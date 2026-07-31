Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτας - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότι του Δήμου Νικολάου Σκουφά, στην Άρτα, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Ήχησε και μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε για τη φωτιά περίπου στις 14:45 και προχώρησε άμεσα στην κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Νικολάου Σκουφά ενισχύουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κοντά στο μέτωπο της πυρκαγιάς βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που οδήγησε στην αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος μέσω του 112 στις 14:50, με σκοπό την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο μέσω drone, αξιοποιώντας θερμικές και οπτικές κάμερες.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων.

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