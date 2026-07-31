Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να ανατρέψει το νομοσχέδιο για το νερό: Δεν θα δεχθούμε την εμπορευματοποίηση

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να ανατρέψει το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αντιτιθέμενο στην εμπορευματοποίηση του νερού.

Κατηγορεί την κυβέρνηση για παράκαμψη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και παραβίαση της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Το νομοσχέδιο επεκτείνει την αρμοδιότητα της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ σε όλους τους ΟΤΑ και μεταφέρει σε αυτές τη διαχείριση των όμβριων υδάτων και εγγείων βελτιώσεων.

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι το νερό πρέπει να παραμείνει δημόσιο αγαθό και η διαχείρισή του να γίνεται με τη συμμετοχή των δήμων και των τοπικών κοινωνιών.

Σε περίπτωση που αναλάβει κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να επιστρέψει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία, τους δήμους και τους παραγωγούς. Snapshot powered by AI

Τη δέσμευση ότι το ΠΑΣΟΚ θα ανατρέψει τις προβλέψεις του νέου νόμου για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων ανέλαβε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι ανοίγει τον δρόμο για την εμπορευματοποίηση του νερού και την απομάκρυνση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τη διαχείρισή του.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9.84», ο Κώστας Τσουκαλάς επανέλαβε την αντίθεση του ΠΑΣΟΚ στη νομοθετική παρέμβαση, υποστηρίζοντας ότι αυτή οδηγεί σε υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στην ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ, χωρίς τη συμμετοχή των δήμων και των τοπικών κοινωνιών.

Όπως ανέφερε, με τις νέες ρυθμίσεις επεκτείνεται η γεωγραφική αρμοδιότητα των δύο εταιρειών στο σύνολο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ προβλέπεται η μεταφορά σε αυτές αρμοδιοτήτων που αφορούν τη διαχείριση των όμβριων υδάτων και των εγγείων βελτιώσεων.

«Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων διαχείρισης ομβρίων υδάτων και των εγγείων βελτιώσεων σε αυτές τις εταιρείες ανοίγει τον δρόμο στην εμπορευματοποίηση του νερού», υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παρακάμπτει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και παραβιάζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ.

«Παραβιάστηκε το άρθρο 102 του Συντάγματος για την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Εμείς δεν πρόκειται να δεχθούμε την εμπορευματοποίηση των υδάτινων πόρων», τόνισε.

Η θέση αυτή εντάσσεται στη συνολικότερη κριτική του ΠΑΣΟΚ απέναντι στο κυβερνητικό σχέδιο για τη διαχείριση του νερού. Από τη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι το νερό πρέπει να παραμείνει δημόσιο αγαθό και ότι η διαχείρισή του δεν μπορεί να γίνεται ερήμην των δήμων, των παραγωγών και των τοπικών κοινωνιών.

Ο Κώστας Τσουκαλάς προχώρησε, μάλιστα, ένα βήμα παραπέρα, αναλαμβάνοντας σαφή δέσμευση για την επόμενη ημέρα, σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

«Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να επιστρέψει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία, στους δήμους και στους παραγωγούς», δήλωσε, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την ανατροπή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να καταστήσει το ζήτημα του νερού μέρος της προγραμματικής αντιπαράθεσης ενόψει των εθνικών εκλογών, συνδέοντάς το με τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την περιφερειακή ανάπτυξη και τον δημόσιο έλεγχο βασικών αγαθών και υποδομών.

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