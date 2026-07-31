Επίσημη ενημέρωση Πυροσβεστικής για φωτιές: 73 μέτωπα - Πού εντοπίζονται οι δυσκολότερες πυρκαγιές

Το πρόβλημα με τα ενάερια μέσα λόγω των θυελλωδών ανέμων 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Επίσημη ενημέρωση Πυροσβεστικής για φωτιές: 73 μέτωπα - Πού εντοπίζονται οι δυσκολότερες πυρκαγιές
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σήμερα επιχειρούν 73 πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα, με τις δυσκολότερες να εντοπίζονται σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βοιωτίας λόγω θυελλωδών ανέμων και γεωμορφολογίας.
  • Τα εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη λήψη νερού και στην επιχειρησιακή δράση λόγω των ισχυρών ανέμων που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας πτήσεων.
  • Σημαντικές προσπάθειες γίνονται για την προστασία κατοικιών και κρίσιμων υποδομών, όπως το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, ενώ έχουν εκδοθεί μηνύματα ενημέρωσης και απομάκρυνσης κατοίκων από επικίνδυνες περιοχές.
  • Στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου απομακρύνθηκαν 254 άτομα μέσω συνδυασμού πλωτών μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος, Λιμενικού και ιδιωτικών σκαφών.
  • Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς για αύριο στην Αττική και Εύβοια και πολύ υψηλό κίνδυνο στην υπόλοιπη χώρα, ενώ όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε γενική επιφυλακή.
Snapshot powered by AI

Έκτακτη ενημέρωση για τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη πραγματοποιήθηκε από τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιπύραρχο Βασίλειο Βαθρακογιάννη.

Σύμφωνα με τον κ. Βαθρακογιάννη:

Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να κάνουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων

Αναλυτικά όσα είπε:

«Καλησπέρα σας από το κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για την αντιμετώπισή 73 πυρκαγιών σε όλη την Επικράτεια.

Στον Μάραθο Ευρυτανίας η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί.

Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρι Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα, στο Ποικίλο όρος, επιχειρούν 95πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, Εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομήυδροφόρων της Περιφέρειας Αττικής.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν προταστεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων τοένα για το συντονισμό τους.

Πλησίον της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι’ αυτόεκδόθηκαν μηνύματα τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσωνβρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το Πυροσβεστικό Σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν ναπραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων πουδημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων.

Αυτή την ώρα οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξ αυτών, λόγω της γεωμορφολογίας τουεδάφους και των θυελλωδών ανέμων εξελίσσονται, στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βοιωτίας όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος Εθελοντές, και 57 οχήματα. Στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθείαπό το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασίαμε τη δασική Υπηρεσία.

Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σεδιασπορά στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καισυμβάλλοντας διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων.

Ανάλογα έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης ΒοήθειαςΗ πυρκαγιά εξελίχθηκε προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου, γι’ αυτό καιεκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνσηόσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.Από νωρίς δόθηκε εντολή και έπλευσαν στο σημείο ένα πλοίο και ένα ταχύπλοο σκάφοςτου Πυροσβεστικού Σώματος, πλωτά του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικά σκάφη καιαπομάκρυναν με ασφάλεια συνολικά 254 άτομα.

Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδεςδασοκομάντος και 20 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη.Η πυρκαγιά εξελίσσετε πλησίον κατοικιών και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Στην πυρκαγιά στο Φίχτι Αργολίδας επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 7 ομάδεςδασοκομάντος και 22 οχήματα ενώ από αέρος διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4ελικόπτερα.Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ηπυρκαγιά εξελίσσετε σε αγροτοδασική έκταση με διάσπαρτες κατοικίες.

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς, αναμένεται ακραίος για αύριο Σάββατο σε Αττική και Εύβοια καιπολύ υψηλός στην υπόλοιπη χώρα.

Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας και σεγενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.Τονίζουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες, για τη δική τους ασφάλεια, θα πρέπει ναακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:07ΕΛΛΑΔΑ

Δαφνί: 17 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα έχουν απομακρυνθεί από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέα φωτιά στον Ασπρόπυργο

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Άρση απαγορευτικού: Κανονικά φεύγουν τα πλοία από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Σε επιφυλακή λεωφορεία του Δήμου σε περίπτωση που χρειαστεί εκκένωση του Δαφνίου, λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Βίντεο από την αναζωπύρωση στην Πρέβελη

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Θέουτα: Η 2η ημέρα «πολιορκίας» σε εικόνες και βίντεο - Επέστρεψαν στο Μαρόκο 37.500 μετανάστες

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στην Αττική οδό - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Νέα Κίο κοντά στην παραλιακή οδό

18:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα μέχρι το 2030

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο Newsbomb: 7 Canadair κάνουν χαμηλή πτήση και ρίψεις, το ένα μετά το άλλο, στη φωτιά σε Ποικίλο Όρος και Χαϊδάρι

