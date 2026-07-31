Καιρός: Δύσκολες ώρες για Ρέθυμνο και Πάρο - Πού θα φτάσουν σήμερα οι άνεμοι και πότε θα «πέσουν»

Snapshot Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες λόγω ισχυρών ανέμων και μελτεμιού σε νότιο Ρέθυμνο και Πάρο.

Οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι ενισχύουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων και δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Στο νότιο Ρέθυμνο οι άνεμοι φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ με ριπές έως 8 μποφόρ, ενώ στην Πάρο οι άνεμοι φτάνουν τα 6 έως 7 μποφόρ με ριπές τοπικά στα 8 μποφόρ.

Η ξηρασία, οι υψηλές θερμοκρασίες και το ανάγλυφο της περιοχής επιδεινώνουν την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το απόγευμα του Σαββάτου και σημαντική βελτίωση την Κυριακή, που θα διευκολύνει τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις. Snapshot powered by AI

Σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες συνεχίζονται οι προσπάθειες αντιμετώπισης των μεγάλων πυρκαγιών σε νότιο Ρέθυμνο και Πάρο, με το ισχυρό μελτέμι να αποτελεί τον μεγαλύτερο αντίπαλο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο και την Κρήτη διατηρούν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων σε υψηλά επίπεδα, ενώ σε αρκετές περιοχές οι ριπές δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την εξέλιξη των πύρινων μετώπων.

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από έντονη ανεμολογική δραστηριότητα, με τους βόρειους ανέμους να ενισχύονται σημαντικά και να δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Η μεταφορά της φωτιάς από τις ισχυρές ριπές, η δημιουργία νέων εστιών και η γρήγορη αλλαγή της συμπεριφοράς των μετώπων αποτελούν τα βασικά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες.

Στο νότιο Ρέθυμνο, όπου η πυρκαγιά έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στα πιο εκτεθειμένα σημεία οι ριπές αναμένεται να φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Οι συγκεκριμένες συνθήκες θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες, καθώς το ανάγλυφο της περιοχής, με τις ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις, σε συνδυασμό με την ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες, δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η φωτιά μπορεί να αλλάξει γρήγορα κατεύθυνση.

Αντίστοιχα δύσκολη είναι η εικόνα και στην Πάρο, όπου το μελτέμι αναμένεται να είναι ακόμη πιο ισχυρό. Οι βόρειοι έως βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 έως 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα αγγίξουν τοπικά τα 8 μποφόρ, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νησιού.

Η ένταση των ανέμων στις Κυκλάδες αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου, καθώς μπορεί να προκαλέσει γρήγορη εξάπλωση των φλογών, να δυσκολέψει την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων και να περιορίσει την αποτελεσματικότητα των εναέριων μέσων πυρόσβεσης.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι το ισχυρό μελτέμι θα παραμείνει για ακόμη ένα διάστημα, με σταδιακή όμως αποκλιμάκωση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η βελτίωση αναμένεται να γίνει πιο αισθητή την Κυριακή, όταν οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα κινηθούν γενικά στα 3 έως 5 μποφόρ.

Η υποχώρηση των ανέμων εκτιμάται ότι θα προσφέρει σημαντική βοήθεια στις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον περιορισμό των πύρινων μετώπων και την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων. Μέχρι τότε, Ρέθυμνο και Πάρος παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, με τον καιρό να αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες στην εξέλιξη των πυρκαγιών.

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