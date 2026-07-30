Επιστροφή στο δόγμα «ασφάλεια και σταθερότητα» - Ο Μητσοτάκης βγάζει μπροστά άμυνα

Με τις πρόσφατες περιοδείες σε Λέρο και Αγαθονήσι, ο πρωθυπουργός στέλνει μήνυμα ενόψει της μάχης του 2027

Κώστας Τσιτούνας

Επιστροφή στο δόγμα «ασφάλεια και σταθερότητα» - Ο Μητσοτάκης βγάζει μπροστά άμυνα
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επαναφέρει στην πολιτική ατζέντα την εθνική ασφάλεια και το μεταναστευτικό ενόψει των εκλογών του 2027.
  • Οι περιοδείες σε Λέρο και Αγαθονήσι υπογραμμίζουν την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος και τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών στα σύνορα.
  • Η κυβέρνηση συνδέει την ασφάλεια των συνόρων με την οικονομική ανάπτυξη και την αναβάθμιση των υποδομών στα ακριτικά νησιά.
  • Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2027 προβάλλεται ως κρίσιμη πρόκληση που απαιτεί σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση.
  • Η προεκλογική στρατηγική βασίζεται στην προβολή της Ελλάδας ως ισχυρής, με αναβαθμισμένες Ένοπλες Δυνάμεις και αυξημένο διεθνές κύρος.
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Η κυβέρνηση επαναφέρει στην πρώτη γραμμή τα εθνικά ζητήματα, απαντά στις πιέσεις από τα δεξιά και παρουσιάζει την ισχυρή Ελλάδα ως προϋπόθεση για ανάπτυξη, επενδύσεις και ασφάλεια.

Η αντίστροφη μέτρηση προς τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027 έχει ήδη ξεκινήσει στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναδιαμορφώνει τη στρατηγική του και να επαναφέρει στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας δύο ζητήματα που αποτέλεσαν τα βασικά όπλα της Νέας Δημοκρατίας από το 2019: Την εθνική ασφάλεια και το μεταναστευτικό.

Οι επισκέψεις του στη Λέρο και στο Αγαθονήσι μόνο τυχαίες δεν ήταν. Παρότι επισήμως συνδέθηκαν με την παράδοση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, την αναβάθμιση των δομών υγείας και τις ανάγκες των ακριτικών νησιών, το πολιτικό μήνυμα ήταν σαφές. Ο πρωθυπουργός θέλησε να αναδείξει ότι η Ελλάδα παραμένει ισχυρή στα σύνορά της, διαθέτει αποτρεπτική ισχύ και έχει αφήσει πίσω τις εικόνες της μεταναστευτικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας.

Σήμα προς κάθε κατεύθυνση

Από το Αγαθονήσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι ακριτικές κοινωνίες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς χάρη στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ έστειλε ταυτόχρονα μήνυμα προς τα κυκλώματα διακινητών ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει την εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών.

Η επιλογή αυτής της ρητορικής δεν είναι τυχαία. Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η ασφάλεια των συνόρων εξακολουθεί να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για μεγάλο μέρος των πολιτών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταράξεων και αυξημένων μεταναστευτικών πιέσεων στη Μεσόγειο.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιχειρεί να απαντήσει στις επικρίσεις που δέχεται από κόμματα και πρόσωπα της λεγόμενης «δεξιάς πολυκατοικίας», προβάλλοντας ως συγκριτικό πλεονέκτημα τη σημαντική ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και τον εκσυγχρονισμό του αμυντικού εξοπλισμού.

Το μήνυμα προς τον Τσίπρα

Ιδιαίτερο πολιτικό βάρος είχαν και οι αναφορές του πρωθυπουργού στη Λέρο, όπου επανέφερε στο προσκήνιο τη διαχείριση του μεταναστευτικού την περίοδο 2015-2019.

Με σαφείς αιχμές υπενθύμισε την πολιτική της τότε κυβέρνησης, επιχειρώντας να αναδείξει τη διαφορά φιλοσοφίας ανάμεσα στη σημερινή κυβέρνηση και την τότε διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι το μεταναστευτικό θα αποτελέσει ξανά βασικό πεδίο πολιτικής σύγκρουσης, ιδιαίτερα εφόσον ο Αλέξης Τσίπρας επανέλθει δυναμικά στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Ασφάλεια ίσον ανάπτυξη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να συνδέσει την προστασία των συνόρων με την οικονομική ανάπτυξη των ακριτικών περιοχών.

Το μήνυμα ήταν ότι όταν υπάρχει έλεγχος των μεταναστευτικών ροών, οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να αναπτυχθούν, ο τουρισμός ενισχύεται και οι κάτοικοι αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάχθηκαν και οι εξαγγελίες για έργα υποδομής, η αναβάθμιση των μονάδων υγείας, οι δεσμεύσεις για το λιμάνι του Αγαθονησίου, αλλά και η πρόταση να μετατραπεί το νησί σε πρότυπο πλήρους ηλεκτροκίνησης.

Η Ελλάδα στην Ευρώπη

Ξεχωριστή θέση στις παρεμβάσεις του πρωθυπουργού κατείχε και ο ευρωπαϊκός παράγοντας.

Από τη Λέρο υπογράμμισε ότι η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027 θα αποτελέσει μια κρίσιμη εθνική πρόκληση, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση για να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να προσδώσει στις επόμενες εκλογές όχι μόνο εσωτερική αλλά και διεθνή διάσταση, παρουσιάζοντας τη σταθερότητα ως βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στην Ευρώπη.

Το αφήγημα του 2030

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επανέφερε το σχέδιο για την «Ελλάδα του 2030», επιμένοντας ότι οι πολίτες θα αξιολογήσουν την κυβέρνηση με βάση τα έργα που υλοποιήθηκαν και όχι μόνο τις προεκλογικές δεσμεύσεις.

Η κυβερνητική στρατηγική επιχειρεί να συνδυάσει την καθημερινότητα με τα μεγάλα εθνικά ζητήματα μεταξύ των οποίων και τους εξοπλισμούς στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Από τη μία πλευρά προβάλλονται τα έργα σε υγεία, παιδεία και υποδομές, ενώ από την άλλη αναδεικνύονται η άμυνα, η αποτροπή και η προστασία των συνόρων.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι αυτό το δίπτυχο μπορεί να αποτελέσει τον βασικό κορμό της προεκλογικής εκστρατείας.

Η στρατηγική για το 2027

Οι περιοδείες στα ακριτικά νησιά δείχνουν ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να επανασυσπειρώσει το παραδοσιακό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, την εθνική ισχύ και τη σταθερότητα.

Το κυβερνητικό αφήγημα συνοψίζεται σε μία βασική θέση: η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε ισχυρότερη θέση από ό,τι πριν από λίγα χρόνια, διαθέτει ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, καλύτερο έλεγχο των συνόρων, αυξημένο διεθνές κύρος και σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, η συνέχιση αυτής της πορείας προϋποθέτει πολιτική σταθερότητα και ισχυρή κυβέρνηση μετά τις εκλογές του 2027, ώστε η χώρα να διαχειριστεί τόσο τις ευρωπαϊκές προκλήσεις όσο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

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