18:16ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: 112 στην Αττική για φωτιά στο Χαϊδάρι - Εκκενώσεις διά θαλάσσης στη Βοιωτία όπου κάηκαν σπίτια - Δύσκολες πυρκαγιές σε Άρτα και Αργολίδα

18:03ΥΓΕΙΑ

Πώς να αποφύγετε τον ιό του Δυτικού Νείλου καθώς τα κρούσματα αυξάνονται στην Ευρώπη

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Επίσημη ενημέρωση Πυροσβεστικής για τις φωτιές: 73 πύρινα μέτωπα - Πού εντοπίζονται οι δυσκολότερες πυρκαγιές

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Οι πυρκαγιές από ψηλά: Εναέρια πλάνα από το cockpit σε Βοιωτία, Άργος, Άρτα, Ποικίλο Όρος και Σπάρτη

17:50LIFESTYLE

Πρισίλα Πρίσλεϊ: Σπάνια εμφάνιση στη Μαγιόρκα - Πώς είναι σήμερα στα 81 η πρώην σύζυγος του «Βασιλιά του Ροκ εντ Ρολ»

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά και στην Αχαΐα: Μεταξύ οικισμού Πανοράματος Ροδοδάφνης και Νεραντζιών Συμπολιτείας

17:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έρη Ρίτσου: Έπαψε να είναι εμβληματική η Σονάτα του Σεληνόφωτος λόγω «αποτυχημένων» παραστάσεων; - Έκανε η ερμηνεία του κ. Ρουβά να χάσει τη σπουδαιότητά του το Άξιον Εστί;

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Μαρτύριο» οι περισσότεροι οδικοί άξονες - Φωτιά και έξοδος προκαλούν χάος

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις των καμένων εκτάσεων στις δασικές πυρκαγιές του Ρεθύμνου και της Πάρου

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός πρόσεξε το μωρό γυναίκας μέχρι να εκδώσει η μητέρα διαβατήριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:08ΚΟΣΜΟΣ

Απόλυτο χάος στην Θέουτα: Μετανάστες εισβάλλουν σε σπίτια κατοίκων - Σοκαριστικές εικόνες από την απόβαση 49.000 ανθρώπων από το Μαρόκο - 19 νεκροί

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Έριξαν θαλασσινό νερό πάνω στους πάγους της Αρκτικής και το αποτέλεσμα εξέπληξε τους επιστήμονες

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε το Super El Nino - Τι θα φέρει τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα

13:01ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Οι επιστήμονες προειδοποιούν για «καλοκαίρι των καρχαριών» στις θάλασσες

13:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση Λαγουβάρδου για τους ανέμους

18:16ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: 112 στην Αττική για φωτιά στο Χαϊδάρι - Εκκενώσεις διά θαλάσσης στη Βοιωτία όπου κάηκαν σπίτια - Δύσκολες πυρκαγιές σε Άρτα και Αργολίδα

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Νέα Κίο κοντά στην παραλιακή οδό

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Θέουτα: Η 2η ημέρα «πολιορκίας» σε εικόνες και βίντεο - Επέστρεψαν στο Μαρόκο 37.500 μετανάστες

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο Newsbomb: 7 Canadair κάνουν χαμηλή πτήση και ρίψεις, το ένα μετά το άλλο, στη φωτιά σε Ποικίλο Όρος και Χαϊδάρι

15:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξωτικοί παπαγάλοι Μακάο, 6 πλάκες χρυσού, κορμός από το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου: Τι βρέθηκε σε ελέγχους στα τελωνεία

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός πρόσεξε το μωρό γυναίκας μέχρι να εκδώσει η μητέρα διαβατήριο

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβελη: Το «πριν» και το «μετά» της καταστροφής στο φοινικόδασος – Από τον παράδεισο στις στάχτες

13:45ΕΥ ΖΗΝ

Η έρευνα του Χάρβαρντ που αναστάτωσε όσους τρώνε συχνά πατάτες

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στην Αττική οδό - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο

17:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Μαρουσάκης: Θυελλώδεις καταβάτες άνεμοι και αύριο - Πότε θα περιοριστεί η ένταση 

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ποικίλο όρος: 112 για εκκένωση στο Άνω Δάσος Χαϊδαρίου και στην Αφαία

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Άρση απαγορευτικού: Κανονικά φεύγουν τα πλοία από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Επίσημη ενημέρωση Πυροσβεστικής για τις φωτιές: 73 πύρινα μέτωπα - Πού εντοπίζονται οι δυσκολότερες πυρκαγιές

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Associated Press: Χιλιάδες νέα είδη έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο Θάλασσα λόγω της κλιματικής αλλαγής

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο περιστατικό σε παραλία: Ξεβράστηκαν 7000.000 ευρώ - Πώς έφτασαν εκεί (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