Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στα στρώματά τους

Snapshot Κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού έβαλαν φωτιά στα στρώματά τους το πρωί της Παρασκευής.

Η φωτιά προκάλεσε αναστάτωση μεταξύ των κρατουμένων και κινητοποίηση των αρχών.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Μεγάλη δύναμη της ΕΛΑΣ και των σωφρονιστικών υπαλλήλων έχει αναπτυχθεί εντός και εκτός φυλακών για την αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στην ΕΛΑΣ και στην Πυροσβεστική καθώς κρατούμενοι στη φυλακή του Κορυδαλλού έβαλαν φωτιά στα στρώματά τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο προκλήθηκε αναστάτωση μεταξύ των κρατουμένων, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Στο σωφρονιστικό κατάστημα επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ τόσο εντός όσο και εκτός των φυλακών έχει αναπτυχθεί μεγάλη δύναμη της ΕΛ.ΑΣ. και των σωφρονιστικών υπαλλήλων για την αποκατάσταση της τάξης και την ασφάλεια της περιοχής.