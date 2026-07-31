Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο (1/8): Στο «κόκκινο» Αττική και Εύβοια

Snapshot Το Σάββατο 1 Αυγούστου υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 5) στην Αττική και τη Στερεά Ελλάδα.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται σε πολλές περιφέρειες, μεταξύ αυτών η Πελοπόννησος, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις τοπικές αρχές για αυξημένη ετοιμότητα.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως καύση ξερών χόρτων ή χρήση μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι πολίτες πρέπει να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική στο 199 και να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας civilprotection.gov.gr. Snapshot powered by AI

Δύσκολη αναμένεται να είναι και η αυριανή ημέρα καθώς σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με το χάρτη, στην Περιφέρεια Αττικής και την Στερεά Ελλάδα (Εύβοια) υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς με την κατάσταση συναγερμού να είναι στο κόκκινο (κατηγορία κινδύνου 5).

Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Χανίων)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Δείτε το χάρτη:

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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