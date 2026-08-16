Πεζεσκιάν: Οι αυξήσεις των τιμών οφείλονται στις ενέργειες των ΗΠΑ κατά του Ιράν

Ο Ιρανός πρόεδρος απέδωσε την ακρίβεια στον ναυτικό αποκλεισμό, τις πωλήσεις πετρελαίου και την καταστροφή εργοστασίων

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν απέδωσε τις αυξήσεις των τιμών στον ναυτικό αποκλεισμό και τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν.
  • Ο αποκλεισμός των λιμανιών και η ανάγκη μεταφοράς εμπορευμάτων με μεγαλύτερο κόστος αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων.
  • Η μείωση των εσόδων από τις πωλήσεις πετρελαίου επηρεάζει αρνητικά την οικονομία του Ιράν.
  • Η καταστροφή εργοστασίων μειώνει τα φορολογικά έσοδα και δυσκολεύει τη χρηματοδότηση του κράτους.
  • Ο Πεζεσκιάν τόνισε την ανάγκη διατήρησης της οικονομικής δραστηριότητας παρά τις δυσκολίες.
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Ο Ιρανός Πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, σε δηλώσεις που έκανε την Παρασκευή.

Όπως ανέφερε, ο αποκλεισμός των λιμανιών, η καταστροφή πολλών εργοστασίων αλλά και ο αποκλεισμός από το εμπόριο πετρελαίου έχουν οδηγήσει σε αύξηση των τιμών και άνοδο του πληθωρισμού που δημιουργεί έντονες διαμαρτυρίες και σοβαρά προβλήματα στους πολίτες.

Εξήγησε ότι τα εμπορεύματα πρέπει να διανύσουν ολόκληρη τη διαδρομή μέχρι να φτάσουν στο Ιράν, ενώ προηγουμένως μεταφέρονταν με πλοίο, με το κόστος του τελικού προϊόντος να αυξάνεται.

Πρόσθεσε επίσης ότι τα έσοδα της χώρας έχουν μειωθεί, καθώς τώρα δεν μπορούν να πουλήσουν πετρέλαιο. Με τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ δεν επιτρέπεται σε κανένα πλοίο να προσεγγίσει τα λιμάνια ώστε να προμηθευτεί πετρέλαιο.

Παράλληλα, με τις καταστροφές των εργοστασίων δεν γίνεται να εισπράττουν φόρους με τον ίδιο τρόπο όπως πριν από τον πόλεμο. Έτσι, δικαιολόγησε την αύξηση των τιμών που πιέζουν τους Ιρανούς πολίτες, αναφέροντας ότι «οι τροχοί της οικονομίας πρέπει να συνεχίσουν να γυρίζουν».

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