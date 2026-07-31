Πακιστάν: 2 νεκροί από χιονοστιβάδα στο Broad Peak - Αγνοείται ο διάσημος ορειβάτης Νίρμαλ Πούρτζα

Τουλάχιστον δύο ορειβάτες σκοτώθηκαν μετά από χιονοστιβάδα στην κορυφή Broad Peak του Πακιστάν. Οκτώ ακόμη ορειβάτες, με επικεφαλής τον παγκοσμίου φήμης Νεπαλέζο Νίρμαλ Πούρτζα, αγνούνται

Νατάσα Παυλοπούλου

Πακιστάν: 2 νεκροί από χιονοστιβάδα στο Broad Peak - Αγνοείται ο διάσημος ορειβάτης Νίρμαλ Πούρτζα
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο ορειβάτες σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα στο Broad Peak του Πακιστάν, ενώ 10 ορειβάτες, συμπεριλαμβανομένου του Νίρμαλ Πούρτζα, αγνοούνται.
  • Η σορός της Ναντίρα Αλ Χάρθι ανακτήθηκε και μεταφέρεται στην πατρίδα της, ενώ οι διαδικασίες για τη μεταφορά του Πουρ Μπαχαντούρ Γκουρούνγκ βρίσκονται σε εξέλιξη.
  • Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, αν και η επικοινωνία έχει διακοπεί και οι κακές καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν τις προσπάθειες.
  • Ο Νίρμαλ Πούρτζα, γνωστός για τα ρεκόρ του στην ορειβασία, θεωρείται ιστορική προσωπικότητα και η τελευταία αναφορά κίνησης από τη συσκευή του δίνει ελπίδες στους διασώστες.
  • Το Broad Peak, ύψους 8051 μέτρων, είναι μια από τις πιο δύσκολες αναβάσεις στην οροσειρά Καρακορούμ, κοντά στην κορυφή Κ2.
Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον δύο ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους από χιονοστιβάδα στο Broad Peak του Πακιστάν, ενώ οκτώ ακόμη μέλη της ομάδας του παγκοσμίου φήμης Νεπαλέζου ορειβάτη Νίρμαλ Πούρτζα αναζητούνταν. Ο Αλπικός Όμιλος του Πακιστάν επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ορειβατών -- της Ναντίρα Αλ Χάρθι από το Ομάν και του Πουρ Μπαχαντούρ Γκουρούνγκ «Γιούκτα» από το Νεπάλ. «Η σορός της Ναντίρα ανακτήθηκε και μεταφέρεται με ελικόπτερο στην πατρίδα της. Οι διευθετήσεις για τη μεταφορά του Γιούκτα βρίσκονται σε εξέλιξη», ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται για τους αγνοούμενους. Οι σκέψεις μας παραμένουν στις οικογένειες και την παγκόσμια ορειβατική κοινότητα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε ο σύλλογος. Ο Nιρμάλ Πούρτζα είναι ένας από τους τρεις ορειβάτες που έχουν καταρρίψει ρεκόρ - (εκτός από τους Μίνγκμα Νταβίντ Σέρπα και Τετζάν Γκούρουνγκ) οι οποίοι διευθύνουν την ορειβατική εταιρεία Elite Exped, η οποία ειδικεύεται στην παροχή εξατομικευμένων εμπειριών ξενάγησης στα υψηλότερα βουνά του κόσμου.

Γεννημένος στο Νεπάλ, ο Νιμσντάι, όπως είναι ευρέως γνωστός, είχε μία καριέρα 16 ετών στο στρατό, περνώντας έξι χρόνια στο επίλεκτο σύνταγμα Γκόρκα και 10 χρόνια στις Ειδικές Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου (SBS). Πλέον έχει γίνει μια θρυλιική προσωπικότητα στον κόσμο της ορειβασίας, με μια συνεχώς αυξανόμενη λίστα ρεκόρ αναρρίχησης στο ενεργητικό του. Ο 43χρονος κατέχει μεταξύ άλλων το ρεκόρ για την ταχύτερη ανάβαση στα 14 ψηλότερα βουνά του κόσμου.

Σύμφωνα με τους τοπικούς ορειβατικούς φορείς, η χιονοστιβάδα «χτύπησε» καθώς η ομάδα ορειβατών με επικεφαλής τον Πούρτζα κινούνταν μεταξύ του Camp 2 και του Camp 3 με στόχο την ανάβαση στην κορυφή. Συνολικά δέκα ορειβάτες μαζί με τον ίδιο συμμετείχαν στην αποστολή.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, η χιονοστιβάδα χτύπησε γύρω στο μεσημέρι της Πέμπτης στην οροσειρά Καρακορούμ του Πακιστάν. Δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία από τότε, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης με ελικόπτερο καθυστέρησαν λόγω των κακών καιρικών συνθηκών στην περιοχή. Αυτό που έδωσε μια αχτίδα ελπίδας στους διασώστες είναι η πληροφορία ότι έχει αναφερθεί κάποια κίνηση από τη συσκευή εντοπισμού του Πούρτζα μετά την αναφορά της χιονοστιβάδας.

