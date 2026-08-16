Μπουρδούμης: «Μου έκανε άσχημη εντύπωση που ο Τσίπρας δεν ήρθε να δει την ταινία του Γαβρά»

Το παράπονο του ηθοποιού

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Μπουρδούμης: «Μου έκανε άσχημη εντύπωση που ο Τσίπρας δεν ήρθε να δει την ταινία του Γαβρά»
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  • Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης υποδύθηκε τον Αλέξη Τσίπρα στην ταινία «Ενήλικοι στην Αίθουσα» του Κώστα Γαβρά το 2019.
  • Ο Μπουρδούμης εξέφρασε ενόχληση επειδή ο Τσίπρας δεν παρευρέθηκε στην επίσημη προβολή της ταινίας και αρνήθηκε συνάντηση.
  • Η ταινία αντιμετωπίστηκε με επιφύλαξη και από τη Δεξιά και από την Αριστερά, καθώς καμία πλευρά δεν ήθελε την παραγωγή της.
  • Ο ηθοποιός χαρακτήρισε τη συμμετοχή του στην ταινία ως σημαντικό επίτευγμα της καριέρας του και περιέγραψε τον ρόλο ως συναρπαστικό.
  • Η σκηνοθετική ματιά του Γαβρά παρουσίασε τον Τσίπρα ως περιορισμένο από τις συνθήκες και χωρίς περιθώρια ελιγμών.
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Για την εμπειρία του από την ταινία «Ενήλικοι στην Αίθουσα» (2019) του Κώστα Γαβρά, όπου υποδύθηκε τον Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Ο γνωστός ηθοποιός, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ένας κι Ένας», αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που συνάντησε τότε, αλλά και στην αποστασιοποίηση που τήρησε ο πρώην πρωθυπουργός από την παραγωγή.

Όπως αποκάλυψε, εκείνη την περίοδο ένιωθε ως «κόκκινο πανί» τόσο για τη Δεξιά όσο και για την Αριστερά, καθώς καμία πλευρά δεν επιθυμούσε τη δημιουργία της ταινίας. Ο ίδιος εξέφρασε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρευρέθηκε στην επίσημη προβολή, σημειώνοντας ότι θα περίμενε διαφορετική στάση απέναντι σε έναν σκηνοθέτη διεθνούς βεληνεκούς όπως ο Κώστας Γαβράς, ενώ παράλληλα ανέφερε πως το αίτημά του να συναντηθούν για έναν καφέ απορρίφθηκε.

«Κόντεψα να τρακάρω όταν πήρα τον ρόλο»

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης χαρακτήρισε τη συμμετοχή του στην ταινία ως ένα από τα μεγαλύτερα «παράσημα» της καριέρας του. Περιγράφοντας τη στιγμή που ο Κώστας Γαβράς του ανακοίνωσε τηλεφωνικά την πρόσληψή του, εξομολογήθηκε πως από τον ενθουσιασμό του χρειάστηκε να σταματήσει στην άκρη του δρόμου για να μην τρακάρει.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του έργου, το οποίο βασίστηκε στο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη, ο ηθοποιός εκτίμησε ότι η σκηνοθετική ματιά του Γαβρά τελικά εξύψωσε τον τότε πρωθυπουργό, παρουσιάζοντάς τον ως έναν άνθρωπο «δέσμιο» των συνθηκών που δεν είχε περιθώρια ελιγμών. Τέλος, αποκάλυψε πως σε προσωπική κουβέντα που είχε με τον Γιάννη Βαρουφάκη τον ρώτησε αν ο ίδιος θα «πατούσε το κόκκινο κουμπί», χωρίς όμως να λάβει ξεκάθαρη απάντηση.

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