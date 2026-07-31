Φωτιά στο Ρέθυμνο: Συνελήφθη ο υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ 

Το βράδυ της Πέμπτης συνελήφθη ο υπεύθυνος του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, που ξέσπασε την Τετάρτη.

Στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε και εξαπλώθηκε η πυρκαγιά και σύμφωνα με τα ευρήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), της Πυροσβεστικής, αγωγοί μέσης τάσης που ήταν τοποθετημένοι σε δύο ξύλινους στύλους, σε απόσταση περίπου 5 μέτρων μεταξύ τους, παρουσίαζαν έντονη ταλάντωση λόγω των θυελλωδών ανέμων. Σύμφωνα με την έρευνα από την έντονη ταλάντωση, προκλήθηκαν σπινθήρες και στη συνέχεια φωτιά.

Όπως μετέδωσε το OPEN, αναζητήθηκε στο πλαίσιο του Αυτοφώρου και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, ωστόσο δεν συνελήφθη.

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