Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε διευκρινίσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία σχετικά με αναφορές για σχέδια προμήθειας όπλων στην Ουκρανία.

«Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε διευκρινίσεις από την Ουάσινγκτον και την Άγκυρα σχετικά με τις πληροφορίες που δημοσίευσε το Κογκρέσο των ΗΠΑ», ανέφερε η Ζαχάροβα σε ανακοίνωσή της.

«Κρίνοντας από έγγραφα που δημοσίευσε πρόσφατα το Κογκρέσο των ΗΠΑ, μιλάμε για ένα εντυπωσιακό οπλοστάσιο, συμπεριλαμβανομένων επιθετικών όπλων. Συγκεκριμένα, αναφέρονται 12 συστήματα πολλαπλών πυραύλων εκτόξευσης και περισσότερα από 2.500 μη κατευθυνόμενα πυρομαχικά διασποράς για αυτά, 47.000 βλήματα πυροβολικού διασποράς 203 χιλιοστών και 70 επιχειρησιακοί-τακτικοί πύραυλοι ATACMS. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνθήκες και οι συνθήκες για μια τόσο μεγάλης κλίμακας μεταφορά θανατηφόρων όπλων παραμένουν εξαιρετικά αμφιλεγόμενες», αναφέρει η Μαρία Ζαχάροβα.

Η παροχή νέων όπλων στον Ζελένσκι δεν μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη μιας ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης σύμφωνα με ένα δίκαιο ρωσικό σενάριο, προειδοποίησε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Μαρία Ζαχάροβα σημείωσε ότι οι νέες παραδόσεις όπλων στο Κίεβο αναπόφευκτα θα έβλαπταν τις σχέσεις της Μόσχας με την Ουάσινγκτον και την Άγκυρα. Σύμφωνα με αυτήν, οι προσπάθειες χρήσης ρητορικής διατήρησης της ειρήνης, ενώ παράλληλα παρέχεται όπλο στους Ουκρανούς Ναζί, αναπόφευκτα διαβρώνουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη, ειδικά δεδομένων των επανειλημμένων διαβεβαιώσεων από Τούρκους αξιωματούχους ότι η Τουρκία αποφεύγει τις θανατηφόρες προμήθειες στην Ουκρανία.

Η Ζαχάροβα τόνισε ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία μπορούν ακόμη να αξιολογήσουν με νηφαλιότητα τα σχέδιά τους για την πραγματοποίηση παραδόσεων όπλων μεγάλης κλίμακας.

«Δεν είναι σαφές ποιος ξεκίνησε την επανεξαγωγή, πώς και πότε το χύμα θανατηφόρο φορτίο πρόκειται να μεταφερθεί στους παραλήπτες του Κιέβου. Τέλος, τι ακριβώς ώθησε τα μέρη της συμφωνίας, τις αρχές των ΗΠΑ και της Τουρκίας, να ανοίξουν ένα ακόμη Κουτί της Πανδώρας, παρατείνοντας την αγωνία του καθεστώτος Μπαντέρα, στοιχίζοντας ακόμη περισσότερες ζωές», είπε.

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