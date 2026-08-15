Ινδονησία: Θρήνος στα συντρίμμια από τον μέγα σεισμό - Τρόμος με νέο χτύπημα του Εγκέλαδου

O αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Ινδονησία: Θρήνος στα συντρίμμια από τον μέγα σεισμό - Τρόμος με νέο χτύπημα του Εγκέλαδου
ΚΟΣΜΟΣ
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Νέα σεισμική δόνηση 6,8 Ρίχτερ έπληξε την Ινδονησία, λίγες ώρες αφού σημειώθηκε ο καταστροφικός σεισμός 7,7 Ρίχτερ στο νησί Φλόρες. Ο νέος σεισμός σημειώθηκε στην Βόρεια Σουμάτρα και είχε εστιακό βάθος 158 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Κέντρο Γεωεπιστημών της Γερμανίας (GFZ).

Από τον σεισμό μεγέθους 7,7, Ρίχτερ, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 38 άνθρωποι.

Ωστόσο, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της χώρας (BNPB) ανακοίνωσε ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, καθώς πολλά κτήρια στην περιοχή έχουν υποστεί ζημιές.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 162 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Λαμπουάν Μπάγιο και 59 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Έντε, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15 χιλιόμετρα. Ακολούθησαν πολλοί μετασεισμοί, με τον ισχυρότερο να καταγράφηκε στα 6,8 Ρίχτερ.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, δείχνει ένα κτήριο στο λιμάνι του Μαουμέρε να καταρρέει και κομμάτια μπετόν να πέφτουν πάνω σε επιβάτες που περίμεναν να επιβιβαστούν σε ένα πλοίο.

«Το ελληνικό τόξο είναι παρόμοιο»

Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, ο οποίος επικαλείται την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS), τα θύματα από τον σεισμό θα ανέλθουν από 100 έως 1000 με πιθανότητα 44%.

Ο ίδιος εξηγεί ότι ο σεισμός οφείλεται σε ανάστροφο ρήγμα λόγω υποβύθισης της Ινδο-Αυστραλιανής λιφοσφαιρικής πλάκας κάτω από την Ινδονησία, και ότι το τσουνάμι που προκλήθηκε δεν ξεπέρασε το ένα μέτρο.

«Αντίθετα, παρόμοιος σεισμός εκεί το 1992 προκάλεσε περίπου 2000 θύματα εξαιτίας μεγάλου τσουνάμι που πιθανότατα διεγέρθηκε από υποβρύχια κατολίσθηση μετά το σεισμό», κατέληξε, τονίζοντας ότι το Ελληνικό σεισμικό τόξο είναι παρόμοιο με το Ινδονησιακό, αλλά είναι 10 φορές μικρότερο σε μήκος.

Indonesia Earthquake

Κατέρρευσαν κτήρια, πόλεις και χωριά δεν έχουν ρεύμα

Ο αρχηγός της αστυνομίας της περιφέρειας Νούσα Τενγκάρα, Ρούντι Νταρμόκο, ανακοίνωσε ότι αρκετοί θάνατοι σημειώθηκαν στην επαρχία Σίκα και στην επαρχία Μανγκαράι, καθώς ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές και κατάρρευση κτιρίων.

Ο ίδιος τόνισε ότι λόγω του σεισμού, πολλές πόλεις και χωριά δεν έχουν ρεύμα, δυσκολεύοντας έτσι τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης.

«Συνεχίζουμε να συλλέγουμε αναφορές για ζημιές και θύματα, αλλά υπάρχουν διακοπές στις υπηρεσίες επικοινωνίας», δήλωσε ο Νταρμόκο.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση δείχνουν διάφορα νοσοκομεία να εκκενώνονται προληπτικά. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, έχουν δημιουργηθεί προσωρινοί χώροι περίθαλψης, σε εξωτερικούς χώρους, για να αντιμετωπιστούν τυχόν επείγοντα περιστατικά.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε άλλες περιοχές

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα σε μεγάλο μέρος του νησιού Φλόρες, με αρχικές αναφορές να κάνουν λόγο για σοβαρές ζημιές.

