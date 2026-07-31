Ρέθυμνο – Κρύα Βρύση: Μία ελληνική σημαία για τους δύο πυροσβέστες που έφυγαν στο καθήκον

Η μεγάλη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο έχει πλέον υποχωρήσει, όμως το αποτύπωμά της παραμένει βαρύ και βαθιά χαραγμένο στην περιοχή. Ανάμεσα στις εικόνες καταστροφής, ένα σημείο στην Κρύα Βρύση έχει μετατραπεί σε τόπο μνήμης.

Εκεί όπου οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στις φλόγες και έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος, οι οικογένειές τους άφησαν σήμερα ένα σύμβολο τιμής και σεβασμού: Μία ελληνική σημαία.

Στο σημείο της τραγωδίας, όπου γράφτηκε ο πιο σκοτεινός επίλογος της φονικής πυρκαγιάς, η σημαία στέκεται ως φόρος τιμής στους δύο άνδρες που έδωσαν τη μάχη με τη φωτιά μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η περιοχή προσπαθεί πλέον να επουλώσει τις πληγές της. Η επόμενη μέρα βρίσκει το νότιο Ρέθυμνο αντιμέτωπο με ένα βαρύ απολογισμό, καθώς η φωτιά άλλαξε δραματικά το τοπίο και άφησε πίσω αποκαρδιωτικές εικόνες.

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