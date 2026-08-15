Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αηδονά

Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας αισθάνθηκε αδιαθεσία το ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Η κ. Αηδονά πρόκειται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για να εντοπιστεί η αιτία της αδιαθεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Αηδονά διαδέχθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τον Απόστολο Τζιτζικώστα, μετά την παραίτησή του καθώς ανέλαβε καθήκοντα Ευρωπαίου Επιτρόπου Μεταφορών και Τουρισμού.

Πηγή: ΑΠΕ

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