Η Γιοχάννα Έμπου, κάτοικος της επαρχίας Σίκα, ανέφερε ότι αρκετά κτίρια υπέστησαν ζημιές από τις έντονες δονήσεις και ότι οι πανικοβλημένοι κάτοικοι έτρεξαν σε υψηλότερα σημεία για να σωθούν.

«Πολλά κτίρια εδώ υπέστησαν ζημιές... Είδα ότι η αίθουσα αναμονής στον τερματικό σταθμό του λιμανιού στο Μαουμέρε είχε καταρρεύσει», είπε η Έμπου στο Associated Press.

Φοιτητές του ιεροσπουδαστηρίου St. Peter Major Seminary στη Σίκα, οι οποίοι παρακολουθούσαν την πρωινή λειτουργία, έφυγαν πανικόβλητοι όταν κατέρρευσε η οροφή μιας αίθουσας, δήλωσε ο αιδεσιμότατος Guidelbertus Tanga, πρύτανης της σχολής, η οποία είναι γνωστή τοπικά ως Ιερατική Σχολή Ριταπίρετ, όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι καθολική.

«Τουλάχιστον ένας ιερέας υπέστη κάταγμα στο πόδι του αφού πήδηξε από τον δεύτερο όροφο ενός κτιρίου κατά τη διάρκεια του σεισμού», δήλωσε ο ίδιος.

Ο σεισμός προκάλεσε πανικό και στη Μίμα, μια πόλη στη γειτονική επαρχία Νούσα Τενγκάρα, ενώ έχουν γίνει αναφορές για ζημιές σε ορισμένα τμήματα του νότιου τμήματος του νησιού Σουλαουέσι.

Indonesia Earthquake

Τεράστια έκρηξη ηφαιστείου

Λίγες ώρες νωρίτερα από τον σεισμό εξερράγη το ηφαίστειο στο βουνό Ίμπου, προκαλώντας μία τεράστια έκρηξη λάβας.

Το ηφαίστειο που βρίσκεται στη νήσο Φλόρες, στα ανατολικά της χώρας, σημείωσε την πιο δυνατή έκρηξη της χρονιάς, με τη λάβα να φτάσει σε ύψος έως και τα 5 χιλιόμετρα.

Η Ινδονησία είναι επιρρεπής στους σεισμούς

Η Ινδονησία, ένα τεράστιο αρχιπέλαγος με περισσότερα από 17.000 νησιά, είναι επιρρεπής στους σεισμούς και έχει έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα λόγω της θέσης της στον «Δακτύλιο της Φωτιάς», μια περιοχή στη λεκάνη του Ειρηνικού Ωκεανού όπου λαμβάνουν χώρα μεγάλος αριθμός σεισμών και ηφαιστειακών εκρήξεων.

Ένας ισχυρός σεισμός προκάλεσε τσουνάμι το 1992, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 2.500 άτομα στο νησί Φλόρες.

Το 2018, ένας σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ προκάλεσε ένα μεγάλο τσουνάμι που κατέστρεψε παράκτιες περιοχές, ενώ ολόκληρες γειτονιές στην πόλη Πάλου της ανατολικής Ινδονησίας μετατράπηκαν σε «ποτάμια» λάσπης. Η καταστροφή προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 4.400 ατόμων.

Το 2010, ένα τσουνάμι ύψους τριών μέτρων έπληξε τα νησιά Μενταβάι, ανοικτά της δυτικής ακτής της Σουμάτρας στην Ινδονησία, λίγα λεπτά αφού είχε σημειωθεί ένας τεράστιος υποθαλάσσιος σεισμός. Πάνω από 400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες σπίτια καταστράφηκαν.

Τον Δεκέμβριο του 2004, ένας ισχυρός σεισμός 9,1 Ρίχτερ, ο οποίο σημειώθηκε στα ανοικτά της Σουμάτρας, στη δυτική Ινδονησία, προκάλεσε ένα τσουνάμι που στοίχισε τη ζωή σε 230.000 ανθρώπους σε δώδεκα χώρες.

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