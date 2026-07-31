Πρισίλα Πρίσλεϊ: Σπάνια εμφάνιση στη Μαγιόρκα - Πώς είναι σήμερα στα 81 η σύζυγος του Έλβις Πρίσλεϊ

Snapshot Η Πρισίλα Πρίσλεϊ, στα 81 της χρόνια, έκανε σπάνια δημόσια εμφάνιση σε εκδήλωση στη Μαγιόρκα, μετά τον θάνατο της κόρης της Λίζα Μαρί το 2023.

Η Πρισίλα και ο Έλβις Πρίσλεϊ παντρεύτηκαν το 1967 και χώρισαν το 1972, αποκτώντας μία κόρη, τη Λίζα Μαρί, που πέθανε σε ηλικία 54 ετών από απόφραξη λεπτού εντέρου.

Η Πρισίλα έχει έναν γιο, τον Ναβαρόνε Γκαριμπάλντι Γκαρσία, και δήλωσε ότι ο θάνατος της Λίζα Μαρί έχει χωρίσει την οικογένεια Πρίσλεϊ.

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ άφησε πίσω της τρεις κόρες και είχε αντιμετωπίσει οικογενειακές δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκτονίας του γιου της το 2020.

Παρά τις τεταμένες σχέσεις με τη μητέρα της, η Πρισίλα και η Λίζα Μαρί ήταν μαζί λίγες μέρες πριν από το θάνατο της, παρακολουθώντας τους Χρυσούς Γλόμπους το 2023. Snapshot powered by AI

Σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις της, η πρώην σύζυγος του «Βασιλιά του Ροκ εντ Ρολ», Πρισίλα Πρίσλεϊ, απέδειξε ότι εξακολουθεί να αποπνέει γοητεία, παρά τα 81 της χρόνια.

Η πρώην σύζυγος του Έλβις Πρίσλεϊ εμφανίστηκε, σε εκδήλωση lifestyle σε πολυτελές ξενοδοχείο της Μαγιόρκα, την Πέμπτη, ντυμένη στα κόκκινα και τραβώντας όπως ήταν φυσικό τα φλάς των φωτογράφων.

Πρόκειται για τη 2η δημόσια εμφάνισή της τους τελευταίους τουλάχιστον 4 μήνες, καθώς πλέον αποφεύγει τα κοινά. Η προηγούμενη ήταν τον περασμένο Μάρτιο, όταν επισκέφθηκε τη Δανία.

Η Πρισίλα και ο Έλβις παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας το 1967, πριν χωρίσουν το 1972, με το διαζύγιό τους να οριστικοποιείται τον επόμενο χρόνο. Απέκτησαν μία κόρη, τη Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, η οποία γεννήθηκε το 1968. Πέθανε το 2023 από απόφραξη του λεπτού εντέρου, σε ηλικία 54 ετών.

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ ποζάρει για την πρώτη της φωτογραφία στην αγκαλιά της μητέρας της, Πρισίλα, στις 5 Φεβρουαρίου 1968, μαζί με τον πατέρα της, Έλβις Πρίσλεϊ, στο Μέμφις του Τενεσί. Την Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023, η Πρισίλα Πρίσλεϊ κατέθεσε νομικά έγγραφα αμφισβητώντας το ποιος έχει την εποπτεία της περιουσίας της αποθανόντος κόρης της, Λίζα Μαρί Πρέσλεϊ. Η τραγουδίστρια, μοναδικό παιδί του Έλβις Πρίσλεϊ, απεβίωσε σε νοσοκομείο σε ηλικία 54 ετών στις 12 Ιανουαρίου. AP

Η Πρισίλα έχει επίσης έναν γιο, τον Ναβαρόνε Γκαριμπάλντι Γκαρσία, 39 ετών, τον οποίο έχει με τον Μάρκο Γκαριμπάλντι. Τον Μάιο, η Πρισίλα δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας μαζί με τον γιο της Ναβαρόνε στο Λας Βέγκας ότι ο θάνατος της μοναδικής κόρης τους «χώρισε» την οικογένεια Πρίσλεϊ.

Η Λίζα Μαρί άφησε πίσω τις κόρες της Χάρπερ και Φίνλεϊ Λόκγουντ, 18 ετών, τις οποίες είχε με τον πρώην σύζυγό της Μάικλ Λόκγουντ, 64 ετών, καθώς και την 37χρονη κόρη της Ράιλι Κέο, την οποία είχε με τον πρώην σύζυγό της Ντάνι Κέο, 61 ετών. Ο γιος της Λίζα Μαρί και του Ντάνι, ο Μπέντζαμιν Κέο, αυτοκτόνησε σε ηλικία 27 ετών τον Ιούλιο του 2020.

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ φτάνει στην 46η ετήσια τελετή απονομής των Βραβείων Κάντρι Μουσικής στο Bridgestone Arena την 1η Νοεμβρίου 2012, στο Νάσβιλ του Τενεσί Invision

Οι σχέσεις μητέρας και κόρης ήταν τεταμένες, ωστόσο η Πρισίλα και η Λίζα Μαρί ήταν μαζί λίγες μόνο ημέρες πριν από το θάνατό της, καθώς παρευρέθηκαν στα Χρυσά Γλόμπους για να παρακολουθήσουν τη μεγάλη νίκη του Όστιν Μπάτλερ για το βιογραφικό δράμα του 2022 «Elvis».