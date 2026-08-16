«Να φύγουμε και να πάμε πού;» - Κάτοικοι της Υεμένης ζουν με τον φόβο ότι θα αναζωπυρωθεί ο πόλεμος

Snapshot Οι Χούθι εντείνουν τις επιθέσεις τους σε περιοχές υπό τον έλεγχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, προκαλώντας φόβο για αναζωπύρωση ευρείας κλίμακας πολέμου.

Η επανέναρξη της σύγκρουσης ακολούθησε τη διάλυση της κατάπαυσης του πυρός μετά από πλήγματα στο αεροδρόμιο της Σανάα και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Οι επιθέσεις των Χούθι έχουν πλήξει στρατιωτικές δυνάμεις και άμαχους, ιδίως στην πετρελαιοφόρα επαρχία Μαρίμπ, όπου ζει το 60% των εσωτερικά εκτοπισμένων Υεμενιτών.

Οι κάτοικοι της Υεμένης ζουν με διαρκή φόβο και αβεβαιότητα, καθώς πολλοί αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους χωρίς να έχουν ασφαλές καταφύγιο.

Η στρατιωτική δράση των Χούθι περιλαμβάνει αποκλεισμούς λιμανιών στην Ερυθρά θάλασσα, επηρεάζοντας το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων. Snapshot powered by AI

Έπειτα από χρόνια σχετικής ηρεμίας, το υεμενίτικο σιιτικό κίνημα Χούθι, γνωστό και ως Ανσάρ Αλλάχ ή Ανσαρουλάχ (Υποστηρικτές του Θεού), εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον τομέων ελεγχόμενων από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, που πρόσκειται στη Σαουδική Αραβία, τρομοκρατώντας τους πολίτες της Υεμένης ότι η χώρα οδεύει να επιστρέψει σε πόλεμο ευρείας κλίμακας.

Ο Ανουάρ, πατέρας δυο παιδιών, είχε βρει καταφύγιο στη Μόκα, στην Ερυθρά θάλασσα, όταν εγκατέλειψε την πατρίδα του για να σωθεί από τους αντάρτες που έφταναν στη γενέτειρά του, τη Χοντάιντα, βορειότερα.

Αλλά την περασμένη εβδομάδα, οι Χούθι έπληξαν το λιμάνι στη Μόκα, εντείνοντας την ανησυχία πως ανοίγει νέος κύκλος εξαναγκαστικών εκτοπισμών και βίας.

«Δεν θέλω οι ζωές μας να στοιχειώνονται μόνιμα από τον πανικό που προκαλεί η τρομοκρατία των Χούθι. Μέχρι τώρα η Μόκα ήταν ασφαλής και ήταν καταφύγιο για πολλούς Υεμενίτες», εξήγησε ο Ανουάρ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Δεν φοβάμαι για μένα, αλλά για τα παιδιά μου και την οικογένειά μου. Αυτό είναι το πιο δύσκολο», συνέχισε.

Από την πλευρά του, ο Ναζίμ Χαμούντ αλ Ουαμπάνι, άλλος κάτοικος της πόλης, δηλώνει πως «όλος ο κόσμος ζει μέσα στον φόβο». «Κάθε μέρα, πύραυλοι και drones των Χούθι πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας. Αν και τα πυρά που ακούμε είναι μακριά, φοβόμαστε πως αύριο θα είναι εδώ».

«Μπορεί να καταστραφούν όλα»

Τον περασμένο μήνα, η κατάπαυση του πυρός στην οποία είχαν συμφωνήσει οι Χούθι, κίνημα προσκείμενο στο Ιράν, και η κυβέρνηση της Υεμένης, διαλύθηκε.

Η σύγκρουση ξανάρχισε έπειτα από πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν στο -υπό έλεγχο των Χούθι- αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σανάα, όπου το Ιράν έστειλε αεροσκάφος με αντιπροσωπεία των ανταρτών χωρίς να ζητήσει άδεια της Σαουδικής Αραβίας που λέει πως ελέγχει τον υεμενίτικο εναέριο χώρο.

Η επανέναρξη του πολέμου στη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου, ο οποίος άρχισε το 2014 και στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, ενώ βύθισε τη χώρα σε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, εγγράφεται στο πλαίσιο της ευρύτερης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσαν στα τέλη Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Πλέον, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει επανειλημμένα πλήγματα εναντίον υποδομών και πλοίων της Σαουδικής Αραβίας, ενώ ανακοίνωσαν αποκλεισμό των λιμανιών και των πλοίων του βασιλείου στην Ερυθρά θάλασσα, που χαρακτηρίζεται καίρια για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, ακόμη περισσότερο αφότου η Τεχεράνη έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου.

Ο Μοχάμεντ Άλι, που εγκατέλειψε και αυτός τη Χοντάιντα και εγκαταστάθηκε στην Αλ Χόκα, βόρεια από τη Μόκα, εξετάζει το ενδεχόμενο να πάρει την οικογένειά του και να πάνε στην Άντεν.

Αν οι μάχες φτάσουν στη Χόκα, όπου έχει κατασκευαστική εταιρεία, μπορεί «να καταστραφούν όλα, το μέλλον μου κι αυτό των παιδιών μου», είπε με ανησυχία.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Χούθι διεξήγαγαν μία από τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις εδώ και χρόνια, σκοτώνοντας 58 μέλη των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, κυρίως στην πλούσια σε πετρέλαιο επαρχία Μαρίμπ. Παράλληλα, δυο άμαχοι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό σε κατοικημένες περιοχές και σε καταυλισμό εκτοπισμένων στην ομώνυμη πρωτεύουσά της.

«Να φύγουμε και να πάμε πού;»

Οι επιθέσεις πολλαπλασιάζονται στην Μαρίμπ, εστία εντάσεων, κομμένη στα δύο, ανάμεσα στους τομείς που ελέγχουν οι Χούθι κι αυτούς υπό τον έλεγχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης. Γύρω στο 60% των εσωτερικά εκτοπισμένων Υεμενιτών έχει βρει καταφύγιο στη Μαρίμπ, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Ο 46χρονος Άλι Μουνίφ είναι ανάμεσά τους. Ζει σε καταυλισμό στα περίχωρα της πόλης Μαρίμπ αφότου οι αντάρτες κατέλαβαν το χωριό του το 2021. «Αν ξαναρχίσει ο πόλεμος στη Μαρίμπ, να φύγουμε και να πάμε πού;», διερωτάται.

Γυναίκα που μίλησε υπό τον όρο ανωνυμίας, κάτοικος περιοχής κοντά σε στρατόπεδο που υπέστη επίθεση πρόσφατα, τόνισε πως τα παράθυρά της και η πόρτα της τραντάχτηκαν σαν να γινόταν σεισμός.

Πρόσθεσε πως ξαναζεί «τον φόβο, το άγχος και την απελπισία» των χειρότερων ημερών του πολέμου. Η εργαζόμενη σε υπηρεσία αρωγής δεν έκρυψε πως πλέον έχει αϋπνίες. «Ζούμε με τον μόνιμο φόβο πως θα γίνουμε στόχοι».

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