Ευρυτανία: Υπό έλεγχο η φωτιά στον Μάραθο Αγράφων

Snapshot Η φωτιά στον Μάραθο Ευρυτανίας τέθηκε υπό έλεγχο μετά από επιχείρηση κατάσβεσης που ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 22 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων, πέντε οχήματα και ένα αεροσκάφος που πραγματοποίησε ρίψεις νερού.

Δύο αεροσκάφη από τη Λαμία δεν μπόρεσαν να ρίξουν νερό λόγω ισχυρών ανέμων.

Ο Δήμος Αγράφων παρείχε σημαντική βοήθεια με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Η περιοχή παραμένει σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ερευνά τα αίτια. Snapshot powered by AI

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στις 10:15 το πρωί της Παρασκευής σε δασική έκταση στον Μάραθο της Ευρυτανίας.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Καρπενησίου και Ευρυτανίας. Από αέρος πραγματοποίησε ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με τα «Ευρυτανικά Νέα», από τη Λαμία απογειώθηκαν δύο αεροσκάφη, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού λόγω των ισχυρών ανέμων. Σημαντική ήταν η συνδρομή των υδροφόρων και μηχανημάτων έργου από τον Δήμο Αγράφων.

Η φωτιά ξέσπασε σε βλάστηση με πλατάνια και πουρνάρια, ενώ πολύ κοντά βρίσκεται ελατόδασος, το οποίο προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Το ίδιο μέσο αναφέρει ότι η εστία βρισκόταν σε δύσβατο σημείο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποιεί έρευνα για τα αίτια της φωτιάς.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

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