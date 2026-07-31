Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας: Με κλαδιά στα χέρια, χώμα και ψυχή στη μάχη με τις φλόγες

Κάτοικοι με τρακτέρ ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ κάτοικοι, εθελοντές και πυροσβέστες επιχειρούν μέσα στις εστίες με αυτοσχέδια μέσα για να περιορίσουν το μέτωπο

Γιάννης Νικηφοράκης

Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας: Με κλαδιά στα χέρια, χώμα και ψυχή στη μάχη με τις φλόγες
ΕΛΛΑΔΑ
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Μία μάχη σε δύσβατο έδαφος δίνουν κάτοικοι, εθελοντές και πυροσβέστες στην Ξηρονομή Βοιωτίας, όπου η φωτιά που «ξέσπασε» από το πρωί στον Άγιο Βασίλειο συνεχίζει να δοκιμάζει τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Φωτογραφίες και βίντεο: Χάρης Γκίκας

Στην προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του μετώπου, κάτοικοι της περιοχής έχουν βγει με αγροτικά μηχανήματα και τρακτέρ, δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες μέσα από εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα. Στόχος είναι να δημιουργηθούν «διαδρομές» χωρίς καύσιμη ύλη, ώστε η φωτιά να δυσκολευτεί να προχωρήσει.

Παράλληλα, κάτοικοι, εθελοντές και άνδρες της Πυροσβεστικής επιχειρούν κοντά στα σημεία όπου το μέτωπο είναι προσβάσιμο, χρησιμοποιώντας ακόμη και χειροκίνητα μέσα: Κλαδιά δέντρων για να χτυπήσουν μικρές εστίες και χώμα για να καλύψουν φλόγες και καύσιμα σημεία.

Η εικόνα αυτή, παρ’ ότι θυμίζει παλαιότερες εποχές πυρόσβεσης, αποτελεί μία πρακτική που χρησιμοποιείται ακόμη σε συγκεκριμένες συνθήκες, κυρίως όταν η φωτιά κινείται χαμηλά στο έδαφος και δεν υπάρχει άμεση δυνατότητα προσέγγισης από οχήματα.

Πώς σβήνει μία φωτιά με κλαδιά και χώμα;

Για να καεί μία φωτιά χρειάζεται τρία βασικά στοιχεία: Θερμότητα, οξυγόνο και καύσιμη ύλη. Αυτό ονομάζεται «τρίγωνο της φωτιάς».

Όταν οι πυροσβέστες ή οι εθελοντές χτυπούν μικρές φλόγες με κλαδιά, προσπαθούν να διακόψουν την επαφή της φλόγας με το οξυγόνο και να απομακρύνουν τη θερμότητα από την εστία. Η τεχνική αυτή λειτουργεί κυρίως σε χαμηλές φλόγες, σε χορτολιβαδικές εκτάσεις ή σε σημεία όπου η φωτιά δεν έχει πάρει μεγάλη ένταση.

Φωτιά Βοιωτία
Φωτιά Βοιωτία

Το χώμα λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο: καλύπτει τη φλεγόμενη ύλη και περιορίζει την παροχή οξυγόνου. Παράλληλα βοηθά να πέσει η θερμοκρασία του σημείου, ώστε να σταματήσει η καύση.

Γιατί ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες;

Η αντιπυρική ζώνη είναι μία λωρίδα γης από την οποία αφαιρείται ή μειώνεται η καύσιμη ύλη, όπως ξερά χόρτα, θάμνοι και χαμηλή βλάστηση.

Η λογική είναι απλή: Όταν η φωτιά φτάσει σε μία τέτοια ζώνη, βρίσκει λιγότερο υλικό για να συνεχίσει την πορεία της. Δεν «σβήνει» πάντα την πυρκαγιά από μόνη της, αλλά μπορεί να μειώσει την ταχύτητα εξάπλωσης, να περιορίσει το μέτωπο και να δώσει χρόνο στις δυνάμεις κατάσβεσης να επέμβουν.

Τα τρακτέρ και τα βαριά αγροτικά μηχανήματα μπορούν να δημιουργήσουν γρήγορα τέτοιες λωρίδες, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές όπου υπάρχει πρόσβαση από χωματόδρομους και χωράφια.

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