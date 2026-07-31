Έως τις 19:00 σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου για Ραφήνα και Λαύριο

Snapshot Το απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου ισχύει έως τις 19:00 της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026 λόγω ανέμων 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πολλά δρομολόγια πλοίων ακυρώνονται ή τροποποιούνται, όπως στα δρομολόγια των Triton Ferries, Blue Star Ferries, Seajets, Maistros Santorini, Aegina Ferries, και Fast Ferries λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Από το λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν κατά την κρίση των πλοιάρχων, με ορισμένα δρομολόγια είτε ακυρωμένα είτε τροποποιημένα σε ώρα και διαδρομή. Snapshot powered by AI

Έως και τις 19:00 το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026 θα παραμείνει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι άνεμοι στο Αιγαίο φθάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ κατά τόπους αγγίζουν τα 9 μποφόρ.

Σημειώνεται πως από το λιμάνι του Πειραιά, τα πλοία αναχωρούν κατά την κρίση των πλοιάρχων.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια

Για ποια δρομολόγια ισχύει απαγορευτικό απόπλου

TRITON FERRIES - Ακυρώσεις δρομολογίων για Λαύριο - Κέα λόγω δυσμενεις καιρικες συνθηκες

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026: Λόγω δυσμενεις καιρικες συνθηκες, το δρομολόγιο της IONIS FERRIES με το πλοίο IONIS από το Λαύριο προς την Κέα στις 09:00 και στις 12:45, καθώς και το δρομολόγιο επιστροφής από την Κέα προς το Λαύριο στις 10:45 και στις 15:30, θα ακυρωθούν.

Blue Star FERRIES - Ακυρώσεις και αλλαγές δρομολογίου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, τα παρακάτω δρομολόγια που εκτελούνται από την BS Ferries στις 31 Ιουλίου 2026 έχουν ακυρωθεί ή τροποποιηθεί:

Ακυρώσεις

BS Paros: Το δρομολόγιο Πειραιάς 07:30 προς Σύρο - Τήνο - Μύκονο και επιστροφή δεν θα εκτελεστεί.

Τροποποιήσεις

BS Myconos: μετά την αναχώρηση από τον Πειραιά, το δρομολόγιο δεν θα προσεγγίσει τη Σύρο και τη Μύκονο.

SEAJETS - Ακυρώσεις πλοίων και αλλαγές δρομολογίου σε πολλαπλές γραμμές λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, τα παρακάτω δρομολόγια της Seajets στις 31 Ιουλίου έχουν ακυρωθεί ή έχουν τροποποιηθεί:

Ακυρωμένα

Κουφονήσι - Σίφνος - Μήλος (πλοίο Super Jet 2)

Αμοργός (Κατάπολα) - Σίφνος - Μήλος (πλοίο Super Jet 2)

Τροποποιημένα

Πάρος - Μύκονος: αναχώρηση πλέον στις 09:40, με το πλοίο Superrunner Jet αντί του Super Jet 2

Μύκονος - Πάρος: αναχώρηση πλέον στις 10:15, με το πλοίο Tera Jet 2

Πάρος - Σαντορίνη: αναχώρηση πλέον στις 13:25, με το πλοίο Champions League 2

MAISTROS SANTORINI - Αλλαγή ημερομηνίας για το δρομολόγιο Θήρα - Ανάφη λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026: Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, το δρομολόγιο του Maistros Santorini στη γραμμή Θήρα - Ανάφη (και επιστροφή), με προγραμματισμένη αναχώρηση από τον Αθηνιό στις 08:00, έχει επαναπρογραμματιστεί.

Το δρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί πλέον την Κυριακή, 02 Αυγούστου 2026 με αναχώρηση από τη Θήρα στις 07:30, άφιξη στην Ανάφη στις 09:00 (αναχώρηση στις 09:05) και άφιξη πίσω στη Θήρα στις 10:35. Τα ίδια εισιτήρια παραμένουν σε ισχύ.

