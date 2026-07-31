Φωτιά στο Ποικίλο Όρος: Εκκενώνεται το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί

Εκκενώνεται το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί λόγω της μεγάλης φωτιάς που καίει στο Ποικίλο Όρος στη Δυτική Αττική.

Περίπου μία ώρα αφότου ξέσπασε η μεγάλη πυρκαγιά, δόθηκε εντολή για εκκένωση μέσω του 112 σε δύο οικισμούς του Χαϊδαρίου, την Αφαία και το Άνω Δάσος. Κατόπιν, έγινε γνωστό ότι εκκενώνεται προληπτικά το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, στο Δαφνί.

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