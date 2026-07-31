Επίσημη ενημέρωση Πυροσβεστικής για φωτιές: 73 μέτωπα - Πού εντοπίζονται οι δυσκολότερες πυρκαγιές

Snapshot Σήμερα επιχειρούν 73 πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα, με τις δυσκολότερες να εντοπίζονται σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βοιωτίας λόγω θυελλωδών ανέμων και γεωμορφολογίας.

Τα εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη λήψη νερού και στην επιχειρησιακή δράση λόγω των ισχυρών ανέμων που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας πτήσεων.

Σημαντικές προσπάθειες γίνονται για την προστασία κατοικιών και κρίσιμων υποδομών, όπως το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, ενώ έχουν εκδοθεί μηνύματα ενημέρωσης και απομάκρυνσης κατοίκων από επικίνδυνες περιοχές.

Στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου απομακρύνθηκαν 254 άτομα μέσω συνδυασμού πλωτών μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος, Λιμενικού και ιδιωτικών σκαφών.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς για αύριο στην Αττική και Εύβοια και πολύ υψηλό κίνδυνο στην υπόλοιπη χώρα, ενώ όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε γενική επιφυλακή. Snapshot powered by AI

Έκτακτη ενημέρωση για τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη πραγματοποιήθηκε από τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιπύραρχο Βασίλειο Βαθρακογιάννη.

Σύμφωνα με τον κ. Βαθρακογιάννη:

Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να κάνουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων

Αναλυτικά όσα είπε:

«Καλησπέρα σας από το κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για την αντιμετώπισή 73 πυρκαγιών σε όλη την Επικράτεια.

Στον Μάραθο Ευρυτανίας η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί.

Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρι Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα, στο Ποικίλο όρος, επιχειρούν 95πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, Εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομήυδροφόρων της Περιφέρειας Αττικής.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν προταστεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων τοένα για το συντονισμό τους.

Πλησίον της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι’ αυτόεκδόθηκαν μηνύματα τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσωνβρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το Πυροσβεστικό Σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν ναπραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων πουδημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων.

Αυτή την ώρα οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξ αυτών, λόγω της γεωμορφολογίας τουεδάφους και των θυελλωδών ανέμων εξελίσσονται, στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βοιωτίας όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος Εθελοντές, και 57 οχήματα. Στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθείαπό το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασίαμε τη δασική Υπηρεσία.

Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σεδιασπορά στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καισυμβάλλοντας διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων.

Ανάλογα έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης ΒοήθειαςΗ πυρκαγιά εξελίχθηκε προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου, γι’ αυτό καιεκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνσηόσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.Από νωρίς δόθηκε εντολή και έπλευσαν στο σημείο ένα πλοίο και ένα ταχύπλοο σκάφοςτου Πυροσβεστικού Σώματος, πλωτά του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικά σκάφη καιαπομάκρυναν με ασφάλεια συνολικά 254 άτομα.

Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδεςδασοκομάντος και 20 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη.Η πυρκαγιά εξελίσσετε πλησίον κατοικιών και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Στην πυρκαγιά στο Φίχτι Αργολίδας επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 7 ομάδεςδασοκομάντος και 22 οχήματα ενώ από αέρος διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4ελικόπτερα.Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ηπυρκαγιά εξελίσσετε σε αγροτοδασική έκταση με διάσπαρτες κατοικίες.

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς, αναμένεται ακραίος για αύριο Σάββατο σε Αττική και Εύβοια καιπολύ υψηλός στην υπόλοιπη χώρα.

Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας και σεγενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.Τονίζουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες, για τη δική τους ασφάλεια, θα πρέπει ναακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση

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