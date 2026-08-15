Συγκλονιστικός Σίσκος: «Η Παναγία έκανε το θαύμα της – Για τους πυροσβέστες που δίνουν… τρελή μάχη»

Πήρε το ασημένιο στα 200μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι. Πήρε και το χάλκινο στα 200μ. πεταλούδα. Ο Απόστολος Σίσκος έκανε την Ελλάδα περήφανη με τις επιδόσεις του και τη συγκίνησε με τις δηλώσεις του.

Ο πρωταθλητής μας μίλησε για θαύμα της Παναγίας, ευχήθηκε σε όλους τους Έλληνες, ενώ αφιέρωσε το μετάλλιο στους πυροσβέστες μας που δίνουν «τρελή μάχη» όπως τόνισε.

Μεταξύ άλλων είπε:

«Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Έκανε το θαύμα της. Κι εγώ έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα. Για τους πυροσβέστες κιόλας που δίνουν… τρελή μάχη στις φωτιές. Δίνουν αυτή τη μάχη και δίνουμε κι εμείς τη δική μας».

Δείτε τις δηλώσεις του Σίσκου: