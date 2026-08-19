Υεμένη: Νέες πυραυλικές επιθέσεις των Χούθι στην Χοντάιντα με τρεις νεκρούς

Snapshot Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 13χρονο παιδί, σκοτώθηκαν από πυραυλικές επιθέσεις των Χούθι στην επαρχία Χοντάιντα της Υεμένης.

Δύο βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν σε αγροκτήματα της περιοχής αλ Χόκα, που ελέγχεται από τον κυβερνητικό στρατό της Υεμένης.

Η επαρχία Χοντάιντα βρίσκεται υπό διχοτόμηση, με τον κυβερνητικό στρατό να ελέγχει μέρος της και τους Χούθι το μεγαλύτερο τμήμα.

Η σύγκρουση στην Υεμένη έχει ενταθεί πρόσφατα, με ανταλλαγές επιθέσεων σε πολλές επαρχίες, χωρίς να ανακοινώνεται επίσημος απολογισμός θυμάτων.

Η ένοπλη σύρραξη είναι μέρος του ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή μεταξύ της σιιτικής οργάνωσης Ανσαραλά και του αναγνωρισμένου στρατού της Υεμένης. Snapshot powered by AI

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί, από πλήγματα των Χούθι στην δυτική επαρχία Χοντάιντα της Υεμένης, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο.

Πηγή ανέφερε ότι δύο βαλλιστική πύραυλοι εκτοξεύθηκαν εναντίον αγροκτημάτων στην περιοχή αλ Χόκα, της επαρχίας Χοντάιντα, σκοτώνοντας δύο αγρότες και ένα 13χρονο παιδί.

Η συγκεκριμένη περιοχή ελέγχεται από τον κυβερνητικό στρατό της Υεμένης, ο οποίος πρόσκειται στη Σαουδική Αραβία, ενώ συνολικά το μεγαλύτερο μέρος της επαρχίας ελέγχεται από το ισλαμιστικό κίνημα των Χούθι που ελέγχεται από το Ιράν.

Ο απολογισμός των θυμάτων από τη σημερινή επίθεση είναι προκαταρκτικός και οι αρχές διενεργούν ακόμη έρευνα για το συμβάν, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Νωρίτερα χθες, οι δυο πλευρές αντάλλαξαν πλήγματα και επιθέσεις σε διάφορες επαρχίες, ανάμεσά τους την Τάιζ, τη Σάμπουα και τη Μαρίμπ, πέρα από τη Χοντάιντα. Καμιά από τις δυο πλευρές δεν έδωσε στη δημοσιότητα κάποιον απολογισμό.

Η εμφύλια σύρραξη στην Υεμένη μεταξύ της ένοπλης σιιτικής οργάνωσης Ανσαραλά και του αναγνωρισμένου στρατού, έχει αναζωπυρωθεί το τελευταίο διάστημα, με φόντο τον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

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