Τελευταίο χειροκρότημα στη θρυλική Μπόνι Τάιλερ: Εκατοντάδες θαυμαστές για την κηδεία της

Snapshot Το φέρετρο της Μπόνι Τάιλερ καλυμμένο με τη σημαία της Ουαλίας συνοδεύτηκε από εκατοντάδες θαυμαστές στους δρόμους του Σουόνσι.

Η πομπή πέρασε μέσα από κλειστούς δρόμους, με τους οπαδούς να τραγουδούν το "Total Eclipse of the Heart" και να χειροκροτούν.

Η Μπόνι Τάιλερ πέθανε στις 8 Ιουλίου μετά από σοβαρή μόλυνση και νοσηλεία λόγω διάτρησης εντέρου στην Πορτογαλία.

Η ταφή της θα γίνει τη Δευτέρα σε ιδιωτική οικογενειακή τελετή στη γενέτειρά της, το Skewen της Ουαλίας.

Η Μπόνι Τάιλερ έγινε διεθνώς γνωστή με το τραγούδι "Total Eclipse of the Heart" το 1983, που πούλησε έξι εκατομμύρια αντίτυπα. Snapshot powered by AI

Με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα εκατοντάδες θαυμαστές παρατάχθηκαν στους δρόμους και τραγούδησαν , συνοδεύοντας το φέρετρο της θρυλικής Μπόνι Τάιλερ που επέστρεψε στο σπίτι της στην Ουαλία.

Μια νεκροφόρα μετέφερε το φέρετρό της καλυμμένο με τη σημαία της Ουαλίας και συνοδευόταν από μια φωτογραφία της τραγουδίστριας.

Τα πλήθη πέταξαν λουλούδια στη νεκροφόρα καθώς περνούσε μέσα από το Σουόνσι, ενώ ακουγόταν και το εμβληματικό Total Eclipse of the Heart.

Οι δρόμοι κατά μήκος της διαδρομής έκλεισαν για να επιτραπεί η διέλευση της πομπής.

Εκατοντάδες οπαδοί παρατάχθηκαν στη διαδρομή καθώς η νεκροφόρα περνούσε μέσα από τη μικρή πόλη, ξεσπώντας σε χειροκροτήματα.

Mumbles says goodbye to #BonnieTyler A dignified silence followed by applause as the hearse approached. The coffin draped in the Welsh flag 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Thousands line the streets. A truly moving moment. pic.twitter.com/83cTEj3XEl — Kevin Hughes (@Popprince) August 15, 2026

Η Μπόνι, η οποία γεννήθηκε ως Gaynor Hopkins στο Skewen στο Neath Port Talbot της Νότιας Ουαλίας, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία με διάτρηση εντέρου τον Απρίλιο.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια τέθηκε σε κώμα μετά από αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο του Φάρο, πριν μεταφερθεί σε θάλαμο εντατικής θεραπείας.

Αργότερα ξύπνησε από το κώμα στις 15 Ιουνίου, αλλά φέρεται να υπέστη σοβαρή μόλυνση μετά την επέμβαση.

Η Μπόνι Τάιλερ πέθανε στις 8 Ιουλίου.

Το τελευταίο ταξίδι της θα γίνει τη Δευτέρα στη γενέτειρά της, το Skewen. Στη συνέχεια θα ταφεί σε μια αυστηρά ιδιωτική οικογενειακή τελετή και αποχαιρετιστήρια λειτουργία.

Η Bonnie έγινε αρχικά γνωστή το 1977 με το άλμπουμ της The World Starts Tonight. Αλλά απέκτησε παγκόσμια φήμη το 1983 με τον ύμνο της Total Eclipse Of The Heart.

Το κομμάτι προοριζόταν αρχικά για τον εμβληματικό ρόκερ Meat Loaf, αλλά λόγω διαφωνίας με τη δισκογραφική του εταιρεία και προβλημάτων με τη φωνή του, δόθηκε στην Μπόνι.

Πούλησε έξι εκατομμύρια δίσκους και έγινε ένα από τα σινγκλ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Στη συνέχεια πέτυχε άλλες τέσσερις επιτυχίες στην πρώτη δεκάδα, συμπεριλαμβανομένων των It's A Heartache και Holding Out For A Hero.

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