Η ορειβατική κοινότητα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά την είδηση. Ο Παρθ Ουπαντάι φίλος του Πούρτζα δήλωσε στο NDTV: «Αν κάποιος μπορεί να επιβιώσει από αυτό, αυτός είναι μόνο ο Nιμσντάι. Είναι μαχητής. Αφού είδαμε την κίνηση στη συσκευή εντοπισμού, μας έδωσε ελπίδα και προσευχόμαστε για καλά νέα» Το Βrode Peak, το 12ο υψηλότερο βουνό στον κόσμο, θεωρείται μία από τις πιο δύσκολες αναβάσεις του Πακιστάν. Είναι μια κορυφή 8051 μέτρων στην οροσειρά Καρακορούμ που εκτείνεται στο Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν στο Πακιστάν και στο Σιντζιάνγκ στην Κίνα. Βρίσκεται περίπου 8 χλμ. από την κορυφή Κ2, τη δεύτερη υψηλότερη κορυφή του κόσμου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:26ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το συγκινητικό «αντίο» του Μαλντίνι στον Μπαρέζι: «Πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας;»

11:26NEWSBOMB

Ξηρονομή Βοιωτίας: Σοβαρή και επικίνδυνη φωτιά, λέει ο δήμαρχος Θήβας - Μπαράζ από μηνύματα του 112 για εκκενώσεις σε 4 περιοχές

11:24ΦΑΡΜΑΚΟ

Στον ΕΟΠΥΥ η χρηματοδότηση του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» - Τι θα γίνει με τα φάρμακα της παχυσαρκίας

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Ευρυτανία: Φωτιά στον Μάραθο - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Θέουτα: Η Γαλλία ενισχύει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μεταναστευτικής κρίσης

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Να δούμε ζητήματα όπως η καθαριότητα και αναπτυξιακές προκλήσεις - Δούκας: Να δούμε τις υποδομές της πόλης που χρειάζονται εκσυγχρονισμό

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Απόλυτο χάος στην Θέουτα: Μετανάστες εισβάλλουν σε σπίτια κατοίκων - Σοκαριστικές εικόνες

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκίδα: 64χρονος βγήκε από το σπίτι του και κατέρρευσε

10:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΑΑΤ: Απαλλάσσονται οι νέοι αγρότες από την προσκόμιση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημερώσεων

10:53NEWSBOMB

Φωτιά στο Ρέθυμνο: ο υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ - Σπινθήρες από ξύλινους στύλους προκάλεσαν την καταστροφή

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

10:47ANNOUNCEMENTS

Τα Σούπερ Καπ Ολλανδίας, Βελγίου,Πορτογαλίας με πολλές στοιχηματικές επιλογές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗMA

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για μετανάστες στη Θέουτα: «Η Ελλάδα έχει βρεθεί τρεις φορές σε παρόμοια θέση»

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στα Φίχτια Αργολίδας κοντά στις Μυκήνες – Έκλεισε η Παλαιά Εθνική Οδός, ήχησε το 112

10:39ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Ρέθυμνο και Πάρο, «112» σε Βοιωτία και Αχαΐα – Όλα τα μέτωπα

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στα στρώματά τους

10:30ΥΓΕΙΑ

Ποιες μολυσματικές ασθένειες εξαπλώνονται από τα κύματα καύσωνα στην Ευρώπη

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: 41 μετανάστες εντοπίστηκαν στη νήσο Χρυσή – Επιχείρηση μέσα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν εκδώσετε έως 3 Αυγούστου - Η διαδικασία και το κόστος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:08ΚΟΣΜΟΣ

Απόλυτο χάος στην Θέουτα: Μετανάστες εισβάλλουν σε σπίτια κατοίκων - Σοκαριστικές εικόνες

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε το Super El Nino - Τι θα φέρει τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα

06:52LIFESTYLE

Η επιτυχία είναι υπόθεση για δύο - Τα δίδυμα της νέας χρονιάς

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβελη: Το «πριν» και το «μετά» της καταστροφής στο φοινικόδασος – Από τον παράδεισο στις στάχτες

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ θα σαρώσουν μεγάλο τμήμα της χώρας – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην Ξηρονομή - Μήνυμα 112 για εκκένωση

10:39ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Ρέθυμνο και Πάρο, «112» σε Βοιωτία και Αχαΐα – Όλα τα μέτωπα

07:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Το μυστηριώδες ζευγάρι Αμερικανών που έμενε η Σκωτσέζα πριν βρεθεί νεκρή στη βαλίτσα

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Γύθειο: Από εισπνοή τοξικού καπνού ο θάνατος του 27χρονου πυροσβέστη

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στα στρώματά τους

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε το μελτέμι»

08:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρυλικός Φράνκο Μπαρέζι

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Νέα εστία φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο - Αυξήθηκαν οι δυνάμεις στην Ξηρονομή - Μπαράζ μηνυμάτων 112 για εκκενώσεις

08:43ΚΟΣΜΟΣ

«Ζήτω η Ισπανία! Όχι στο Μαρόκο!»: Χιλιάδες μετανάστες στη Θέουτα εκλιπαρούν την πολιτοφυλακή να μην τους επιστρέψει στη χώρα τους

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στα Φίχτια Αργολίδας κοντά στις Μυκήνες – Έκλεισε η Παλαιά Εθνική Οδός, ήχησε το 112

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκίδα: 64χρονος βγήκε από το σπίτι του και κατέρρευσε

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Πύθωνας 7 μέτρων κατασπάραξε άνδρα στην Ινδονησία – Τον βρήκαν μέσα στην κοιλιά του φιδιού

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Οι άνεμοι λυσσομανούν στο Ρέθυμνο – «Κάθε χρόνο μάς καίνε, δεν ξέρουμε γιατί»

08:21LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Κάνει τα πρώτα του βήματα μετά τον ακρωτηριασμό - Οι συγκλονιστικές στιγμές

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Εxplainer: Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα που «βούλιαξε» από μετανάστες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