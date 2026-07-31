«Σε 5 λεπτά έφτασε απέναντι» – Η φωτιά που «κατάπιε» το Κουρταλιώτικο Φαράγγι κι έφτασε στην Πρέβελη

Η φωτιά δεν άφησε χρόνο για την παραμικρή αντίδραση, μονάχα για επιβίωση. Μέσα σε λίγα λεπτά, μία σπίθα στο νότιο Ρέθυμνο μετατράπηκε σε έναν ανεξέλεγκτο πύρινο όγκο που άρχισε να καταπίνει ό,τι έβρισκε μπροστά του.

Στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, οι φλόγες πέρασαν με τρομακτική ταχύτητα από δύσβατες εκτάσεις, έφτασαν στο χωριό Γιαννιού και συνέχισαν την καταστροφική τους πορεία προς την περιοχή της Μονής Πρέβελη, αφήνοντας πίσω καμένη γη και αποκαρδιωτικές εικόνες.

Αποστολή στο νότιο Ρέθυμνο: Αναστασία – Βασιλική Γκολέμη

Βίντεο: Νίκος Ραζής

Ζώα, ελαιώνες, αγροτικές εγκαταστάσεις και περιουσίες έγιναν στάχτη, ενώ κάτοικοι, πυροσβέστες και εθελοντές έδωσαν μια μεγάλη μάχη απέναντι σε ένα μέτωπο που εξαπλωνόταν με ασυνήθιστη ταχύτητα.

«Πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή», περιγράφει στο Newsbomb ο εργαζόμενος του ΟΦΥΠΕΚΑ, Φραγκιός Παπαδογιαννάκης, μεταφέροντας την εικόνα από το πέρασμα της φωτιάς στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι.

Ακόμη, επισημαίνει ότι «έπιασε φωτιά στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι και μέσα σε 5 λεπτά έφτασε απέναντι. Πολύ μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής μάς βοήθησε, πολλοί εθελοντές, να έχουν την υγειά τους. Πολλά στρέμματα από ελαιώνες, πολλά πρόβατα και υπόστεγα έχουν καεί. Κάτι πέργκολες σπιτιών έχουν καεί επίσης, τοίχοι, αρκετές καταστροφές στου Γιαννιού».

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