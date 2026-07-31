Βίντεο: Άνδρες της Μαροκινής χωροφυλακής συνοδεύουν μετανάστες στη Θεούτα;

Snapshot Βίντεο στα social media δείχνουν άνδρες της μαροκινής χωροφυλακής να συνοδεύουν παράτυπους μετανάστες στα σύνορα με την Ισπανία στη Θεούτα.

Σε ένα βίντεο εμφανίζεται απορριμματοφόρο να αποβιβάζει δεκάδες μετανάστες ενώ χωροφύλακας παρακολουθεί χωρίς να επεμβαίνει.

Άλλα πλάνα δείχνουν φορτηγά να μεταφέρουν μετανάστες σε μαροκινά χωριά κοντά στα σύνορα.

Τουλάχιστον 18 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν στην Ισπανία, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση του ισπανικού στρατού.

Η Θέουτα και η Μελίλια είναι τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική και βρίσκονται στις ακτές της Μεσογείου. Snapshot powered by AI

Πλήθος σχολίων έχουν προκαλέσει στα social media βίντεο που φέρονται να δείχνουν άνδρες της χωροφυλακής του Μαρόκου να συνοδεύουν παράτυπους μετανάστες στα σύνορα με την Ισπανία, στον θύλακα της Θεούτα.

Ενδεικτικά ένα βίντεο δείχνει απορριμματοφόρο να σταθμεύει σε αυτοκινητόδρομο και να αποβιβάζει δεκάδες μετανάστες και να αποχωρεί, ενώ παρακολουθεί άνδρας της χωροφυλακής του Μαρόκου, χωρίς να επεμβαίνει.

Πλάνα δείχνουν επίσης φορτηγά, να κυκλοφορούν γεμάτα επίδοξους μετανάστες, στους δρόμους μαροκινών οικισμών κοντά στα σύνορα.

Άλλο βίντεο φέρεται να δείχνει συνοριοφύλακα στα ισπανομαροκινά σύνορα, να ανοίγει μια πόρτα και να ανοίγει πόρτα και να διευκολύνει παράτυπους μετανάστες να περάσουν στη νεκρή ζώνη.

Δεκάδες νεκροί

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 18 άτομα σκοτώθηκαν προσπαθώντας να περάσουν στην Ισπανία, ενώ η κλιμάκωση της κρίσης οδήγησε την κυβέρνηση της Ισπανίας να κινητοποιήσει το στρατό.

Η Θέουτα και το μεγαλύτερο ισπανικό έδαφος της Μελίλια, που βρίσκεται 250 μίλια ανατολικά, βρίσκονται στις ακτές της Μεσογείου, στην άκρη της Αφρικής. Και οι δύο αυτόνομες πόλεις ανήκουν στην Ισπανία και αποτελούν τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική.

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