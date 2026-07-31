Φάρσα τα τηλεφωνήματα στο προξενείο της Γαλλίας, στην πρεσβεία της Αιγύπτου, στο ΕΒΕΑ και ΒΕΑ

Έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησαν αστυνομικές δυνάμεις στα κτήρια, που βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους στο κέντρο της Αθήνας, δεν βρέθηκε τίποτα ύποπτο

Μίλτος Τσεκούρας

Φάρσα τα τηλεφωνήματα στο προξενείο της Γαλλίας, στην πρεσβεία της Αιγύπτου, στο ΕΒΕΑ και ΒΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τα τηλεφωνήματα για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών στο γαλλικό προξενείο, την πρεσβεία της Αιγύπτου, το ΕΒΕΑ και το ΒΕΑ αποδείχθηκαν φάρσες.
  • Οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ελέγχους στα κτήρια και δεν βρήκαν τίποτα ύποπτο.
  • Τα τηλεφωνήματα έγιναν περίπου στις 11 το πρωί από άγνωστους που ισχυρίστηκαν την ύπαρξη βόμβας στα συγκεκριμένα σημεία.
  • Πρόσφατα είχαν πραγματοποιηθεί παρόμοια απειλητικά τηλεφωνήματα για το γαλλικό προξενείο και το ΕΒΕΑ, που επίσης ήταν φάρσες.
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Φάρσα αποδείχθηκαν τελικά τα τηλεφωνήματα για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών που έγιναν το πρωί της Παρασκευής στο προξενείο της Γαλλίας, στην πρεσβεία της Αιγύπτου, στο ΕΒΕΑ και στο ΒΕΑ.

Έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησαν αστυνομικές δυνάμεις στα κτήρια, που βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους στο κέντρο της Αθήνας, δεν βρέθηκε τίποτα ύποπτο.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 11.00 το πρωί άγνωστοι τηλεφώνησαν στο προξενείο της Γαλλίας και την πρεσβεία της Αιγύπτου και ισχυρίστηκαν ότι έχουν τοποθετηθεί βόμβες, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έγινε το ίδιο για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ).

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες είχαν γίνει και πάλι απειλητικά τηλεφωνήματα για το γαλλικό προξενείο και το ΕΒΕΑ, που επίσης είχαν αποδειχθεί φάρσες.

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