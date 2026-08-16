Επαγγελματική ασφάλιση: Τα SOS για τη φορολόγηση του εφάπαξ - Ο διαχωρισμός των τριών περιόδων

Snapshot Από το 2027 το εφάπαξ στην επαγγελματική ασφάλιση φορολογείται με βάση τρεις διακριτές χρονικές περιόδους.

Τα κεφάλαια μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 διατηρούν το προηγούμενο φορολογικό καθεστώς.

Οι εισφορές και αποδόσεις από 1 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2026 φορολογούνται ανάλογα με τα έτη συμμετοχής του ασφαλισμένου.

Από 1 Ιανουαρίου 2027 εφαρμόζεται νέο σύστημα φόρου που εξαρτάται από την ηλικία καταβολής και την επιλογή εφάπαξ ή περιοδικής παροχής.

Τα ταμεία και οι πάροχοι πρέπει να παρακολουθούν ξεχωριστά τις αξίες και αποδόσεις κάθε περιόδου για σωστή φορολογική διαχείριση. Snapshot powered by AI

Έως και τρεις διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές μπορούν να εφαρμοστούν στο ίδιο εφάπαξ ή στην ίδια επαγγελματική σύνταξη ενός ασφαλισμένου, εξαιτίας της αρχιτεκτονικής του νέου μεταβατικού συστήματος. Η ρύθμιση αυτή χωρίζει την επαγγελματική ασφάλιση σε τρεις διακριτές χρονικές περιόδους, επιβάλλοντας ξεχωριστούς κανόνες για κάθε τμήμα των αποταμιεύσεων.

Στην πρώτη φορολογική περίοδο εντάσσονται όλα τα κεφάλαια που είχαν συσσωρευτεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, για τα οποία διατηρείται ακέραιο το προϋπάρχον φορολογικό καθεστώς.

Η δεύτερη περίοδος καλύπτει τις εισφορές και τις επενδυτικές αποδόσεις που δημιουργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Για το συγκεκριμένο τμήμα, η φορολογική επιβάρυνση συνεχίζει να συνδέεται άμεσα με τα συνολικά έτη συμμετοχής του ασφαλισμένου στο πρόγραμμα επαγγελματικής ασφάλισης.

Η τρίτη περίοδος αφορά τα ποσά που θα συγκεντρώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2027 και εφεξής. Σε αυτό το τμήμα θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα, στο οποίο ο τελικός φόρος εξαρτάται από την ηλικία έναρξης της καταβολής, καθώς και από την επιλογή του δικαιούχου μεταξύ εφάπαξ ποσού ή περιοδικής παροχής.

Ως εκ τούτου, αν και ο ασφαλισμένος θα βλέπει μια ενιαία πίστωση στον τραπεζικό του λογαριασμό, για την εξαγωγή του τελικού ποσού θα έχουν προηγηθεί έως και τρεις ανεξάρτητοι φορολογικοί υπολογισμοί.

Το μεταβατικό αυτό πλαίσιο περιλαμβάνει το σύνολο των καθαρών εισφορών που έχουν καταβληθεί από εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες ή εργοδότες. Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων, τα επαγγελματικά ταμεία και οι πάροχοι ομαδικών ασφαλιστικών προγραμμάτων υποχρεούνται πλέον να παρακολουθούν κεχωρισμένα τη συνολική αξία και τις επενδυτικές αποδόσεις που αναλογούν σε κάθε χρονική φάση, διασφαλίζοντας ότι η υπεραξία του λογαριασμού κατανέμεται στο σωστό φορολογικό παράθυρο.

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