Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρυλικός Φράνκο Μπαρέζι

Όπως ανακοίνωσε η Μίλαν ο σπουδαίος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών

Μίλτος Τσεκούρας

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρυλικός Φράνκο Μπαρέζι
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Φράνκο Μπαρέζι, θρυλικός αρχηγός της Μίλαν και ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς στην ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, πέθανε σε ηλικία 66 ετών.
  • Η Μίλαν ανακοίνωσε τον θάνατό του, τονίζοντας την τεράστια συνεισφορά και την εμβληματική παρουσία του στον σύλλογο.
  • Ο Μπαρέζι έδινε μάχη με τον καρκίνο και είχε υποβληθεί το 2025 σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση όγκου από τον πνεύμονα.
  • Ο θάνατός του σημειώθηκε λίγους μήνες μετά την τελευταία του δημόσια εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Μιλάνου.
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Θλίψη στον παγκόσμιο αθλητισμό προκαλεί η είδηση του θανάτου του Φράνκο Μπαρέζι σε ηλικία 66 ετών, ενός εκ των κορυφαίων αμυντικών στην ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου και εμβληματικού αρχηγού της Μίλαν.

Όπως ανακοίνωσε ο ιταλικός σύλλογος, ο σπουδαίος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μίλαν

«Φράνκο Μπαρέζι για πάντα

Ο Ροσονέρο του αιώνα σε αιώνια δόξα

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανακοινώσουμε την απώλεια ενός ανθρώπου που ενσάρκωνε την καρδιά και την ψυχή της Μίλαν. Όμως, όλοι στον σύλλογο και όλοι οι φίλοι της Μίλαν πρέπει να τιμήσουμε τη μνήμη του Φράνκο Μπαρέζι.Πρέπει να είμαστε δυνατοί και να συγκεντρώσουμε κάθε ίχνος ενέργειας, ακόμα και σε αυτή την πιο θλιβερή στιγμή. Χάσαμε τον Φράνκο μόλις λίγους μήνες μετά την τελευταία του δημόσια εμφάνιση σε ένα κατάμεστο Σαν Σίρο, κατά την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Μιλάνου, μια εκδήλωση παγκόσμιας εμβέλειας που ο ίδιος συνέβαλε να γίνει αξέχαστη.

Στη μνήμη του Φράνκο, στεκόμαστε ενωμένοι, γνωρίζοντας ότι θα μας καθοδηγεί και θα μας ωθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μας ως Ροσονέρι.

Για πάντα. Γιατί ο Μπαρέζι είναι για πάντα».

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο θρυλικός αρχηγός των «ροσονέρι» έδινε μάχη με τον καρκίνο. Το 2025 είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου από τον πνεύμονα, ωστόσο δεν κατάφερε να ξεπεράσει την ασθένεια.

Franco Baresi; Mauro Silva
Franco Baresi

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