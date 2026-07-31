Βάζει στην «πρίζα» όλους τους υπουργούς ο Μητσοτάκης: «Ξεχάστε τις εκλογές - Δουλειά μέχρι το 2027»

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποκλείει τις πρόωρες εκλογές και ζητά από τους υπουργούς να εργαστούν έως το 2027.

Οι υπουργοί καλούνται να αυξήσουν την παρουσία τους στα μέσα ενημέρωσης και να υπερασπιστούν ενεργά το κυβερνητικό έργο στην κοινωνία.

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει προκλήσεις από την κοινωνική δυσαρέσκεια για την ακρίβεια και τα σκάνδαλα, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν στασιμότητα.

Η πολιτική επικοινωνία και η καθημερινή πολιτική μάχη θεωρούνται κρίσιμες, ειδικά λόγω των περιορισμένων δημοσιονομικών δυνατοτήτων ενόψει της ΔΕΘ.

Ο Μητσοτάκης ζητά από τους υπουργούς να αναλάβουν προσωπικά την υπεράσπιση των κυβερνητικών επιλογών και να μην μεταφέρουν κάθε πρόβλημα στο Μέγαρο Μαξίμου. Snapshot powered by AI

«Ξεχάστε τις κάλπες – Δουλειά μέχρι το 2027». Με μία φράση που έκλεισε κάθε σενάριο πρόωρων εκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να βάλει τέλος στη φημολογία που είχε αναστατώσει τη Νέα Δημοκρατία. Όταν οι κάμερες έκλεισαν, το μήνυμα προς τους υπουργούς ήταν απολύτως σαφές: «Τώρα πια με έχετε πιστέψει ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο;». Η αποστροφή αυτή δεν ήταν μια απλή πολιτική ατάκα. Ήταν η επίσημη επιβεβαίωση ότι το κυβερνητικό επιτελείο εγκαταλείπει κάθε σκέψη για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες και στρέφει όλο το βάρος στη διαχείριση μιας δύσκολης πολιτικής περιόδου. Για το Μαξίμου, το στοίχημα πλέον δεν είναι η εκλογική ετοιμότητα αλλά η πολιτική αντεπίθεση.

«Βγείτε έξω και υπερασπιστείτε το έργο»

Ο πρωθυπουργός εμφανίζεται αποφασισμένος να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης. Το βασικό του παράπονο είναι ότι μεγάλο μέρος του κυβερνητικού έργου, όπως εκτιμά το Μαξίμου, δεν φτάνει ποτέ στους πολίτες.

Έτσι, η νέα γραμμή είναι ξεκάθαρη:

περισσότερες τηλεοπτικές εμφανίσεις,

καθημερινή παρουσία στα μέσα ενημέρωσης,

επισκέψεις στην περιφέρεια,

άμεση απάντηση στην αντιπολίτευση,

συνεχής προβολή των κυβερνητικών παρεμβάσεων.

Στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι επί μήνες η δημόσια συζήτηση κυριαρχήθηκε από υποθέσεις όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι καταγγελίες περί διαφθοράς και η ακρίβεια, με αποτέλεσμα να χαθεί η πολιτική πρωτοβουλία. Το Μαξίμου θεωρεί πως οι υπουργοί πρέπει πλέον να λειτουργούν ως οι βασικοί υπερασπιστές της κυβερνητικής πολιτικής και όχι απλώς ως διαχειριστές των υπουργείων τους.

Ο φόβος της δημοσκοπικής στασιμότητας

Παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στις δημοσκοπήσεις, στο κυβερνητικό στρατόπεδο δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός.

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση δυσκολεύεται να επαναπροσεγγίσει τα ποσοστά που θα της εξασφάλιζαν μια άνετη πολιτική κυριαρχία, ενώ η κοινωνική δυσαρέσκεια για την ακρίβεια και τα συνεχή σκάνδαλα εξακολουθεί να αποτελεί βαρίδι. Στο Μαξίμου γνωρίζουν ότι η εικόνα της κυβέρνησης δεν θα αλλάξει μόνο με ανακοινώσεις. Χρειάζεται καθημερινή πολιτική μάχη.

Γι' αυτό και οι υπουργοί καλούνται να εγκαταλείψουν την αμυντική στάση και να περάσουν στην αντεπίθεση.

Η δύσκολη ΔΕΘ και τα περιορισμένα περιθώρια

Ένας ακόμη λόγος που ανεβάζει τους τόνους στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν επιτρέπουν εντυπωσιακές παροχές, ενώ οι πολίτες περιμένουν ουσιαστικές απαντήσεις για το κόστος ζωής.

Χωρίς μεγάλα οικονομικά «όπλα», η κυβέρνηση επιχειρεί να επενδύσει στην πολιτική επικοινωνία και στην προβολή όσων θεωρεί επιτυχημένες μεταρρυθμίσεις.

Έτσι εξηγείται και η απαίτηση του πρωθυπουργού να βρίσκονται οι υπουργοί καθημερινά στην πρώτη γραμμή.

Στο κυβερνητικό επιτελείο έχει γίνει αντιληπτό ότι η αποκλειστική προβολή του πρωθυπουργού δεν αρκεί πλέον για να σηκώσει μόνος του όλο το πολιτικό βάρος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από τους υπουργούς να αναλάβουν προσωπικά την υπεράσπιση των επιλογών τους, να απαντούν άμεσα στην κριτική και να μη μεταφέρουν κάθε δύσκολη υπόθεση στο Μέγαρο Μαξίμου. Να μιλούν συνολικά για το κυβερνητικό έργο και όχι μόνο ο καθένας για το δικό του χαρτοφυλάκιο και να δίνουν ξεκάθαρες απαντήσεις στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης.

Η μάχη μέχρι το 2027 ξεκινά τώρα

Το μήνυμα του πρωθυπουργού έχει διπλή ανάγνωση. Από τη μία αποκλείει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, από την άλλη σηματοδοτεί την έναρξη μιας μακράς προεκλογικής περιόδου πολιτικής φθοράς και αντεπίθεσης. Οι υπουργοί καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να πείσουν την κοινωνία πως η κυβέρνηση εξακολουθεί να παράγει έργο και ότι δεν βρίσκεται εγκλωβισμένη στη διαχείριση κρίσεων.

Το αν αυτή η επικοινωνιακή κινητοποίηση θα αρκέσει για να αναστρέψει το πολιτικό κλίμα, θα φανεί τους επόμενους μήνες. Εκείνο όμως που ήδη έχει γίνει σαφές είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλει πλέον σιωπηλούς υπουργούς. Θέλει πολιτικούς στρατιώτες στην πρώτη γραμμή, αποφασισμένους να υπερασπιστούν καθημερινά το κυβερνητικό έργο απέναντι σε μια αντιπολίτευση που θα επιχειρήσει να κρατήσει στην επικαιρότητα κάθε κυβερνητική αδυναμία.

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