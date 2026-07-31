Κλείνουν για το κοινό οι λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

Σε αυξημένη ετοιμότητα οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων

Ζωή Μακρυγιάννη

Κλείνουν για το κοινό οι λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου στην Αθήνα κλείνουν από τα μεσάνυχτα λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ισχυρών ανέμων.
  • Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα με κλιμάκια επιφυλακής, περιπολίες της Δημοτικής Αστυνομίας και χρήση drones με θερμικές κάμερες.
  • Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί 24 ώρες για την υποστήριξη της Πυροσβεστικής και άλλων υπηρεσιών.
  • Ενεργοποιείται Μητρώο Εργοληπτών για την πυροπροστασία κατασκηνώσεων με ειδικά οχήματα νερού και 4Χ4.
  • Καλείται το κοινό να αποφύγει εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά μέχρι τις 2 Αυγούστου και να ενημερώνει άμεσα για τυχόν κινδύνους μέσω της γραμμής 1595.
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Κλειστοί για κάθε δραστηριότητα (διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων) θα παραμείνουν οι λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου στην Αθήνα από σήμερα το βράδυ στις 12.00 τα μεσάνυχτα, μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση, εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ισχυρών ανέμων.

Λόγω της κατηγορίας κινδύνου 5, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα βρίσκονται από αύριο σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου.

Η Δημοτική Αστυνομία θα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, διαθέτοντας περιπολίες, ενώ κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες, οι οποίες ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης (Λυκαβηττός, Στρέφη, Φιλοπάππου, Τουρκοβούνια, Ιλίσια κ.λπ.).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, καθώς και άλλων υπηρεσιών και Δήμων, εφόσον χρειαστεί. Σε συνεχή ετοιμότητα θα βρίσκονται και υδροφόρες του Δήμου.

Επιπροσθέτως, ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας των Κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων στον 'Αγιο Ανδρέα Αττικής, με δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα τύπου 4Χ4.

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο, να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Απευθύνει επίσης ισχυρή σύσταση προς το κοινό να αποφύγει μέχρι και την Κυριακή 2 Αυγούστου, οποιαδήποτε εργασία σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως χρήση γυμνής φλόγας, εργασία με σπινθήρες, ηλεκτροσυγκόλληση και οξυγονοκόλληση, κοπή μετάλλων με τροχό, χρήση φλόγιστρου, καθώς και γενικότερα οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια.

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