AEGINA FERRIES - Ακυρώσεις δρομολογίων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών για Πειραιάς - Αίγινα

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, τα παρακάτω δρομολόγια που εκτελούνται από την Aegean Flying Dolphins έχουν ακυρωθεί:

Πειραιάς - Αίγινα στις 09:15

Αίγινα - Πειραιάς στις 11:15

FAST FERRIES - Ακυρώσεις δρομολογίων για Ραφήνα - Τήνο - Μύκονο - Πάρο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

31 Ιουλίου: Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, το δρομολόγιο της Fast Ferries από τη Ραφήνα στις 07:30 με το πλοίο Theologos P έχει ακυρωθεί.

FAST FERRIES - Αλλαγές δρομολογίου για Ραφήνα - Πάρο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, το δρομολόγιο της Fast Ferries προς Πάρο με το πλοίο THEOLOGOS P στις 31 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί με τροποποιημένο ωράριο:

Από Ραφήνα στις 19:30

Από Τήνο στις 23:05

Από Μύκονο στις 23:59

Άφιξη στην Πάρο στη 01:25 την επόμενη ημέρα

BLUE STAR FERRIES - Αλλαγές δρομολογίου για το πλοίο AERO 4 HIGHSPEED λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στον Σαρωνικό Κόλπο, τα παρακάτω δρομολόγια που εκτελεί η Blue Star Ferries στις 30 Ιουλίου 2026 και 31 Ιουλίου 2026 έχουν τροποποιηθεί και το πλοίο AERO 4 HIGHSPEED δεν θα προσεγγίσει την Ερμιόνη.

30 Ιουλίου 2026: Από Πειραιά στις 19:30, με στάσεις σε Πόρο (20:35-20:45), Ύδρα (21:20-21:30), Σπέτσες (22:00-22:30) και άφιξη στο Πόρτο Χέλι στις 22:40.

31 Ιουλίου 2026: Από Πόρτο Χέλι στις 06:00, με στάσεις σε Σπέτσες (06:10-06:20), Ύδρα (07:00-07:30), Πόρο (08:05-08:15) και άφιξη στον Πειραιά στις 09:20.

Ποια δρομολόγια αλλάζουν ώρα

BLUE STAR FERRIES - Αλλαγές δρομολογίου για τα πλοία BLUE STAR PATMOS και BLUE STAR CHIOS

Tα παρακάτω δρομολόγια της Blue Star Ferries στις 30 Ιουλίου έχουν τροποποιηθεί. Δεν απαιτούνται αλλαγές στα εισιτήρια.

BLUE STAR PATMOS: από Εύδηλο στις 23:00, με στάσεις σε Φούρνους 23:50-00:10, Πάτμο 01:40-02:00, Λειψούς 02:30-02:45, Κάλυμνο 04:05-04:35, Κω 05:25-05:45, Νίσυρο 06:50-07:05, Τήλο 08:05-08:20, Σύμη 09:45-10:05, άφιξη στη Ρόδο στις 11:10.

BLUE STAR CHIOS: από Πηγάδια (Κάρπαθος) στις 22:00, με στάσεις σε Κάσο 23:15-23:40, Σητεία 01:50-02:20, Ηράκλειο 04:45-05:50, Σαντορίνη 09:05-09:40, άφιξη στον Πειραιά στις 16:30.

SEAJETS - Αλλαγές δρομολογίου για Ραφήνα - Μύκονο

Σας ενημερώνουμε ότι τα δρομολόγια της Seajets στη γραμμή Ραφήνα – Μύκονος, για το διάστημα από τις 19 Ιουνίου έως τις 5 Οκτωβρίου, έχουν τροποποιηθεί.

Το δρομολόγιο θα εκτελείται από το Superrunner Jet αντί του Tera Jet, με νέα ώρα αναχώρησης στις 14:20.

SEAJETS - Αλλαγές δρομολογίου για Λήμνο - Λαύριο και Λήμνο - Καβάλα (πλοίο AQUA BLUE)

Σε ενημερώνουμε ότι τα παρακάτω δρομολόγια που εκτελεί η Seajets με το πλοίο AQUA BLUE έχουν τροποποιηθεί:

31 Αυγούστου: Λήμνος - Λαύριο στις 23:45 (αντί για 01 Σεπτεμβρίου). Επιβίβαση με τα ίδια εισιτήρια.

03 Σεπτεμβρίου: Λήμνος - Καβάλα με νέα ώρα αναχώρησης στις 09:30. Επιβίβαση με το ίδιο εισιτήριο.

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