται στη Θέουτα. «Θυμηθείτε αυτή την εικόνα. Αυτοί θα είμαστε εμείς σε τρία χρόνια αν η λάθος πλευρά έρθει στην εξουσία... Εάν οι Δημοκρατικοί έρθουν στην εξουσία, δεν θα ζήσουν μια πολύ καλή ζωή», προειδοποίησε.

Ο Τραμπ έχει επιδείξει σιδερένια πυγμή κατά της παράνομης μετανάστευσης, αναπτύσσοντας πράκτορες μετανάστευσης (ICE) και συνοριακούς πράκτορες (USBP) σε πολλές πολιτείες για να αποτρέψουν παράτυπες εισόδους.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει απελάσει περισσότερους από 622.000 μετανάστες χωρίς έγγραφα από τον Ιανουάριο του 2025, όταν επέστρεψε στο Οβάλ Γραφείο για τη δεύτερη θητεία του, σύμφωνα με αναφορές του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS).

«Αυτές οι εικόνες από την Ισπανία είναι μια ατυχής υπενθύμιση των συνεπειών της μαζικής μετανάστευσης και των παγκοσμιοποιημένων πολιτικών της ριζοσπαστικής αριστεράς που επέτρεψαν την εισβολή στη Δύση», έγραψε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance μέσω του κοινωνικού δικτύου X. «Δόξα τω Θεώ, ο Τραμπ εξελέγη και τα σύνορα της χώρας μας δεν μοιάζουν πλέον έτσι» πρόσθεσε.

Ο Στίβεν Μίλερ, ένας από τους βασικούς συμβούλους του Τραμπ για τη μεταναστευτική πολιτική, σημείωσε από την πλευρά του, μέσω των κοινωνικών δικτύων: «Οι Δημοκρατικοί το έκαναν αυτό στην Αμερική κάθε μέρα για τέσσερα χρόνια υπό τον Μπάιντεν και θα το κάνουν ξανά αμέσως, αλλά πολύ μεγαλύτερου μεγέθους, εάν τους δοθεί οποιαδήποτε μορφή εθνικής εξουσίας. Οι Δημοκρατικοί θα δουν το σπίτι τους να καταπατείται και να κλέβεται από εισβολείς και θα χαρούν».

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσενγκ, έγραψε: «Αυτό συνέβη επί Μπάιντεν. Δόξα τω Θεώ, ο Πρόεδρος Τραμπ εξελέγη για να μην ξανασυμβεί τίποτα από αυτά υπό την εποπτεία του».

«Η Ισπανία και άλλες χώρες που έχουν υιοθετήσει αυτή την καταστροφική φιλοσοφία θα πρέπει να διορθώσουν αμέσως ή να διακινδυνεύσουν τον δικό τους θάνατο», δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι σε δήλωση στο Fox.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει προειδοποιήσει εδώ και καιρό την Ευρώπη για το τι θα συμβεί εάν συνεχίσει να εφαρμόζει ακροαριστερές παγκοσμιοποιητικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαζικής μετανάστευσης», είπε.

Υπενθυμίζεται οι σχέσεις ΗΠΑ και Ισπανίας βρίσκονται σε περίοδο έντασης...

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