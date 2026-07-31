Πακιστάν: 2 νεκροί από χιονοστιβάδα στο Broad Peak - Αγνοείται ο διάσημος ορειβάτης Νίρμαλ Πούρτζα

Snapshot Δύο ορειβάτες σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα στο Broad Peak του Πακιστάν, ενώ 10 ορειβάτες, συμπεριλαμβανομένου του Νίρμαλ Πούρτζα, αγνοούνται.

Η σορός της Ναντίρα Αλ Χάρθι ανακτήθηκε και μεταφέρεται στην πατρίδα της, ενώ οι διαδικασίες για τη μεταφορά του Πουρ Μπαχαντούρ Γκουρούνγκ βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, αν και η επικοινωνία έχει διακοπεί και οι κακές καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν τις προσπάθειες.

Ο Νίρμαλ Πούρτζα, γνωστός για τα ρεκόρ του στην ορειβασία, θεωρείται ιστορική προσωπικότητα και η τελευταία αναφορά κίνησης από τη συσκευή του δίνει ελπίδες στους διασώστες.

Το Broad Peak, ύψους 8051 μέτρων, είναι μια από τις πιο δύσκολες αναβάσεις στην οροσειρά Καρακορούμ, κοντά στην κορυφή Κ2. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον δύο ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους από χιονοστιβάδα στο Broad Peak του Πακιστάν, ενώ οκτώ ακόμη μέλη της ομάδας του παγκοσμίου φήμης Νεπαλέζου ορειβάτη Νίρμαλ Πούρτζα αναζητούνταν. Ο Αλπικός Όμιλος του Πακιστάν επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ορειβατών -- της Ναντίρα Αλ Χάρθι από το Ομάν και του Πουρ Μπαχαντούρ Γκουρούνγκ «Γιούκτα» από το Νεπάλ. «Η σορός της Ναντίρα ανακτήθηκε και μεταφέρεται με ελικόπτερο στην πατρίδα της. Οι διευθετήσεις για τη μεταφορά του Γιούκτα βρίσκονται σε εξέλιξη», ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται για τους αγνοούμενους. Οι σκέψεις μας παραμένουν στις οικογένειες και την παγκόσμια ορειβατική κοινότητα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε ο σύλλογος. Ο Nιρμάλ Πούρτζα είναι ένας από τους τρεις ορειβάτες που έχουν καταρρίψει ρεκόρ - (εκτός από τους Μίνγκμα Νταβίντ Σέρπα και Τετζάν Γκούρουνγκ) οι οποίοι διευθύνουν την ορειβατική εταιρεία Elite Exped, η οποία ειδικεύεται στην παροχή εξατομικευμένων εμπειριών ξενάγησης στα υψηλότερα βουνά του κόσμου.

Γεννημένος στο Νεπάλ, ο Νιμσντάι, όπως είναι ευρέως γνωστός, είχε μία καριέρα 16 ετών στο στρατό, περνώντας έξι χρόνια στο επίλεκτο σύνταγμα Γκόρκα και 10 χρόνια στις Ειδικές Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου (SBS). Πλέον έχει γίνει μια θρυλιική προσωπικότητα στον κόσμο της ορειβασίας, με μια συνεχώς αυξανόμενη λίστα ρεκόρ αναρρίχησης στο ενεργητικό του. Ο 43χρονος κατέχει μεταξύ άλλων το ρεκόρ για την ταχύτερη ανάβαση στα 14 ψηλότερα βουνά του κόσμου.

Σύμφωνα με τους τοπικούς ορειβατικούς φορείς, η χιονοστιβάδα «χτύπησε» καθώς η ομάδα ορειβατών με επικεφαλής τον Πούρτζα κινούνταν μεταξύ του Camp 2 και του Camp 3 με στόχο την ανάβαση στην κορυφή. Συνολικά δέκα ορειβάτες μαζί με τον ίδιο συμμετείχαν στην αποστολή.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, η χιονοστιβάδα χτύπησε γύρω στο μεσημέρι της Πέμπτης στην οροσειρά Καρακορούμ του Πακιστάν. Δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία από τότε, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης με ελικόπτερο καθυστέρησαν λόγω των κακών καιρικών συνθηκών στην περιοχή. Αυτό που έδωσε μια αχτίδα ελπίδας στους διασώστες είναι η πληροφορία ότι έχει αναφερθεί κάποια κίνηση από τη συσκευή εντοπισμού του Πούρτζα μετά την αναφορά της χιονοστιβάδας.

Η ορειβατική κοινότητα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά την είδηση. Ο Παρθ Ουπαντάι φίλος του Πούρτζα δήλωσε στο NDTV: «Αν κάποιος μπορεί να επιβιώσει από αυτό, αυτός είναι μόνο ο Nιμσντάι. Είναι μαχητής. Αφού είδαμε την κίνηση στη συσκευή εντοπισμού, μας έδωσε ελπίδα και προσευχόμαστε για καλά νέα» Το Βrode Peak, το 12ο υψηλότερο βουνό στον κόσμο, θεωρείται μία από τις πιο δύσκολες αναβάσεις του Πακιστάν. Είναι μια κορυφή 8051 μέτρων στην οροσειρά Καρακορούμ που εκτείνεται στο Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν στο Πακιστάν και στο Σιντζιάνγκ στην Κίνα. Βρίσκεται περίπου 8 χλμ. από την κορυφή Κ2, τη δεύτερη υψηλότερη κορυφή του κόσμου.