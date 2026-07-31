Μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα: 60.000 εισήλθαν, 25.000 επέστρεψαν, 34 νεκροί

Snapshot Περίπου 60.000 μετανάστες εισήλθαν στη Θέουτα, με 34 επιβεβαιωμένους θανάτους κατά τη διέλευση των συνόρων.

Περίπου 25.000 μετανάστες επέστρεψαν οικειοθελώς στο Μαρόκο, σύμφωνα με το ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών.

Περίπου 35.000 μετανάστες παραμένουν στη Θέουτα μετά τις μαζικές εισροές και τις επιστροφές.

Το ισπανικό Υπουργείο Άμυνας έχει θέσει 3.000 στρατιώτες σε ετοιμότητα για υποστήριξη της κατάστασης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταδίκασε τις συνθήκες στη Θέουτα και ζήτησε τήρηση των κανόνων της ΕΕ με ταχεία επιστροφή παράνομων μεταναστών. Snapshot powered by AI

Ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που διέσχισαν τα σύνορα από χθες έχει ανέλθει σε 60.000, όπως δήλωσε ο δήμαρχος-πρόεδρος της Θέουτας στο Sky News.

Ο Χουάν Χεσούς Βίβας επιβεβαίωσε επίσης ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών από τις διαβάσεις έχει πλέον φτάσει τους 34, από τους 27 που αναφέραμε νωρίτερα σήμερα.

Ισπανοί αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως δηλώσει ότι εκτιμάται ότι περίπου 50.000 μετανάστες διέσχισαν τα σύνορα του θύλακα τις τελευταίες 24 ώρες.

Η προφανής προσωρινή κατάρρευση των συνόρων της περιοχής έχει προκαλέσει κύμα καταδίκης από τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι 25.000 μετανάστες έχουν επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο

Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών εκτιμά ότι 25.000 μετανάστες που διέσχισαν τα σύνορα προς τη Θέουτα έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο μέχρι στιγμής σήμερα.

Όλες οι επιστροφές πραγματοποιούνται σε εθελοντική βάση, ανέφερε το υπουργείο.

Εάν τα στοιχεία είναι σωστά, αυτό σημαίνει ότι περίπου 35.000 από τα 60.000 άτομα που διέσχισαν τα σύνορα προς τον ισπανικό θύλακα παραμένουν εκεί.

Η είδηση έρχεται την ώρα που το ισπανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 3.000 στρατιώτες είναι έτοιμοι να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της κατάστασης, εάν χρειαστεί.

«Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα είναι απαράδεκτες», δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Υπήρξε συνεχής ροή αντιδράσεων και καταδίκης από Ευρωπαίους πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένης της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοσίευσε στο X: «Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα είναι απαράδεκτες.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέλθει στην Ένωσή μας χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας».

Η πρόεδρος αποκάλυψε ότι σε δύο επίτροπους της ΕΕ έχει ανατεθεί το καθήκον να συμβάλουν στον έλεγχο της κατάστασης, συνεργαζόμενοι με την Ισπανία και το Μαρόκο.

Επέμεινε ότι οι κανόνες της ΕΕ επιτρέπουν την «ταχεία» επιστροφή των παράνομων μεταναστών και ότι οι επικίνδυνες διαβάσεις πρέπει να σταματήσουν.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ βρέθηκε στη Θέουτα και δήλωσε:

Το πιο επείγον καθήκον αυτή τη στιγμή είναι να αποκατασταθεί η ομαλότητα, να διασφαλιστεί η ασφάλεια και, πάνω απ’ όλα, να μην τεθεί σε κίνδυνο η συνύπαρξη.

Με όλο τον σεβασμό προς τον Πρόεδρο της Αυτόνομης Πόλης της Θέουτα, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη σημασία της συνύπαρξης σε αυτή την πόλη.

Πιστεύω ότι η πολυμορφία της αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αξιοθέατά της, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά της.

Και αυτό είναι κάτι που, κατά τη γνώμη μου, όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να διαφυλάξουν, όχι μόνο μέσω των πολιτικών και των ενεργειών μας, αλλά και μέσω των λόγων μας.

Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα παραμείνει πάντα πιστή σε αυτή την αρχή.

Πολυάριθμοι κάτοικοι, όπως ανέφερε το Ceuta TV, συγκεντρώθηκαν γύρω από το δημαρχείο κουνώντας πανό με μηνύματα όπως «Αυτοί οι κλόουν μας πρόδωσαν» και συνθήματα κατά του Ισπανού πρωθυπουργού, εν μέσω τεταμένης ατμόσφαιρας.

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